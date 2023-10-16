https://ria.ru/20231016/flot-1902982496.html
Жителей Севастополя предупредили об учениях Черноморского флота
Жителей Севастополя предупредили об учениях Черноморского флота - РИА Новости, 16.10.2023
Жителей Севастополя предупредили об учениях Черноморского флота
Черноморский флот утром в понедельник проводит учения с применением реактивных бомбометов, в Севастополе все спокойно, сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T08:28
2023-10-16T08:28
2023-10-16T08:28
безопасность
севастополь
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости. Черноморский флот утром в понедельник проводит учения с применением реактивных бомбометов, в Севастополе все спокойно, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. "Ориентировочно до 8.30 в районе Северного мола - Черноморский флот проводит учения с применением реактивных бомбометов", - написал Развожаев. По его словам, в городе все спокойно.
https://ria.ru/20231013/ucheniya-1902428689.html
севастополь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, севастополь, михаил развожаев
Безопасность, Севастополь, Михаил Развожаев
Жителей Севастополя предупредили об учениях Черноморского флота
Развожаев: Черноморский флот начал учения с применением реактивных бомбометов