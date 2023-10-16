https://ria.ru/20231016/dtp-1903011216.html

Шесть пострадавших находятся в тяжелом состоянии после ДТП в Приморье

Шесть пострадавших находятся в тяжелом состоянии после ДТП в Приморье - РИА Новости, 16.10.2023

Шесть пострадавших находятся в тяжелом состоянии после ДТП в Приморье

Число пострадавших в ДТП с туристическим автобусом в Приморье в тяжелом состоянии выросло до шести, сообщает в своём Telegram-канале краевое министерство ГО и... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T11:19

2023-10-16T11:19

2023-10-16T11:34

происшествия

приморский край

новости - туризм

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ВЛАДИВОСТОК, 16 окт – РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с туристическим автобусом в Приморье в тяжелом состоянии выросло до шести, сообщает в своём Telegram-канале краевое министерство ГО и ЧС.Краевое министерство ГО и ЧС сообщало, что туристический автобус ехал из Китая в Уссурийск, потеряв управление, он съехал в кювет. По данным ведомства, известно о двоих погибших, многих пострадавших. В автобусе находились 48 пассажиров. Глава краевого агентства по туризму Арсений Крепский рассказал агентству, что в автобусе, предварительно, были только российские туристы, водитель – гражданин КНР, автобус принадлежит китайскому предприятию. В правительстве региона сообщали, что в ДТП два человека погибли и 17 получили травмы. По данным полиции, госпитализированы 20 человек.Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и нарушении ПДД."В результате ДТП в Хасанском округе 17 пассажиров госпитализировано. Из них шестеро - в тяжелом состоянии, 11 - получили травмы средней тяжести и лёгкие повреждения", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231016/avtobus-1902990499.html

приморский край

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Авария с туристическим автобусом в Приморье Пассажирский автобус осуществлял перевозку туристов. Автобус ехал из Китая в Уссурийск. Потеряв управление, он съехал в кювет. В автобусе находилось 48 пассажиров. В ДТП два человека погибли и 17 получили травмы, сообщили в правительстве региона. Глава краевого агентства по туризму Арсений Крепский рассказал, что водитель – гражданин КНР, автобус принадлежит китайскому предприятию. В Хасанской ЦРБ сообщили РИА Новости, что свыше 10 пострадавших в ДТП доставили в больницу, есть тяжелые. 2023-10-16T11:19 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, приморский край, новости - туризм