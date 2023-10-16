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Жителей Севастополя предупредили об учениях Черноморского флота - РИА Новости, 16.10.2023
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08:28 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/flot-1902982496.html
Жителей Севастополя предупредили об учениях Черноморского флота
Жителей Севастополя предупредили об учениях Черноморского флота - РИА Новости, 16.10.2023
Жителей Севастополя предупредили об учениях Черноморского флота
Черноморский флот утром в понедельник проводит учения с применением реактивных бомбометов, в Севастополе все спокойно, сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T08:28
2023-10-16T08:28
безопасность
севастополь
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости. Черноморский флот утром в понедельник проводит учения с применением реактивных бомбометов, в Севастополе все спокойно, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. "Ориентировочно до 8.30 в районе Северного мола - Черноморский флот проводит учения с применением реактивных бомбометов", - написал Развожаев. По его словам, в городе все спокойно.
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безопасность, севастополь, михаил развожаев
Безопасность, Севастополь, Михаил Развожаев
Жителей Севастополя предупредили об учениях Черноморского флота

Развожаев: Черноморский флот начал учения с применением реактивных бомбометов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАндреевский флаг в Севастополе
Андреевский флаг в Севастополе - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Андреевский флаг в Севастополе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости. Черноморский флот утром в понедельник проводит учения с применением реактивных бомбометов, в Севастополе все спокойно, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
"Ориентировочно до 8.30 в районе Северного мола - Черноморский флот проводит учения с применением реактивных бомбометов", - написал Развожаев.
По его словам, в городе все спокойно.
Военная техника на учениях в Южной Корее - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
Южная Корея проведет крупномасштабные военные учения 16 октября
13 октября, 08:57
 
БезопасностьСевастопольМихаил Развожаев
 
 
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