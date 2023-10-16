https://ria.ru/20231016/dtp-1903062586.html

В Приморье прооперировали первого туриста, попавшего в ДТП c автобусом

В Приморье прооперировали первого туриста, попавшего в ДТП c автобусом - РИА Новости, 16.10.2023

В Приморье прооперировали первого туриста, попавшего в ДТП c автобусом

Врачи прооперировали первого туриста, пострадавшего в ДТП с туристическим автобусом в Приморье, сообщила РИА Новости пресс-секретарь минздрава региона Светлана... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T14:51

2023-10-16T14:51

2023-10-16T14:51

туризм

новости - туризм

туризм

туристы

китай

приморский край

дтп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/10/1903023326_0:99:2001:1224_1920x0_80_0_0_ff439208cc57f083dafdfdfe6e2d50a3.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 16 окт – РИА Новости. Врачи прооперировали первого туриста, пострадавшего в ДТП с туристическим автобусом в Приморье, сообщила РИА Новости пресс-секретарь минздрава региона Светлана Дмитриченко. "Врачи Хасанской больницы провели первую операцию, у пациента открытый перелом костей левого предплечья, травматический шок", – сказала Дмитриченко.Туристический автобус, ехавший из Китая в Уссурийск, в понедельник потерял управление и съехал в кювет в Приморье. В автобусе находились около 50 пассажиров. В ДТП два человека погибли. По последним данным, практически все несколько десятков туристов получили травмы. Глава краевого агентства по туризму Арсений Крепский рассказал РИА Новости, что в автобусе были только российские туристы, водитель – гражданин КНР, автобус принадлежит китайскому предприятию. По факту аварии возбуждено уголовное дело.

https://ria.ru/20231016/dtp-1903056183.html

китай

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости - туризм, туризм, туристы, китай, приморский край, дтп