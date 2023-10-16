Рейтинг@Mail.ru
Девять пострадавших в ДТП в Приморье доставят санавиацией во Владивосток - РИА Новости, 16.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:18 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/dtp-1903047158.html
Девять пострадавших в ДТП в Приморье доставят санавиацией во Владивосток
Девять пострадавших в ДТП в Приморье доставят санавиацией во Владивосток - РИА Новости, 16.10.2023
Девять пострадавших в ДТП в Приморье доставят санавиацией во Владивосток
Девять туристов, получивших тяжелые травмы в ДТП с автобусом в Приморье, доставляют санавиацией во Владивосток, сообщили журналистам в правительстве региона. РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T13:18
2023-10-16T13:18
китай
россия
уссурийск
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576351822_0:0:1501:845_1920x0_80_0_0_5fa896a24de685e0980c105039a7c842.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 16 окт - РИА Новости. Девять туристов, получивших тяжелые травмы в ДТП с автобусом в Приморье, доставляют санавиацией во Владивосток, сообщили журналистам в правительстве региона. Краевое министерство ГО и ЧС сообщило, что туристический автобус ехал из Китая в Уссурийск и, потеряв управление, съехал в кювет. В автобусе находилось, по разным данным, около 50 пассажиров. Глава краевого агентства по туризму Арсений Крепский рассказал РИА Новости, что в автобусе были только российские туристы, водитель –-гражданин КНР, автобус принадлежит китайскому предприятию. По факту аварии возбуждено уголовное дело. В правительстве региона сообщали, что в ДТП два человека погибли. Источник сообщал агентству, что тур организовали две фирмы – из РФ и КНР. Также он рассказывал, что туристы ездили по маршруту Уссурийск – Хуньчунь – Яньцзи, часть их выехала из РФ 9 октября, часть - 13 октября. "После ДТП врачи Хасанской больницы оказали медицинскую помощь 29 пострадавшим, из них 5 человек находились в тяжелом состоянии. После оказания первой помощи госпитализировано 18 человек, в том числе один ребёнок 16 лет. Из них 9 пациентов с серьёзными костными повреждениями сейчас доставляют во Владивостокскую клиническую больницу номер 2 санитарной авиацией", - сообщили власти.
https://ria.ru/20231016/dtp-1903028743.html
китай
россия
уссурийск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576351822_0:0:1325:994_1920x0_80_0_0_7dc98e469fee83c40421384fb3772c8e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, россия, уссурийск, происшествия
Китай, Россия, Уссурийск, Происшествия
Девять пострадавших в ДТП в Приморье доставят санавиацией во Владивосток

Пострадавших в ДТП с автобусом с тяжелыми травмами доставят во Владивосток

© РИА Новости / Владимир АстапковичНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 16 окт - РИА Новости. Девять туристов, получивших тяжелые травмы в ДТП с автобусом в Приморье, доставляют санавиацией во Владивосток, сообщили журналистам в правительстве региона.
Краевое министерство ГО и ЧС сообщило, что туристический автобус ехал из Китая в Уссурийск и, потеряв управление, съехал в кювет. В автобусе находилось, по разным данным, около 50 пассажиров. Глава краевого агентства по туризму Арсений Крепский рассказал РИА Новости, что в автобусе были только российские туристы, водитель –-гражданин КНР, автобус принадлежит китайскому предприятию. По факту аварии возбуждено уголовное дело. В правительстве региона сообщали, что в ДТП два человека погибли. Источник сообщал агентству, что тур организовали две фирмы – из РФ и КНР. Также он рассказывал, что туристы ездили по маршруту УссурийскХуньчунь – Яньцзи, часть их выехала из РФ 9 октября, часть - 13 октября.
"После ДТП врачи Хасанской больницы оказали медицинскую помощь 29 пострадавшим, из них 5 человек находились в тяжелом состоянии. После оказания первой помощи госпитализировано 18 человек, в том числе один ребёнок 16 лет. Из них 9 пациентов с серьёзными костными повреждениями сейчас доставляют во Владивостокскую клиническую больницу номер 2 санитарной авиацией", - сообщили власти.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
В ДТП в Астраханской области погибли три человека
Вчера, 12:19
 
КитайРоссияУссурийскПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала