https://ria.ru/20231016/dtp-1903062586.html
В Приморье прооперировали первого туриста, попавшего в ДТП c автобусом
В Приморье прооперировали первого туриста, попавшего в ДТП c автобусом - РИА Новости, 16.10.2023
В Приморье прооперировали первого туриста, попавшего в ДТП c автобусом
Врачи прооперировали первого туриста, пострадавшего в ДТП с туристическим автобусом в Приморье, сообщила РИА Новости пресс-секретарь минздрава региона Светлана... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T14:51
2023-10-16T14:51
2023-10-16T14:51
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ВЛАДИВОСТОК, 16 окт – РИА Новости. Врачи прооперировали первого туриста, пострадавшего в ДТП с туристическим автобусом в Приморье, сообщила РИА Новости пресс-секретарь минздрава региона Светлана Дмитриченко. "Врачи Хасанской больницы провели первую операцию, у пациента открытый перелом костей левого предплечья, травматический шок", – сказала Дмитриченко.Туристический автобус, ехавший из Китая в Уссурийск, в понедельник потерял управление и съехал в кювет в Приморье. В автобусе находились около 50 пассажиров. В ДТП два человека погибли. По последним данным, практически все несколько десятков туристов получили травмы. Глава краевого агентства по туризму Арсений Крепский рассказал РИА Новости, что в автобусе были только российские туристы, водитель – гражданин КНР, автобус принадлежит китайскому предприятию. По факту аварии возбуждено уголовное дело.
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Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Китай, Приморский край, ДТП
В Приморье прооперировали первого туриста, попавшего в ДТП c автобусом
Врачи прооперировали первого туриста, попавшего в ДТП с автобусом в Приморье
ВЛАДИВОСТОК, 16 окт – РИА Новости. Врачи прооперировали первого туриста, пострадавшего в ДТП с туристическим автобусом в Приморье, сообщила РИА Новости пресс-секретарь минздрава региона Светлана Дмитриченко.
"Врачи Хасанской больницы провели первую операцию, у пациента открытый перелом костей левого предплечья, травматический шок", – сказала Дмитриченко.
Туристический автобус, ехавший из Китая в Уссурийск, в понедельник потерял управление и съехал в кювет в Приморье. В автобусе находились около 50 пассажиров. В ДТП два человека погибли. По последним данным, практически все несколько десятков туристов получили травмы.
Глава краевого агентства по туризму Арсений Крепский рассказал РИА Новости, что в автобусе были только российские туристы, водитель – гражданин КНР
, автобус принадлежит китайскому предприятию. По факту аварии возбуждено уголовное дело.
Личность одного погибшего в ДТП в Приморье пока не установили