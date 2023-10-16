https://ria.ru/20231016/dtp-1903047158.html

Девять пострадавших в ДТП в Приморье доставят санавиацией во Владивосток

Девять пострадавших в ДТП в Приморье доставят санавиацией во Владивосток - РИА Новости, 16.10.2023

Девять пострадавших в ДТП в Приморье доставят санавиацией во Владивосток

Девять туристов, получивших тяжелые травмы в ДТП с автобусом в Приморье, доставляют санавиацией во Владивосток, сообщили журналистам в правительстве региона. РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T13:18

2023-10-16T13:18

2023-10-16T13:18

китай

россия

уссурийск

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 16 окт - РИА Новости. Девять туристов, получивших тяжелые травмы в ДТП с автобусом в Приморье, доставляют санавиацией во Владивосток, сообщили журналистам в правительстве региона. Краевое министерство ГО и ЧС сообщило, что туристический автобус ехал из Китая в Уссурийск и, потеряв управление, съехал в кювет. В автобусе находилось, по разным данным, около 50 пассажиров. Глава краевого агентства по туризму Арсений Крепский рассказал РИА Новости, что в автобусе были только российские туристы, водитель –-гражданин КНР, автобус принадлежит китайскому предприятию. По факту аварии возбуждено уголовное дело. В правительстве региона сообщали, что в ДТП два человека погибли. Источник сообщал агентству, что тур организовали две фирмы – из РФ и КНР. Также он рассказывал, что туристы ездили по маршруту Уссурийск – Хуньчунь – Яньцзи, часть их выехала из РФ 9 октября, часть - 13 октября. "После ДТП врачи Хасанской больницы оказали медицинскую помощь 29 пострадавшим, из них 5 человек находились в тяжелом состоянии. После оказания первой помощи госпитализировано 18 человек, в том числе один ребёнок 16 лет. Из них 9 пациентов с серьёзными костными повреждениями сейчас доставляют во Владивостокскую клиническую больницу номер 2 санитарной авиацией", - сообщили власти.

https://ria.ru/20231016/dtp-1903028743.html

китай

россия

уссурийск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

китай, россия, уссурийск, происшествия