https://ria.ru/20231016/dtp-1902989990.html
Пострадавших в ДТП с автобусом в Приморье доставили в районную больницу
Пострадавших в ДТП с автобусом в Приморье доставили в районную больницу - РИА Новости, 16.10.2023
Пострадавших в ДТП с автобусом в Приморье доставили в районную больницу
Свыше 10 пострадавших в ДТП с туристическим автобусом в Приморье доставили в районную больницу, среди пострадавших есть тяжелые, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T09:25
2023-10-16T09:25
2023-10-16T09:39
происшествия
китай
уссурийск
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ВЛАДИВОСТОК, 16 окт – РИА Новости. Свыше 10 пострадавших в ДТП с туристическим автобусом в Приморье доставили в районную больницу, среди пострадавших есть тяжелые, сообщил РИА Новости представитель Хасанской центральной районной больницы.Краевое министерство ГО и ЧС сообщало, что туристический автобус ехал из Китая в Уссурийск, потеряв управление, он съехал в кювет. На данный момент, по данным ведомства, известно о двоих погибших, многих пострадавших. В автобусе находились 48 пассажиров. Глава краевого агентства по туризму Арсений Крепский рассказал агентству, что в автобусе, предварительно, были только российские туристы."К нам уже привезли (пострадавших) с попутками, сейчас скорая довезет самых тяжелых. Пока не знаю (количество). К нам доставили больше 10 человек", - отметил собеседник агентства.По его словам, общее число пострадавших в ДТП пока уточняется.
https://ria.ru/20231009/avtobus-1901386264.html
https://ria.ru/20231006/avtobus-1901055879.html
китай
уссурийск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, китай, уссурийск
Происшествия, Китай, Уссурийск
Пострадавших в ДТП с автобусом в Приморье доставили в районную больницу
Более десяти пострадавших в ДТП с автобусом в Приморье доставили в больницу