https://ria.ru/20231016/dtp-1903028743.html
В ДТП в Астраханской области погибли три человека
В ДТП в Астраханской области погибли три человека - РИА Новости, 16.10.2023
В ДТП в Астраханской области погибли три человека
Три человека погибли, есть пострадавшие при столкновении двух легковых автомобилей в Ахтубинском районе Астраханской области, сообщил источник в... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T12:19
2023-10-16T12:19
2023-10-16T12:19
происшествия
авто
астраханская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 окт - РИА Новости. Три человека погибли, есть пострадавшие при столкновении двух легковых автомобилей в Ахтубинском районе Астраханской области, сообщил источник в правоохранительных органах. По данным сайта прокуратуры Астраханской области, 16 октября "на автомобильной дороге Астрахань-Волгоград вблизи села Золотуха Ахтубинского района в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли люди, есть пострадавшие". Источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что в аварии погибли три человека. "Погибли три человека, есть пострадавшие", - говорится в сообщении. Отмечается, что на место выехала и.о городского Ахтубинского прокурора Ольга Свирщук. По факту ДТП проводится процессуальная проверка. Прокурор области Сергей Фрост поставил ее на контроль.
https://ria.ru/20231016/dtp-1902998139.html
https://ria.ru/20231016/avtobus-1903025698.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, авто, астраханская область
Происшествия, Авто, Астраханская область
В ДТП в Астраханской области погибли три человека
В ДТП вблизи села Золотуха Ахтубинского района погибли три человека
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 окт - РИА Новости. Три человека погибли, есть пострадавшие при столкновении двух легковых автомобилей в Ахтубинском районе Астраханской области, сообщил источник в правоохранительных органах.
По данным сайта прокуратуры Астраханской области, 16 октября "на автомобильной дороге Астрахань-Волгоград вблизи села Золотуха Ахтубинского района в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли люди, есть пострадавшие".
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Источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что в аварии погибли три человека.
"Погибли три человека, есть пострадавшие", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на место выехала и.о городского Ахтубинского прокурора Ольга Свирщук. По факту ДТП проводится процессуальная проверка. Прокурор области Сергей Фрост поставил ее на контроль.
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