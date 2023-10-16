https://ria.ru/20231016/drova-1903084641.html

Новак считает, что дрова и уголь будут использовать в мире и через 50 лет

Новак считает, что дрова и уголь будут использовать в мире и через 50 лет - РИА Новости, 16.10.2023

Новак считает, что дрова и уголь будут использовать в мире и через 50 лет

Дрова и уголь продолжат использовать и через 50 лет, но их доля в мировом энергобалансе сократится, сказал вице-премьер РФ Александр Новак в интервью журналисту РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T16:00

2023-10-16T16:00

2023-10-16T16:00

экономика

россия

европа

александр новак

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Дрова и уголь продолжат использовать и через 50 лет, но их доля в мировом энергобалансе сократится, сказал вице-премьер РФ Александр Новак в интервью журналисту Марине Ким. Кадры были показаны в эфире телеканала СоловьёвLIVE. Отвечая на вопрос, какой будет энергетический контур на горизонте 50 лет, к 2073 году, Новак сказал: "Ну, я думаю, будет длинная доля в балансе солнца, ветра, атома и энергетики. Сохранится так или иначе гидроэнергетика. Будет небольшая доля все равно традиционных углеводородных источников энергии. Даже и уголь будет, и дрова будут, и нефть, газ будут. Просто их доля сократится". Что касается происходящего сейчас возврата Европы к угольной генерации, то, по мнению Новака, регион переходит на уголь не потому, что считает, что за ним будущее энергетики, а потому что принял ряд "неэффективных, неразумных решений по отказу от нашего газа, по отказу от высокоэкологичных, дешевых и надежных ресурсов". Вице-премьер при этом ожидает что производство и внедрение энергомощностей на базе солнечной и ветровой энергии будет увеличиваться в ближайшие годы. "Это уже мы видим. Мы живем в это время. Идет активное развитие. Для примера: в прошлом году инвестиции в зеленую энергетику составили порядка 600 миллиардов долларов, в то время как в нефтегазовую отрасль составили всего 450 миллиардов долларов в год", - пояснил Новак. "Особенно, что важно, крупнейший потребитель в мире энергии — это Китайская Народная Республика с учетом ее огромной экономики. Там сейчас вводится львиная доля - это в основном возобновляемые источники энергии. И практически не водятся угольные электростанции. А если вводится, то очень высокоэффективные на основе кипящего слоя", - заметил вице-премьер РФ.

https://ria.ru/20231009/ukraina-1901576596.html

https://ria.ru/20230930/ugol-1899589933.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, европа, александр новак