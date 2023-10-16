https://ria.ru/20231016/feygin-1903002535.html
МВД объявило в розыск экс-адвоката Марка Фейгина*
МВД объявило в розыск экс-адвоката Марка Фейгина* - РИА Новости, 16.10.2023
МВД объявило в розыск экс-адвоката Марка Фейгина*
МВД объявило в розыск юриста Марка Фейгина*, следует из базы ведомства. РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T10:32
2023-10-16T10:32
2023-10-16T16:45
происшествия
россия
марк фейгин
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151940/04/1519400482_0:57:3173:1841_1920x0_80_0_0_12788c8cbd244b6dc1482add1f4e580c.jpg
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. МВД объявило в розыск юриста Марка Фейгина*, следует из базы ведомства."Марк Фейгин*. <...> Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — говорится в карточке, опубликованной на сайте МВД.По словам источника РИА Новости, Фейгина объявили в розыск по статье за публичное распространение заведомо ложной информации о российских Вооруженных силах (207.3 УК). Кроме того, собеседник агентства отметил, что Фейгин участвовал в деятельности "Съезда народных депутатов" (польская НПО, внесена в реестр нежелательных организаций в России). Также он в мае этого года выезжал на линию боевого соприкосновения со стороны ВСУ и регулярно освещал деятельность террористической организации "Легион "Свобода России" (также запрещена в России).Марк Фейгин получил статус адвоката в 90-е, однако практикой начал заниматься в 2000-х. Он участвовал в качестве защитника в делах Pussy Riot, националиста Ильи Горячева, украинки Надежды Савченко и других. В 2018 году Адвокатская палата Москвы после жалобы коллеги Сталины Гуревич лишила его статуса за нецензурные высказывания в соцсетях в адрес других юристов и их клиентов.В апреле 2022 года Фейгин* попал в реестр СМИ-иноагентов. * СМИ, выполняющее функции иностранного агента.
https://ria.ru/20231006/makhnitskiy-1900908240.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151940/04/1519400482_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c553929b0a43353cdc8ffefbbfbfe1ab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, марк фейгин, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Россия, Марк Фейгин, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
МВД объявило в розыск экс-адвоката Марка Фейгина*
Экс-адвоката Фейгина объявили в розыск из-за распространения фейков о ВС РФ
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. МВД объявило в розыск юриста Марка Фейгина*, следует из базы ведомства.
"Марк Фейгин*. <...> Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — говорится в карточке, опубликованной на сайте МВД.
По словам источника РИА Новости, Фейгина объявили в розыск по статье за публичное распространение заведомо ложной информации о российских Вооруженных силах (207.3 УК).
Кроме того, собеседник агентства отметил, что Фейгин участвовал в деятельности "Съезда народных депутатов" (польская НПО, внесена в реестр нежелательных организаций в России
). Также он в мае этого года выезжал на линию боевого соприкосновения со стороны ВСУ
и регулярно освещал деятельность террористической организации "Легион "Свобода России" (также запрещена в России).
Марк Фейгин получил статус адвоката в 90-е, однако практикой начал заниматься в 2000-х. Он участвовал в качестве защитника в делах Pussy Riot
, националиста Ильи Горячева
, украинки Надежды Савченко
и других. В 2018 году Адвокатская палата Москвы
после жалобы коллеги Сталины Гуревич
лишила его статуса за нецензурные высказывания в соцсетях в адрес других юристов и их клиентов.
В апреле 2022 года Фейгин* попал в реестр СМИ-иноагентов.
* СМИ, выполняющее функции иностранного агента.
Экс-генпрокурора Украины объявили в розыск в России