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Личность одного погибшего в ДТП в Приморье пока не установили - РИА Новости, 16.10.2023
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13:57 16.10.2023 (обновлено: 14:09 16.10.2023)
https://ria.ru/20231016/dtp-1903056183.html
Личность одного погибшего в ДТП в Приморье пока не установили
Личность одного погибшего в ДТП в Приморье пока не установили - РИА Новости, 16.10.2023
Личность одного погибшего в ДТП в Приморье пока не установили
Личность одного погибшего в ДТП с туристическим автобусом в Приморье пока не установлена, сообщил глава краевого агентства по туризму Арсений Крепский. РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T13:57
2023-10-16T14:09
китай
россия
владивосток
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 16 окт – РИА Новости. Личность одного погибшего в ДТП с туристическим автобусом в Приморье пока не установлена, сообщил глава краевого агентства по туризму Арсений Крепский. Краевое министерство ГО и ЧС сообщило, что туристический автобус ехал из Китая в Уссурийск и, потеряв управление, съехал в кювет. В автобусе находилось, по разным данным, около 50 пассажиров. Глава краевого агентства по туризму Арсений Крепский рассказал РИА Новости, что в автобусе были только российские туристы, водитель –-гражданин КНР, автобус принадлежит китайскому предприятию. По факту аварии возбуждено уголовное дело. В правительстве региона сообщали, что в ДТП два человека погибли. Девять туристов, получивших тяжелые травмы в ДТП, доставляют санавиацией во Владивосток. Источник сообщал агентству, что тур организовали две фирмы – из РФ и КНР. Также он рассказывал, что туристы ездили по маршруту Уссурийск – Хуньчунь – Яньцзи, часть их выехала из РФ 9 октября, часть - 13 октября. "К сожалению, не удаётся установить личность одного погибшего, на теле нет документов, а те, кто находился рядом (в автобусе - ред.) находятся в больнице. Невозможно провести опознание. Мы сейчас связались с пограничниками, надеемся, что данные о переходе границы помогут установить личность", - сообщил Крепский, видеокомментарий которого представили в пресс-службе правительства региона.
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китай, россия, владивосток, происшествия, новости - туризм
Китай, Россия, Владивосток, Происшествия, Новости - Туризм
Личность одного погибшего в ДТП в Приморье пока не установили

Личность одного погибшего в ДТП с автобусом в Приморье пока не установили

© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС на месте ДТП с туристическим автобусом в Хасанском районе Приморского края
Сотрудники МЧС на месте ДТП с туристическим автобусом в Хасанском районе Приморского края - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / МЧС РФ
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Сотрудники МЧС на месте ДТП с туристическим автобусом в Хасанском районе Приморского края
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ВЛАДИВОСТОК, 16 окт – РИА Новости. Личность одного погибшего в ДТП с туристическим автобусом в Приморье пока не установлена, сообщил глава краевого агентства по туризму Арсений Крепский.
Краевое министерство ГО и ЧС сообщило, что туристический автобус ехал из Китая в Уссурийск и, потеряв управление, съехал в кювет. В автобусе находилось, по разным данным, около 50 пассажиров. Глава краевого агентства по туризму Арсений Крепский рассказал РИА Новости, что в автобусе были только российские туристы, водитель –-гражданин КНР, автобус принадлежит китайскому предприятию. По факту аварии возбуждено уголовное дело. В правительстве региона сообщали, что в ДТП два человека погибли. Девять туристов, получивших тяжелые травмы в ДТП, доставляют санавиацией во Владивосток. Источник сообщал агентству, что тур организовали две фирмы – из РФ и КНР. Также он рассказывал, что туристы ездили по маршруту УссурийскХуньчунь – Яньцзи, часть их выехала из РФ 9 октября, часть - 13 октября.
"К сожалению, не удаётся установить личность одного погибшего, на теле нет документов, а те, кто находился рядом (в автобусе - ред.) находятся в больнице. Невозможно провести опознание. Мы сейчас связались с пограничниками, надеемся, что данные о переходе границы помогут установить личность", - сообщил Крепский, видеокомментарий которого представили в пресс-службе правительства региона.
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