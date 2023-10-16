Рейтинг@Mail.ru
Россия продолжает придерживаться ограничений по ДСНВ, заявили в МИД - РИА Новости, 16.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:31 16.10.2023 (обновлено: 18:48 16.10.2023)
https://ria.ru/20231016/dsnv-1903131459.html
Россия продолжает придерживаться ограничений по ДСНВ, заявили в МИД
Россия продолжает придерживаться ограничений по ДСНВ, заявили в МИД - РИА Новости, 16.10.2023
Россия продолжает придерживаться ограничений по ДСНВ, заявили в МИД
Россия продолжает соблюдать центральные количественные ограничения, предусмотренные Договором о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ),... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T18:31
2023-10-16T18:48
россия
безопасность
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
генеральная ассамблея оон
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1c/1861228215_0:0:3090:1738_1920x0_80_0_0_f851e63dcdec6a237848b43d8aa42ab4.jpg
ООН, 16 окт – РИА Новости. Россия продолжает соблюдать центральные количественные ограничения, предусмотренные Договором о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил на заседании первого комитета Генассамблеи ООН замглавы делегации РФ Константин Воронцов."Продолжаем придерживаться предусмотренных ДСНВ центральных количественных ограничений и уведомлять о предстоящих пусках МБР и БРПЛ", - сказал Воронцов.
https://ria.ru/20231005/dsnv-1900764571.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1c/1861228215_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fd5c96011e63b46339a16aee7ad36d4f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, безопасность, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), генеральная ассамблея оон, оон
Россия, Безопасность, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Генеральная Ассамблея ООН, ООН
Россия продолжает придерживаться ограничений по ДСНВ, заявили в МИД

МИД: Россия продолжает придерживаться ограничений по ДСНВ

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 16 окт – РИА Новости. Россия продолжает соблюдать центральные количественные ограничения, предусмотренные Договором о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил на заседании первого комитета Генассамблеи ООН замглавы делегации РФ Константин Воронцов.
"Продолжаем придерживаться предусмотренных ДСНВ центральных количественных ограничений и уведомлять о предстоящих пусках МБР и БРПЛ", - сказал Воронцов.
Стратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой мобильного базирования ПГРК Ярс
В США оценили перспективы выработки договора с Россией на замену ДСНВ
5 октября, 17:54
 
РоссияБезопасностьМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Генеральная Ассамблея ООНООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала