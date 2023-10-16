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Театральный фестиваль "Зеркало сцены" прошел в Рязанской области

Театральный фестиваль "Зеркало сцены" прошел в Рязанской области - РИА Новости, 16.10.2023

Театральный фестиваль "Зеркало сцены" прошел в Рязанской области

В Рязани завершился IX театральный фестиваль "Зеркало сцены", награды получили лучшие спектакли, артисты и работники театра, сообщил губернатор Рязанской... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T23:14

2023-10-16T23:14

2023-10-16T23:14

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павел малков

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РЯЗАНЬ, 16 окт - РИА Новости. В Рязани завершился IX театральный фестиваль "Зеркало сцены", награды получили лучшие спектакли, артисты и работники театра, сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков в своем Telegram-канале. "Завершился IX театральный фестиваль "Зеркало сцены". Представители четырёх рязанских театров собрались в одном зале, чтобы подвести итоги прошедшего сезона… На церемонии свои награды получили лучшие спектакли, артисты и работники театра", - написал губернатор.По его словам, мероприятие приурочили к Году педагога и наставника и провели его в формате выпускного вечера, когда "актёры - те же ученики, а их наставники учат их играть свои роли так, чтобы вызывать у зрителей настоящие эмоции и чувства". По информации министерства культуры региона, в мероприятии приняли участие театральный критик, историк театра, журналист Марина Райкина, театровед, театральный критик, руководитель театроведческого курса ГИТИСа Марина Тимашева, музыкальный критик, эксперт Российской Национальной театральной премии "Золотая маска" Марина Гайкович, театровед, журналист Сергей Маргулис, представители регионального отделения Союза театральных деятелей РФ, руководители и творческие коллективы рязанских театров, жители региона. Фестиваль-премия "Зеркало сцены" организован Рязанским региональным отделением Союза театральных деятелей РФ при поддержке министерства культуры Рязанской области.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

рязанская область, россия, павел малков, гитис, рязань