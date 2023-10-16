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В Киеве заявили, что хотят сами обучать пилотов летать на F-16 - РИА Новости, 16.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:46 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/f-16-1903017346.html
В Киеве заявили, что хотят сами обучать пилотов летать на F-16
В Киеве заявили, что хотят сами обучать пилотов летать на F-16 - РИА Новости, 16.10.2023
В Киеве заявили, что хотят сами обучать пилотов летать на F-16
Украина хотела бы самостоятельно обучать пилотов на западных истребителях F-16, однако осознаёт, что это сделать непросто, заявил советник командования... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T11:46
2023-10-16T11:46
специальная военная операция на украине
украина
в мире
f-16
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Украина хотела бы самостоятельно обучать пилотов на западных истребителях F-16, однако осознаёт, что это сделать непросто, заявил советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат. "Это будет делаться безусловно. Центры обучения, мощные авиасимуляторы, авиатренажеры (необходимо строить на Украине - ред.). Центр подготовки, понятное дело, должен будет тоже соответствовать тем стандартам, которые есть у наших партнеров. Это все будет, но для этого нужно время... Мы понимаем, что это непросто сделать", - сказал Игнат в эфире телеканала "Рада". Как отметил Игнат, сроки по возможному строительству подобных центров неизвестны. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230320/piloty-1859016107.html
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украина, в мире, f-16, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, F-16, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Киеве заявили, что хотят сами обучать пилотов летать на F-16

Спикер ВВС Игнат: Украина хотела бы сама обучать пилотов летать на F-16

© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Amber WilliamsАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Amber Williams
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Украина хотела бы самостоятельно обучать пилотов на западных истребителях F-16, однако осознаёт, что это сделать непросто, заявил советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат.
"Это будет делаться безусловно. Центры обучения, мощные авиасимуляторы, авиатренажеры (необходимо строить на Украине - ред.). Центр подготовки, понятное дело, должен будет тоже соответствовать тем стандартам, которые есть у наших партнеров. Это все будет, но для этого нужно время... Мы понимаем, что это непросто сделать", - сказал Игнат в эфире телеканала "Рада". Как отметил Игнат, сроки по возможному строительству подобных центров неизвестны.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
Украинский генерал заявил, что Киев потерял лучших пилотов в ожидании F-16
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреF-16Вооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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