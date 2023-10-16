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МВД объявило в розыск экс-адвоката Марка Фейгина* - РИА Новости, 16.10.2023
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10:32 16.10.2023 (обновлено: 16:45 16.10.2023)
https://ria.ru/20231016/feygin-1903002535.html
МВД объявило в розыск экс-адвоката Марка Фейгина*
МВД объявило в розыск экс-адвоката Марка Фейгина* - РИА Новости, 16.10.2023
МВД объявило в розыск экс-адвоката Марка Фейгина*
МВД объявило в розыск юриста Марка Фейгина*, следует из базы ведомства. РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T10:32
2023-10-16T16:45
происшествия
россия
марк фейгин
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. МВД объявило в розыск юриста Марка Фейгина*, следует из базы ведомства."Марк Фейгин*. &lt;...&gt; Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — говорится в карточке, опубликованной на сайте МВД.По словам источника РИА Новости, Фейгина объявили в розыск по статье за публичное распространение заведомо ложной информации о российских Вооруженных силах (207.3 УК). Кроме того, собеседник агентства отметил, что Фейгин участвовал в деятельности "Съезда народных депутатов" (польская НПО, внесена в реестр нежелательных организаций в России). Также он в мае этого года выезжал на линию боевого соприкосновения со стороны ВСУ и регулярно освещал деятельность террористической организации "Легион "Свобода России" (также запрещена в России).Марк Фейгин получил статус адвоката в 90-е, однако практикой начал заниматься в 2000-х. Он участвовал в качестве защитника в делах Pussy Riot, националиста Ильи Горячева, украинки Надежды Савченко и других. В 2018 году Адвокатская палата Москвы после жалобы коллеги Сталины Гуревич лишила его статуса за нецензурные высказывания в соцсетях в адрес других юристов и их клиентов.В апреле 2022 года Фейгин* попал в реестр СМИ-иноагентов. * СМИ, выполняющее функции иностранного агента.
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РИА Новости
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4.7
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происшествия, россия, марк фейгин, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Россия, Марк Фейгин, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
МВД объявило в розыск экс-адвоката Марка Фейгина*

Экс-адвоката Фейгина объявили в розыск из-за распространения фейков о ВС РФ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМарк Фейгин (иноагент)
Марк Фейгин (иноагент) - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Марк Фейгин (иноагент). Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. МВД объявило в розыск юриста Марка Фейгина*, следует из базы ведомства.
"Марк Фейгин*. <...> Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — говорится в карточке, опубликованной на сайте МВД.
По словам источника РИА Новости, Фейгина объявили в розыск по статье за публичное распространение заведомо ложной информации о российских Вооруженных силах (207.3 УК).
Кроме того, собеседник агентства отметил, что Фейгин участвовал в деятельности "Съезда народных депутатов" (польская НПО, внесена в реестр нежелательных организаций в России). Также он в мае этого года выезжал на линию боевого соприкосновения со стороны ВСУ и регулярно освещал деятельность террористической организации "Легион "Свобода России" (также запрещена в России).
Марк Фейгин получил статус адвоката в 90-е, однако практикой начал заниматься в 2000-х. Он участвовал в качестве защитника в делах Pussy Riot, националиста Ильи Горячева, украинки Надежды Савченко и других. В 2018 году Адвокатская палата Москвы после жалобы коллеги Сталины Гуревич лишила его статуса за нецензурные высказывания в соцсетях в адрес других юристов и их клиентов.
В апреле 2022 года Фейгин* попал в реестр СМИ-иноагентов.
* СМИ, выполняющее функции иностранного агента.
Бывший генеральный прокурор Украины Олег Махницкий - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
Экс-генпрокурора Украины объявили в розыск в России
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ПроисшествияРоссияМарк ФейгинМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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