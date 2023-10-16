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В АТОР рассказали о страховых выплатах туристам, попавшим в ДТП в Приморье - РИА Новости, 16.10.2023
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Туризм
 
17:11 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/dtp-1903091655.html
В АТОР рассказали о страховых выплатах туристам, попавшим в ДТП в Приморье
В АТОР рассказали о страховых выплатах туристам, попавшим в ДТП в Приморье - РИА Новости, 16.10.2023
В АТОР рассказали о страховых выплатах туристам, попавшим в ДТП в Приморье
Не исключено, что страховка, которую имели ездившие в Китай на шопинг пассажиры перевернувшегося в Приморье автобуса, уже не действовала в момент ДТП, говорится РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T17:11
2023-10-16T17:11
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
китай
ассоциация туроператоров россии (атор)
приморский край
дтп
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ВЛАДИВОСТОК/МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Не исключено, что страховка, которую имели ездившие в Китай на шопинг пассажиры перевернувшегося в Приморье автобуса, уже не действовала в момент ДТП, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Туристов в Китай отправила местная компания "Аякс-тур", которая организует, в том числе, и шопинг-туры. Поскольку туроператор воспользовался услугами китайской транспортной компании, вопрос о том, смогут ли российские туристы претендовать на страховку, остается открытым", – сообщили в ассоциации. "Обязательная международная страховка кончилась в момент пересечения границы в обратную сторону. Потому что, когда российский туроператор заключает договор на перевозку с российской компанией, автоматически страхование туриста на период перевозки (независимо от вида транспорта) включается в стоимость билета. Но что происходит в отношении китайского перевозчика, судить сложно", – добавили в АТОР. Этой поездкой занимался не только "Аякс-тур". Представитель турфирмы "Диалог народов-1" заявил РИА Новости, что их туристы "были застрахованы", не уточнив подробностей. В АТОР процитировали председателя совета ассоциации "Мир без границ" Александра Львова, который отметил, что еще одна проблема заключается в том, что процедуры пересечения российско-китайской границы до сих пор не отлажены, несмотря на работу "группового безвиза". "Автобусы часами стоят на границе, водители просто устают", – констатировал Львов.Туристический автобус, ехавший из Китая в Уссурийск, потерял управление и съехал в кювет в Приморье. В автобусе находились, по разным данным, около 50 пассажиров. В ДТП два человека погибли и 17 получили травмы, информировали в правительстве региона. По данным полиции, госпитализированы 20 человек. Глава краевого агентства по туризму Арсений Крепский рассказал, что в автобусе находились только российские туристы, водитель – гражданин КНР, а автобус принадлежит китайскому предприятию.
https://ria.ru/20231016/dtp-1903023769.html
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новости - туризм, туризм, туристы, китай, ассоциация туроператоров россии (атор), приморский край, дтп
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Китай, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Приморский край, ДТП
В АТОР рассказали о страховых выплатах туристам, попавшим в ДТП в Приморье

АТОР: туристы, попавшие в ДТП в Приморье, могут не получить деньги по страховке

© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС на месте ДТП с туристическим автобусом в Хасанском районе Приморского края
Сотрудники МЧС на месте ДТП с туристическим автобусом в Хасанском районе Приморского края - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / МЧС РФ
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ВЛАДИВОСТОК/МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Не исключено, что страховка, которую имели ездившие в Китай на шопинг пассажиры перевернувшегося в Приморье автобуса, уже не действовала в момент ДТП, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"Туристов в Китай отправила местная компания "Аякс-тур", которая организует, в том числе, и шопинг-туры. Поскольку туроператор воспользовался услугами китайской транспортной компании, вопрос о том, смогут ли российские туристы претендовать на страховку, остается открытым", – сообщили в ассоциации.
"Обязательная международная страховка кончилась в момент пересечения границы в обратную сторону. Потому что, когда российский туроператор заключает договор на перевозку с российской компанией, автоматически страхование туриста на период перевозки (независимо от вида транспорта) включается в стоимость билета. Но что происходит в отношении китайского перевозчика, судить сложно", – добавили в АТОР.
Этой поездкой занимался не только "Аякс-тур". Представитель турфирмы "Диалог народов-1" заявил РИА Новости, что их туристы "были застрахованы", не уточнив подробностей.
В АТОР процитировали председателя совета ассоциации "Мир без границ" Александра Львова, который отметил, что еще одна проблема заключается в том, что процедуры пересечения российско-китайской границы до сих пор не отлажены, несмотря на работу "группового безвиза". "Автобусы часами стоят на границе, водители просто устают", – констатировал Львов.
Туристический автобус, ехавший из Китая в Уссурийск, потерял управление и съехал в кювет в Приморье. В автобусе находились, по разным данным, около 50 пассажиров. В ДТП два человека погибли и 17 получили травмы, информировали в правительстве региона. По данным полиции, госпитализированы 20 человек. Глава краевого агентства по туризму Арсений Крепский рассказал, что в автобусе находились только российские туристы, водитель – гражданин КНР, а автобус принадлежит китайскому предприятию.
Сотрудники МЧС на месте ДТП с туристическим автобусом в Хасанском районе Приморского края - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
Источник рассказал об организаторах тура, который закончился ДТП в Приморье
Вчера, 12:23
 
ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыКитайАссоциация туроператоров России (АТОР)Приморский крайДТП
 
 
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