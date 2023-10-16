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В Приморье прооперировали первого туриста, попавшего в ДТП c автобусом - РИА Новости, 16.10.2023
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Туризм
 
14:51 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/dtp-1903062586.html
В Приморье прооперировали первого туриста, попавшего в ДТП c автобусом
В Приморье прооперировали первого туриста, попавшего в ДТП c автобусом - РИА Новости, 16.10.2023
В Приморье прооперировали первого туриста, попавшего в ДТП c автобусом
Врачи прооперировали первого туриста, пострадавшего в ДТП с туристическим автобусом в Приморье, сообщила РИА Новости пресс-секретарь минздрава региона Светлана... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T14:51
2023-10-16T14:51
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ВЛАДИВОСТОК, 16 окт – РИА Новости. Врачи прооперировали первого туриста, пострадавшего в ДТП с туристическим автобусом в Приморье, сообщила РИА Новости пресс-секретарь минздрава региона Светлана Дмитриченко. "Врачи Хасанской больницы провели первую операцию, у пациента открытый перелом костей левого предплечья, травматический шок", – сказала Дмитриченко.Туристический автобус, ехавший из Китая в Уссурийск, в понедельник потерял управление и съехал в кювет в Приморье. В автобусе находились около 50 пассажиров. В ДТП два человека погибли. По последним данным, практически все несколько десятков туристов получили травмы. Глава краевого агентства по туризму Арсений Крепский рассказал РИА Новости, что в автобусе были только российские туристы, водитель – гражданин КНР, автобус принадлежит китайскому предприятию. По факту аварии возбуждено уголовное дело.
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новости - туризм, туризм, туристы, китай, приморский край, дтп
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Китай, Приморский край, ДТП
В Приморье прооперировали первого туриста, попавшего в ДТП c автобусом

Врачи прооперировали первого туриста, попавшего в ДТП с автобусом в Приморье

© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкЛюди на месте ДТП с туристическим автобусом в Хасанском районе Приморского края
Люди на месте ДТП с туристическим автобусом в Хасанском районе Приморского края - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / МЧС РФ
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ВЛАДИВОСТОК, 16 окт – РИА Новости. Врачи прооперировали первого туриста, пострадавшего в ДТП с туристическим автобусом в Приморье, сообщила РИА Новости пресс-секретарь минздрава региона Светлана Дмитриченко.
"Врачи Хасанской больницы провели первую операцию, у пациента открытый перелом костей левого предплечья, травматический шок", – сказала Дмитриченко.
Туристический автобус, ехавший из Китая в Уссурийск, в понедельник потерял управление и съехал в кювет в Приморье. В автобусе находились около 50 пассажиров. В ДТП два человека погибли. По последним данным, практически все несколько десятков туристов получили травмы.
Глава краевого агентства по туризму Арсений Крепский рассказал РИА Новости, что в автобусе были только российские туристы, водитель – гражданин КНР, автобус принадлежит китайскому предприятию. По факту аварии возбуждено уголовное дело.
Сотрудники МЧС на месте ДТП с туристическим автобусом в Хасанском районе Приморского края - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
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