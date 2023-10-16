В ФРГ массово срывают и повреждают израильские флаги, пишут СМИ
Bild: в ФРГ массово срывают, крадут и повреждают флаги Израиля
Флаг Израиля . Архивное фото
БЕРЛИН, 16 окт - РИА Новости. Во многих городах Германии за прошедшие дни были сорваны, украдены или повреждены флаги Израиля, размещенные в знак солидарности на флагштоках у госучреждений, сообщает издание Bild.
Схожие случаи произошли и в иных городах. В Ахене и Майнце флаги были сорваны с флагштоков у ратуш и сожжены. В Пирне попытка сжечь флаг была предотвращена, а в Штаде группа молодых людей намеревалась сорвать флаг у местной ратуши, но с этим так и не справилась. В Мюнстере неизвестные сняли и порвали флаг на части.
Ранее телерадиокомпания Rundfunk Berlin-Brandenburg со ссылкой на пресс-службу столичной полиции сообщила, что в Берлине участились случаи нанесения краской шестиконечных звезд на дома, где, предположительно, проживают евреи.
Ранее издание Bild сообщило о рассылке еврейской общины Мюнхена "Israelitische Kultusgemeinde" (IKG), в которой евреям рекомендуется вести себя незаметно, не носить иудейские символы и избегать пропалестинских демонстраций. В ряде городов Германии подобные демонстрации были запрещены из опасения, что на таких собраниях могут быть выражены противозаконные антисемитские и экстремистские позиции.
В пятницу официальный представитель министерства внутренних дел Германии Мемет Ата заявил, что попытки организовывать акции в поддержку движения ХАМАС будут пресекаться, участникам таких демонстраций из числа лиц без немецкого гражданства грозит депортация.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.
В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.