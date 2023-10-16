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Комитет ГД рекомендовал принять в I чтении проект о дератификации ДВЗЯИ - РИА Новости, 16.10.2023
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17:58 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/dvzyai-1903116568.html
Комитет ГД рекомендовал принять в I чтении проект о дератификации ДВЗЯИ
Комитет ГД рекомендовал принять в I чтении проект о дератификации ДВЗЯИ - РИА Новости, 16.10.2023
Комитет ГД рекомендовал принять в I чтении проект о дератификации ДВЗЯИ
Комитет по международным делам рекомендовал принять в первом чтении проект закона о дератификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T17:58
2023-10-16T17:58
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леонид слуцкий (политик)
госдума рф
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Комитет по международным делам рекомендовал принять в первом чтении проект закона о дератификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), который будет рассмотрен Государственной Думой 17 октября, об этом сообщил глава комитета Леонид Слуцкий. "Комитет по международным делам единогласно рекомендовал принять в первом чтении проект закона о дератификации ДВЗЯИ, который будет рассмотрен Государственной Думой 17 октября. Его соавторами выступают практически все депутаты Государственной Думы - 438 парламентариев", - сообщил Слуцкий журналистам. Законопроектом предлагается отменить решение о ратификации ДВЗЯИ, принятое российской стороной в 2000-м году, тем самым, обеспечивается паритет и "зеркальный ответ" в отношении США, которые с момента подписания в 1996 году так и не завершили ратификационные процедуры, отметил он. Проект закона, по сути, только отзывает ратификационную грамоту под договором, добавил он. "Россия не собирается выходить из ДВЗЯИ или приостанавливать его действие. Мы продолжим исполнять взятые на себя обязательства, включая сохранения моратория на проведение ядерных испытаний. Принятие инициативы будет в полной мере соответствовать национальным интересам безопасности РФ и направлено на восстановление справедливости и баланса для обеспечения международного сотрудничества в области контроля над ядерными вооружениями", - рассказал Слуцкий.
https://ria.ru/20231016/dvzyai-1903016577.html
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сша, россия, леонид слуцкий (политик), госдума рф
США, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Госдума РФ
Комитет ГД рекомендовал принять в I чтении проект о дератификации ДВЗЯИ

Слуцкий: комитет ГД рекомендовал принять в I чтении проект о дератификации ДВЗЯИ

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы
Здание Государственной думы - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Комитет по международным делам рекомендовал принять в первом чтении проект закона о дератификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), который будет рассмотрен Государственной Думой 17 октября, об этом сообщил глава комитета Леонид Слуцкий.
"Комитет по международным делам единогласно рекомендовал принять в первом чтении проект закона о дератификации ДВЗЯИ, который будет рассмотрен Государственной Думой 17 октября. Его соавторами выступают практически все депутаты Государственной Думы - 438 парламентариев", - сообщил Слуцкий журналистам.
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Законопроектом предлагается отменить решение о ратификации ДВЗЯИ, принятое российской стороной в 2000-м году, тем самым, обеспечивается паритет и "зеркальный ответ" в отношении США, которые с момента подписания в 1996 году так и не завершили ратификационные процедуры, отметил он.
Проект закона, по сути, только отзывает ратификационную грамоту под договором, добавил он.
"Россия не собирается выходить из ДВЗЯИ или приостанавливать его действие. Мы продолжим исполнять взятые на себя обязательства, включая сохранения моратория на проведение ядерных испытаний. Принятие инициативы будет в полной мере соответствовать национальным интересам безопасности РФ и направлено на восстановление справедливости и баланса для обеспечения международного сотрудничества в области контроля над ядерными вооружениями", - рассказал Слуцкий.
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