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Источник рассказал об организаторах тура, который закончился ДТП в Приморье - РИА Новости, 16.10.2023
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Туризм
 
12:23 16.10.2023 (обновлено: 12:55 16.10.2023)
https://ria.ru/20231016/dtp-1903023769.html
Источник рассказал об организаторах тура, который закончился ДТП в Приморье
Источник рассказал об организаторах тура, который закончился ДТП в Приморье - РИА Новости, 16.10.2023
Источник рассказал об организаторах тура, который закончился ДТП в Приморье
Тур в Китай для россиян, которые в понедельник на автобусе попали в ДТП в Хасанском районе Приморья, организовали компании из России и Китая, сообщил РИА... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T12:23
2023-10-16T12:55
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
приморский край
китай
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ВЛАДИВОСТОК, 16 окт – РИА Новости. Тур в Китай для россиян, которые в понедельник на автобусе попали в ДТП в Хасанском районе Приморья, организовали компании из России и Китая, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Тур организовали две фирмы – из РФ и КНР", – сказал собеседник агентства.Туристический автобус, ехавший из Китая в Уссурийск, в понедельник потерял управление и съехал в кювет в Приморье. В автобусе находились, по разным данным, около 50 пассажиров. В ДТП два человека погибли и 17 получили травмы, информировали в правительстве региона. По данным полиции, госпитализированы 20 человек. Глава краевого агентства по туризму Арсений Крепский рассказал, что в автобусе находились только россияне, водителем являлся гражданин КНР, а автобус принадлежит китайскому предприятию.
https://ria.ru/20231016/avtobus-1902983509.html
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новости - туризм, туризм, туристы, приморский край, китай
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Приморский край, Китай
Источник рассказал об организаторах тура, который закончился ДТП в Приморье

Тур для россиян, попавших в ДТП в Приморье, организовали фирмы из России и Китая

© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС на месте ДТП с туристическим автобусом в Хасанском районе Приморского края
Сотрудники МЧС на месте ДТП с туристическим автобусом в Хасанском районе Приморского края - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / МЧС РФ
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ВЛАДИВОСТОК, 16 окт – РИА Новости. Тур в Китай для россиян, которые в понедельник на автобусе попали в ДТП в Хасанском районе Приморья, организовали компании из России и Китая, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Тур организовали две фирмы – из РФ и КНР", – сказал собеседник агентства.
Туристический автобус, ехавший из Китая в Уссурийск, в понедельник потерял управление и съехал в кювет в Приморье. В автобусе находились, по разным данным, около 50 пассажиров. В ДТП два человека погибли и 17 получили травмы, информировали в правительстве региона.
По данным полиции, госпитализированы 20 человек. Глава краевого агентства по туризму Арсений Крепский рассказал, что в автобусе находились только россияне, водителем являлся гражданин КНР, а автобус принадлежит китайскому предприятию.
Авария с туристическим автобусом в Приморье
В Приморье автобус с туристами съехал в кювет, два человека погибли
Вчера, 08:48
 
ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыПриморский крайКитай
 
 
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