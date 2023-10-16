Девять пострадавших в ДТП в Приморье доставят санавиацией во Владивосток
Пострадавших в ДТП с автобусом с тяжелыми травмами доставят во Владивосток
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 16 окт - РИА Новости. Девять туристов, получивших тяжелые травмы в ДТП с автобусом в Приморье, доставляют санавиацией во Владивосток, сообщили журналистам в правительстве региона.
Краевое министерство ГО и ЧС сообщило, что туристический автобус ехал из Китая в Уссурийск и, потеряв управление, съехал в кювет. В автобусе находилось, по разным данным, около 50 пассажиров. Глава краевого агентства по туризму Арсений Крепский рассказал РИА Новости, что в автобусе были только российские туристы, водитель –-гражданин КНР, автобус принадлежит китайскому предприятию. По факту аварии возбуждено уголовное дело. В правительстве региона сообщали, что в ДТП два человека погибли. Источник сообщал агентству, что тур организовали две фирмы – из РФ и КНР. Также он рассказывал, что туристы ездили по маршруту Уссурийск – Хуньчунь – Яньцзи, часть их выехала из РФ 9 октября, часть - 13 октября.
"После ДТП врачи Хасанской больницы оказали медицинскую помощь 29 пострадавшим, из них 5 человек находились в тяжелом состоянии. После оказания первой помощи госпитализировано 18 человек, в том числе один ребёнок 16 лет. Из них 9 пациентов с серьёзными костными повреждениями сейчас доставляют во Владивостокскую клиническую больницу номер 2 санитарной авиацией", - сообщили власти.