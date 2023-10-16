https://ria.ru/20231016/dtp-1903028743.html

В ДТП в Астраханской области погибли три человека

В ДТП в Астраханской области погибли три человека - РИА Новости, 16.10.2023

В ДТП в Астраханской области погибли три человека

Три человека погибли, есть пострадавшие при столкновении двух легковых автомобилей в Ахтубинском районе Астраханской области, сообщил источник в... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T12:19

2023-10-16T12:19

2023-10-16T12:19

происшествия

авто

астраханская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 окт - РИА Новости. Три человека погибли, есть пострадавшие при столкновении двух легковых автомобилей в Ахтубинском районе Астраханской области, сообщил источник в правоохранительных органах. По данным сайта прокуратуры Астраханской области, 16 октября "на автомобильной дороге Астрахань-Волгоград вблизи села Золотуха Ахтубинского района в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли люди, есть пострадавшие". Источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что в аварии погибли три человека. "Погибли три человека, есть пострадавшие", - говорится в сообщении. Отмечается, что на место выехала и.о городского Ахтубинского прокурора Ольга Свирщук. По факту ДТП проводится процессуальная проверка. Прокурор области Сергей Фрост поставил ее на контроль.

https://ria.ru/20231016/dtp-1902998139.html

https://ria.ru/20231016/avtobus-1903025698.html

астраханская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, авто, астраханская область