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Источник рассказал об организаторах тура, который закончился ДТП в Приморье
Источник рассказал об организаторах тура, который закончился ДТП в Приморье - РИА Новости, 16.10.2023
Источник рассказал об организаторах тура, который закончился ДТП в Приморье
Тур в Китай для россиян, которые в понедельник на автобусе попали в ДТП в Хасанском районе Приморья, организовали компании из России и Китая, сообщил РИА... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T12:23
2023-10-16T12:23
2023-10-16T12:55
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ВЛАДИВОСТОК, 16 окт – РИА Новости. Тур в Китай для россиян, которые в понедельник на автобусе попали в ДТП в Хасанском районе Приморья, организовали компании из России и Китая, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Тур организовали две фирмы – из РФ и КНР", – сказал собеседник агентства.Туристический автобус, ехавший из Китая в Уссурийск, в понедельник потерял управление и съехал в кювет в Приморье. В автобусе находились, по разным данным, около 50 пассажиров. В ДТП два человека погибли и 17 получили травмы, информировали в правительстве региона. По данным полиции, госпитализированы 20 человек. Глава краевого агентства по туризму Арсений Крепский рассказал, что в автобусе находились только россияне, водителем являлся гражданин КНР, а автобус принадлежит китайскому предприятию.
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новости - туризм, туризм, туристы, приморский край, китай
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Приморский край, Китай
Источник рассказал об организаторах тура, который закончился ДТП в Приморье
Тур для россиян, попавших в ДТП в Приморье, организовали фирмы из России и Китая