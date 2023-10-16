https://ria.ru/20231016/evropa-1903084081.html
Турпоток из России в Европу вырос на треть
Турпоток из России в Европу вырос на треть - РИА Новости, 16.10.2023
Турпоток из России в Европу вырос на треть
Число туристических поездок в страны Европы из России с начала года выросло на 30 процентов, хорошие показатели у полетных программ в Черногорию и на Кипр,... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T16:44
2023-10-16T16:44
2023-10-16T17:04
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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Число туристических поездок в страны Европы из России с начала года выросло на 30 процентов, хорошие показатели у полетных программ в Черногорию и на Кипр, рассказал в ходе пресс-конференции вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. Он отметил, что в связи со сложной транспортной логистикой количество путешествий в Европу из РФ за последние годы – с начала пандемии – сократилось. Однако, по его словам, с начала 2023 года этот показатель растет. "Мы отмечаем, что примерно на 30 процентов увеличилось количество путешествий в страны Евросоюза за счет адаптации и наличия отчасти конкурентных цен на авиационную перевозку", – указал Горин. Он отметил, что этим летом у туроператоров хорошо были реализованы полетные программы через Кувейт в Черногорию, а также туры на Кипр через Ереван. "Все это дает возможность путешественникам отправиться в Европу с перелетом в 11-15 часов, включая пересадку", – уточнил вице-президент РСТ.
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Туризм, Новости - Туризм, туристы, Туризм, Европа, Дмитрий Горин, Российский союз туриндустрии (РСТ), Черногория, Кипр
Турпоток из России в Европу вырос на треть
РСТ: число турпоездок из России в Европу с начала года выросло на треть