https://ria.ru/20231016/dsnv-1903131459.html
Россия продолжает придерживаться ограничений по ДСНВ, заявили в МИД
Россия продолжает придерживаться ограничений по ДСНВ, заявили в МИД - РИА Новости, 16.10.2023
Россия продолжает придерживаться ограничений по ДСНВ, заявили в МИД
Россия продолжает соблюдать центральные количественные ограничения, предусмотренные Договором о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ),... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T18:31
2023-10-16T18:31
2023-10-16T18:48
россия
безопасность
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
генеральная ассамблея оон
оон
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ООН, 16 окт – РИА Новости. Россия продолжает соблюдать центральные количественные ограничения, предусмотренные Договором о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил на заседании первого комитета Генассамблеи ООН замглавы делегации РФ Константин Воронцов."Продолжаем придерживаться предусмотренных ДСНВ центральных количественных ограничений и уведомлять о предстоящих пусках МБР и БРПЛ", - сказал Воронцов.
https://ria.ru/20231005/dsnv-1900764571.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), генеральная ассамблея оон, оон
Россия, Безопасность, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Генеральная Ассамблея ООН, ООН
Россия продолжает придерживаться ограничений по ДСНВ, заявили в МИД
МИД: Россия продолжает придерживаться ограничений по ДСНВ