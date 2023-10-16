https://ria.ru/20231016/dsnv-1903131459.html

Россия продолжает придерживаться ограничений по ДСНВ, заявили в МИД

Россия продолжает придерживаться ограничений по ДСНВ, заявили в МИД - РИА Новости, 16.10.2023

Россия продолжает придерживаться ограничений по ДСНВ, заявили в МИД

Россия продолжает соблюдать центральные количественные ограничения, предусмотренные Договором о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ),... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T18:31

2023-10-16T18:31

2023-10-16T18:48

россия

безопасность

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

генеральная ассамблея оон

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ООН, 16 окт – РИА Новости. Россия продолжает соблюдать центральные количественные ограничения, предусмотренные Договором о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил на заседании первого комитета Генассамблеи ООН замглавы делегации РФ Константин Воронцов."Продолжаем придерживаться предусмотренных ДСНВ центральных количественных ограничений и уведомлять о предстоящих пусках МБР и БРПЛ", - сказал Воронцов.

https://ria.ru/20231005/dsnv-1900764571.html

россия

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, безопасность, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), генеральная ассамблея оон, оон