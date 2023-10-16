https://ria.ru/20231016/feygin-1903002535.html

МВД объявило в розыск экс-адвоката Марка Фейгина*

МВД объявило в розыск экс-адвоката Марка Фейгина* - РИА Новости, 16.10.2023

МВД объявило в розыск экс-адвоката Марка Фейгина*

МВД объявило в розыск юриста Марка Фейгина*, следует из базы ведомства. РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T10:32

2023-10-16T10:32

2023-10-16T16:45

происшествия

россия

марк фейгин

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. МВД объявило в розыск юриста Марка Фейгина*, следует из базы ведомства."Марк Фейгин*. <...> Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — говорится в карточке, опубликованной на сайте МВД.По словам источника РИА Новости, Фейгина объявили в розыск по статье за публичное распространение заведомо ложной информации о российских Вооруженных силах (207.3 УК). Кроме того, собеседник агентства отметил, что Фейгин участвовал в деятельности "Съезда народных депутатов" (польская НПО, внесена в реестр нежелательных организаций в России). Также он в мае этого года выезжал на линию боевого соприкосновения со стороны ВСУ и регулярно освещал деятельность террористической организации "Легион "Свобода России" (также запрещена в России).Марк Фейгин получил статус адвоката в 90-е, однако практикой начал заниматься в 2000-х. Он участвовал в качестве защитника в делах Pussy Riot, националиста Ильи Горячева, украинки Надежды Савченко и других. В 2018 году Адвокатская палата Москвы после жалобы коллеги Сталины Гуревич лишила его статуса за нецензурные высказывания в соцсетях в адрес других юристов и их клиентов.В апреле 2022 года Фейгин* попал в реестр СМИ-иноагентов. * СМИ, выполняющее функции иностранного агента.

https://ria.ru/20231006/makhnitskiy-1900908240.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, марк фейгин, министерство внутренних дел рф (мвд россии)