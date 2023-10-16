Личность одного погибшего в ДТП в Приморье пока не установили
Личность одного погибшего в ДТП с автобусом в Приморье пока не установили
© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС на месте ДТП с туристическим автобусом в Хасанском районе Приморского края
Сотрудники МЧС на месте ДТП с туристическим автобусом в Хасанском районе Приморского края
ВЛАДИВОСТОК, 16 окт – РИА Новости. Личность одного погибшего в ДТП с туристическим автобусом в Приморье пока не установлена, сообщил глава краевого агентства по туризму Арсений Крепский.
Краевое министерство ГО и ЧС сообщило, что туристический автобус ехал из Китая в Уссурийск и, потеряв управление, съехал в кювет. В автобусе находилось, по разным данным, около 50 пассажиров. Глава краевого агентства по туризму Арсений Крепский рассказал РИА Новости, что в автобусе были только российские туристы, водитель –-гражданин КНР, автобус принадлежит китайскому предприятию. По факту аварии возбуждено уголовное дело. В правительстве региона сообщали, что в ДТП два человека погибли. Девять туристов, получивших тяжелые травмы в ДТП, доставляют санавиацией во Владивосток. Источник сообщал агентству, что тур организовали две фирмы – из РФ и КНР. Также он рассказывал, что туристы ездили по маршруту Уссурийск – Хуньчунь – Яньцзи, часть их выехала из РФ 9 октября, часть - 13 октября.
"К сожалению, не удаётся установить личность одного погибшего, на теле нет документов, а те, кто находился рядом (в автобусе - ред.) находятся в больнице. Невозможно провести опознание. Мы сейчас связались с пограничниками, надеемся, что данные о переходе границы помогут установить личность", - сообщил Крепский, видеокомментарий которого представили в пресс-службе правительства региона.