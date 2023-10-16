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Пострадавших в ДТП с автобусом в Приморье доставили в районную больницу - РИА Новости, 16.10.2023
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09:25 16.10.2023 (обновлено: 09:39 16.10.2023)
https://ria.ru/20231016/dtp-1902989990.html
Пострадавших в ДТП с автобусом в Приморье доставили в районную больницу
Пострадавших в ДТП с автобусом в Приморье доставили в районную больницу - РИА Новости, 16.10.2023
Пострадавших в ДТП с автобусом в Приморье доставили в районную больницу
Свыше 10 пострадавших в ДТП с туристическим автобусом в Приморье доставили в районную больницу, среди пострадавших есть тяжелые, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T09:25
2023-10-16T09:39
происшествия
китай
уссурийск
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ВЛАДИВОСТОК, 16 окт – РИА Новости. Свыше 10 пострадавших в ДТП с туристическим автобусом в Приморье доставили в районную больницу, среди пострадавших есть тяжелые, сообщил РИА Новости представитель Хасанской центральной районной больницы.Краевое министерство ГО и ЧС сообщало, что туристический автобус ехал из Китая в Уссурийск, потеряв управление, он съехал в кювет. На данный момент, по данным ведомства, известно о двоих погибших, многих пострадавших. В автобусе находились 48 пассажиров. Глава краевого агентства по туризму Арсений Крепский рассказал агентству, что в автобусе, предварительно, были только российские туристы."К нам уже привезли (пострадавших) с попутками, сейчас скорая довезет самых тяжелых. Пока не знаю (количество). К нам доставили больше 10 человек", - отметил собеседник агентства.По его словам, общее число пострадавших в ДТП пока уточняется.
https://ria.ru/20231009/avtobus-1901386264.html
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уссурийск
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происшествия, китай, уссурийск
Происшествия, Китай, Уссурийск
Пострадавших в ДТП с автобусом в Приморье доставили в районную больницу

Более десяти пострадавших в ДТП с автобусом в Приморье доставили в больницу

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 16 окт – РИА Новости. Свыше 10 пострадавших в ДТП с туристическим автобусом в Приморье доставили в районную больницу, среди пострадавших есть тяжелые, сообщил РИА Новости представитель Хасанской центральной районной больницы.
Краевое министерство ГО и ЧС сообщало, что туристический автобус ехал из Китая в Уссурийск, потеряв управление, он съехал в кювет. На данный момент, по данным ведомства, известно о двоих погибших, многих пострадавших. В автобусе находились 48 пассажиров. Глава краевого агентства по туризму Арсений Крепский рассказал агентству, что в автобусе, предварительно, были только российские туристы.
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"К нам уже привезли (пострадавших) с попутками, сейчас скорая довезет самых тяжелых. Пока не знаю (количество). К нам доставили больше 10 человек", - отметил собеседник агентства.
По его словам, общее число пострадавших в ДТП пока уточняется.
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