https://ria.ru/20231016/dtp-1902989990.html

Пострадавших в ДТП с автобусом в Приморье доставили в районную больницу

Пострадавших в ДТП с автобусом в Приморье доставили в районную больницу - РИА Новости, 16.10.2023

Пострадавших в ДТП с автобусом в Приморье доставили в районную больницу

Свыше 10 пострадавших в ДТП с туристическим автобусом в Приморье доставили в районную больницу, среди пострадавших есть тяжелые, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T09:25

2023-10-16T09:25

2023-10-16T09:39

происшествия

китай

уссурийск

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ВЛАДИВОСТОК, 16 окт – РИА Новости. Свыше 10 пострадавших в ДТП с туристическим автобусом в Приморье доставили в районную больницу, среди пострадавших есть тяжелые, сообщил РИА Новости представитель Хасанской центральной районной больницы.Краевое министерство ГО и ЧС сообщало, что туристический автобус ехал из Китая в Уссурийск, потеряв управление, он съехал в кювет. На данный момент, по данным ведомства, известно о двоих погибших, многих пострадавших. В автобусе находились 48 пассажиров. Глава краевого агентства по туризму Арсений Крепский рассказал агентству, что в автобусе, предварительно, были только российские туристы."К нам уже привезли (пострадавших) с попутками, сейчас скорая довезет самых тяжелых. Пока не знаю (количество). К нам доставили больше 10 человек", - отметил собеседник агентства.По его словам, общее число пострадавших в ДТП пока уточняется.

https://ria.ru/20231009/avtobus-1901386264.html

https://ria.ru/20231006/avtobus-1901055879.html

китай

уссурийск

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, китай, уссурийск