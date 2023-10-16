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Театральный фестиваль "Зеркало сцены" прошел в Рязанской области - РИА Новости, 16.10.2023
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Рязанская область
Рязанская область
 
23:14 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/festival-1903204056.html
Театральный фестиваль "Зеркало сцены" прошел в Рязанской области
Театральный фестиваль "Зеркало сцены" прошел в Рязанской области - РИА Новости, 16.10.2023
Театральный фестиваль "Зеркало сцены" прошел в Рязанской области
В Рязани завершился IX театральный фестиваль "Зеркало сцены", награды получили лучшие спектакли, артисты и работники театра, сообщил губернатор Рязанской... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T23:14
2023-10-16T23:14
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павел малков
гитис
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РЯЗАНЬ, 16 окт - РИА Новости. В Рязани завершился IX театральный фестиваль "Зеркало сцены", награды получили лучшие спектакли, артисты и работники театра, сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков в своем Telegram-канале. "Завершился IX театральный фестиваль "Зеркало сцены". Представители четырёх рязанских театров собрались в одном зале, чтобы подвести итоги прошедшего сезона… На церемонии свои награды получили лучшие спектакли, артисты и работники театра", - написал губернатор.По его словам, мероприятие приурочили к Году педагога и наставника и провели его в формате выпускного вечера, когда "актёры - те же ученики, а их наставники учат их играть свои роли так, чтобы вызывать у зрителей настоящие эмоции и чувства". По информации министерства культуры региона, в мероприятии приняли участие театральный критик, историк театра, журналист Марина Райкина, театровед, театральный критик, руководитель театроведческого курса ГИТИСа Марина Тимашева, музыкальный критик, эксперт Российской Национальной театральной премии "Золотая маска" Марина Гайкович, театровед, журналист Сергей Маргулис, представители регионального отделения Союза театральных деятелей РФ, руководители и творческие коллективы рязанских театров, жители региона. Фестиваль-премия "Зеркало сцены" организован Рязанским региональным отделением Союза театральных деятелей РФ при поддержке министерства культуры Рязанской области.
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рязанская область, россия, павел малков, гитис, рязань
Рязанская область, Рязанская область, Россия, Павел Малков, ГИТИС, Рязань

Театральный фестиваль "Зеркало сцены" прошел в Рязанской области

© РИА Новости / Юрий Кавер | Перейти в медиабанкГород Рязань
Город Рязань - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / Юрий Кавер
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РЯЗАНЬ, 16 окт - РИА Новости. В Рязани завершился IX театральный фестиваль "Зеркало сцены", награды получили лучшие спектакли, артисты и работники театра, сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков в своем Telegram-канале.
"Завершился IX театральный фестиваль "Зеркало сцены". Представители четырёх рязанских театров собрались в одном зале, чтобы подвести итоги прошедшего сезона… На церемонии свои награды получили лучшие спектакли, артисты и работники театра", - написал губернатор.
По его словам, мероприятие приурочили к Году педагога и наставника и провели его в формате выпускного вечера, когда "актёры - те же ученики, а их наставники учат их играть свои роли так, чтобы вызывать у зрителей настоящие эмоции и чувства".
По информации министерства культуры региона, в мероприятии приняли участие театральный критик, историк театра, журналист Марина Райкина, театровед, театральный критик, руководитель театроведческого курса ГИТИСа Марина Тимашева, музыкальный критик, эксперт Российской Национальной театральной премии "Золотая маска" Марина Гайкович, театровед, журналист Сергей Маргулис, представители регионального отделения Союза театральных деятелей РФ, руководители и творческие коллективы рязанских театров, жители региона.
Фестиваль-премия "Зеркало сцены" организован Рязанским региональным отделением Союза театральных деятелей РФ при поддержке министерства культуры Рязанской области.
 
Рязанская областьРязанская областьРоссияПавел МалковГИТИСРязань
 
 
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