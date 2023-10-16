https://ria.ru/20231016/dtp-1903023769.html

Источник рассказал об организаторах тура, который закончился ДТП в Приморье

Источник рассказал об организаторах тура, который закончился ДТП в Приморье - РИА Новости, 16.10.2023

Источник рассказал об организаторах тура, который закончился ДТП в Приморье

Тур в Китай для россиян, которые в понедельник на автобусе попали в ДТП в Хасанском районе Приморья, организовали компании из России и Китая, сообщил РИА... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T12:23

2023-10-16T12:23

2023-10-16T12:55

туризм

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ВЛАДИВОСТОК, 16 окт – РИА Новости. Тур в Китай для россиян, которые в понедельник на автобусе попали в ДТП в Хасанском районе Приморья, организовали компании из России и Китая, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Тур организовали две фирмы – из РФ и КНР", – сказал собеседник агентства.Туристический автобус, ехавший из Китая в Уссурийск, в понедельник потерял управление и съехал в кювет в Приморье. В автобусе находились, по разным данным, около 50 пассажиров. В ДТП два человека погибли и 17 получили травмы, информировали в правительстве региона. По данным полиции, госпитализированы 20 человек. Глава краевого агентства по туризму Арсений Крепский рассказал, что в автобусе находились только россияне, водителем являлся гражданин КНР, а автобус принадлежит китайскому предприятию.

https://ria.ru/20231016/avtobus-1902983509.html

приморский край

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