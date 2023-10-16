https://ria.ru/20231016/dsnv-1903003071.html

В МИД России не стали загадывать, удастся ли продлить ДСНВ-3

В МИД России не стали загадывать, удастся ли продлить ДСНВ-3 - РИА Новости, 16.10.2023

В МИД России не стали загадывать, удастся ли продлить ДСНВ-3

Загадывать на будущее, удастся ли продлить ДСНВ-3 в 2026 году, смысла нет, задача минимум – предотвратить дальнейшую эскалацию, заявил в интервью российским... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T10:37

2023-10-16T10:37

2023-10-16T10:37

безопасность

россия

сша

владимир ермаков

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

ядерное оружие

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ООН, 16 окт – РИА Новости. Загадывать на будущее, удастся ли продлить ДСНВ-3 в 2026 году, смысла нет, задача минимум – предотвратить дальнейшую эскалацию, заявил в интервью российским журналистам директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков. Ермаков возглавляет делегацию РФ в Первом комитете ГА ООН, занимающемся вопросами разоружения. Отвечая на вопрос, есть ли надежды на продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) в 2026 году с США, Ермаков сказал: "Я предложил бы сконцентрироваться на сегодняшнем дне и определении того, что требуется для выправления общей удручающей ситуации уже в ближайшей перспективе. Задача минимум – предотвратить дальнейшую эскалацию". "Загадывать что-либо на более отдаленное будущее сейчас вряд ли имеет какой-либо практический смысл", - подчеркнул он. По его словам, Москва видит, что Вашингтон упорно не желает смириться с утратой своего тотального доминирования. Как указал глава департамента, "хватаясь за любые призрачные возможности затормозить объективное течение исторических процессов, Запад во главе с США своими дестабилизирующими действиями генерирует серьезнейшие стратегические риски". В результате, как отметил дипломат, обстановка в сфере международной безопасности и стратегической стабильности продолжает деградировать. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию РФ заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля. В начале июня в качестве контрмеры в рамках ДСНВ Вашингтон объявил о прекращении передачи РФ информации о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под договор, отозвал выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ и заявил об отказе выдавать новые. Помимо этого, США заявили о прекращении предоставления РФ телеметрической информации, затрагивающей пуски американских МБР и баллистических ракет подводных лодок. ДСНВ-3 вступил в силу 5 февраля 2011 года. По его условиям, каждая из сторон сократит свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Срок действия ДСНВ-3 истекает в 2026 году.

https://ria.ru/20230721/dsnv-1885612211.html

https://ria.ru/20231014/arsenal-1902699809.html

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Кирилл Волков

безопасность, россия, сша, владимир ермаков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ядерное оружие