Рейтинг@Mail.ru
В ДТП в Астраханской области погибли три человека - РИА Новости, 16.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:19 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/dtp-1903028743.html
В ДТП в Астраханской области погибли три человека
В ДТП в Астраханской области погибли три человека - РИА Новости, 16.10.2023
В ДТП в Астраханской области погибли три человека
Три человека погибли, есть пострадавшие при столкновении двух легковых автомобилей в Ахтубинском районе Астраханской области, сообщил источник в... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T12:19
2023-10-16T12:19
происшествия
авто
астраханская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790593099_0:0:3240:1824_1920x0_80_0_0_ceda08852fa02334af75b5ade4d77908.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 окт - РИА Новости. Три человека погибли, есть пострадавшие при столкновении двух легковых автомобилей в Ахтубинском районе Астраханской области, сообщил источник в правоохранительных органах. По данным сайта прокуратуры Астраханской области, 16 октября "на автомобильной дороге Астрахань-Волгоград вблизи села Золотуха Ахтубинского района в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли люди, есть пострадавшие". Источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что в аварии погибли три человека. "Погибли три человека, есть пострадавшие", - говорится в сообщении. Отмечается, что на место выехала и.о городского Ахтубинского прокурора Ольга Свирщук. По факту ДТП проводится процессуальная проверка. Прокурор области Сергей Фрост поставил ее на контроль.
https://ria.ru/20231016/dtp-1902998139.html
https://ria.ru/20231016/avtobus-1903025698.html
астраханская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790593099_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_b1134c3d14f9befcced4b07c896140a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, астраханская область
Происшествия, Авто, Астраханская область
В ДТП в Астраханской области погибли три человека

В ДТП вблизи села Золотуха Ахтубинского района погибли три человека

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 окт - РИА Новости. Три человека погибли, есть пострадавшие при столкновении двух легковых автомобилей в Ахтубинском районе Астраханской области, сообщил источник в правоохранительных органах.
По данным сайта прокуратуры Астраханской области, 16 октября "на автомобильной дороге Астрахань-Волгоград вблизи села Золотуха Ахтубинского района в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли люди, есть пострадавшие".
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
На переезде под Саратовом столкнулись легковая машина и поезд
Вчера, 10:12
Источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что в аварии погибли три человека.
"Погибли три человека, есть пострадавшие", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на место выехала и.о городского Ахтубинского прокурора Ольга Свирщук. По факту ДТП проводится процессуальная проверка. Прокурор области Сергей Фрост поставил ее на контроль.
Люди на месте ДТП с туристическим автобусом в Хасанском районе Приморского края - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
В Приморье госпитализировали 29 пострадавших в ДТП с автобусом
Вчера, 12:10
 
ПроисшествияАвтоАстраханская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала