https://ria.ru/20231016/dtp-1903056183.html

Личность одного погибшего в ДТП в Приморье пока не установили

Личность одного погибшего в ДТП в Приморье пока не установили - РИА Новости, 16.10.2023

Личность одного погибшего в ДТП в Приморье пока не установили

Личность одного погибшего в ДТП с туристическим автобусом в Приморье пока не установлена, сообщил глава краевого агентства по туризму Арсений Крепский. РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T13:57

2023-10-16T13:57

2023-10-16T14:09

китай

россия

владивосток

происшествия

новости - туризм

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ВЛАДИВОСТОК, 16 окт – РИА Новости. Личность одного погибшего в ДТП с туристическим автобусом в Приморье пока не установлена, сообщил глава краевого агентства по туризму Арсений Крепский. Краевое министерство ГО и ЧС сообщило, что туристический автобус ехал из Китая в Уссурийск и, потеряв управление, съехал в кювет. В автобусе находилось, по разным данным, около 50 пассажиров. Глава краевого агентства по туризму Арсений Крепский рассказал РИА Новости, что в автобусе были только российские туристы, водитель –-гражданин КНР, автобус принадлежит китайскому предприятию. По факту аварии возбуждено уголовное дело. В правительстве региона сообщали, что в ДТП два человека погибли. Девять туристов, получивших тяжелые травмы в ДТП, доставляют санавиацией во Владивосток. Источник сообщал агентству, что тур организовали две фирмы – из РФ и КНР. Также он рассказывал, что туристы ездили по маршруту Уссурийск – Хуньчунь – Яньцзи, часть их выехала из РФ 9 октября, часть - 13 октября. "К сожалению, не удаётся установить личность одного погибшего, на теле нет документов, а те, кто находился рядом (в автобусе - ред.) находятся в больнице. Невозможно провести опознание. Мы сейчас связались с пограничниками, надеемся, что данные о переходе границы помогут установить личность", - сообщил Крепский, видеокомментарий которого представили в пресс-службе правительства региона.

https://ria.ru/20231016/dtp-1903047158.html

китай

россия

владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

китай, россия, владивосток, происшествия, новости - туризм