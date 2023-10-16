Рейтинг@Mail.ru
Новак считает, что дрова и уголь будут использовать в мире и через 50 лет - РИА Новости, 16.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:00 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/drova-1903084641.html
Новак считает, что дрова и уголь будут использовать в мире и через 50 лет
Новак считает, что дрова и уголь будут использовать в мире и через 50 лет - РИА Новости, 16.10.2023
Новак считает, что дрова и уголь будут использовать в мире и через 50 лет
Дрова и уголь продолжат использовать и через 50 лет, но их доля в мировом энергобалансе сократится, сказал вице-премьер РФ Александр Новак в интервью журналисту РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T16:00
2023-10-16T16:00
экономика
россия
европа
александр новак
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896570874_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_4813a6e542348b56831904f914a77cd7.jpg
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Дрова и уголь продолжат использовать и через 50 лет, но их доля в мировом энергобалансе сократится, сказал вице-премьер РФ Александр Новак в интервью журналисту Марине Ким. Кадры были показаны в эфире телеканала СоловьёвLIVE. Отвечая на вопрос, какой будет энергетический контур на горизонте 50 лет, к 2073 году, Новак сказал: "Ну, я думаю, будет длинная доля в балансе солнца, ветра, атома и энергетики. Сохранится так или иначе гидроэнергетика. Будет небольшая доля все равно традиционных углеводородных источников энергии. Даже и уголь будет, и дрова будут, и нефть, газ будут. Просто их доля сократится". Что касается происходящего сейчас возврата Европы к угольной генерации, то, по мнению Новака, регион переходит на уголь не потому, что считает, что за ним будущее энергетики, а потому что принял ряд "неэффективных, неразумных решений по отказу от нашего газа, по отказу от высокоэкологичных, дешевых и надежных ресурсов". Вице-премьер при этом ожидает что производство и внедрение энергомощностей на базе солнечной и ветровой энергии будет увеличиваться в ближайшие годы. "Это уже мы видим. Мы живем в это время. Идет активное развитие. Для примера: в прошлом году инвестиции в зеленую энергетику составили порядка 600 миллиардов долларов, в то время как в нефтегазовую отрасль составили всего 450 миллиардов долларов в год", - пояснил Новак. "Особенно, что важно, крупнейший потребитель в мире энергии — это Китайская Народная Республика с учетом ее огромной экономики. Там сейчас вводится львиная доля - это в основном возобновляемые источники энергии. И практически не водятся угольные электростанции. А если вводится, то очень высокоэффективные на основе кипящего слоя", - заметил вице-премьер РФ.
https://ria.ru/20231009/ukraina-1901576596.html
https://ria.ru/20230930/ugol-1899589933.html
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896570874_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_88c013aff647e531b7c625876550a5aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, европа, александр новак
Экономика, Россия, Европа, Александр Новак
Новак считает, что дрова и уголь будут использовать в мире и через 50 лет

Новак: дрова и уголь будут использовать и через 50 лет, но их доля сократится

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУгольный терминал компании "Дальтрансуголь" в порту Ванино Хабаровского края
Угольный терминал компании Дальтрансуголь в порту Ванино Хабаровского края - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Угольный терминал компании "Дальтрансуголь" в порту Ванино Хабаровского края. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Дрова и уголь продолжат использовать и через 50 лет, но их доля в мировом энергобалансе сократится, сказал вице-премьер РФ Александр Новак в интервью журналисту Марине Ким. Кадры были показаны в эфире телеканала СоловьёвLIVE.
Отвечая на вопрос, какой будет энергетический контур на горизонте 50 лет, к 2073 году, Новак сказал: "Ну, я думаю, будет длинная доля в балансе солнца, ветра, атома и энергетики. Сохранится так или иначе гидроэнергетика. Будет небольшая доля все равно традиционных углеводородных источников энергии. Даже и уголь будет, и дрова будут, и нефть, газ будут. Просто их доля сократится".
Разгрузка угля в одесском порту Южный - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
В Киеве заявили, что не смогут накопить уголь к зиме в плановых объемах
9 октября, 18:09
Что касается происходящего сейчас возврата Европы к угольной генерации, то, по мнению Новака, регион переходит на уголь не потому, что считает, что за ним будущее энергетики, а потому что принял ряд "неэффективных, неразумных решений по отказу от нашего газа, по отказу от высокоэкологичных, дешевых и надежных ресурсов".
Вице-премьер при этом ожидает что производство и внедрение энергомощностей на базе солнечной и ветровой энергии будет увеличиваться в ближайшие годы.
"Это уже мы видим. Мы живем в это время. Идет активное развитие. Для примера: в прошлом году инвестиции в зеленую энергетику составили порядка 600 миллиардов долларов, в то время как в нефтегазовую отрасль составили всего 450 миллиардов долларов в год", - пояснил Новак.
"Особенно, что важно, крупнейший потребитель в мире энергии — это Китайская Народная Республика с учетом ее огромной экономики. Там сейчас вводится львиная доля - это в основном возобновляемые источники энергии. И практически не водятся угольные электростанции. А если вводится, то очень высокоэффективные на основе кипящего слоя", - заметил вице-премьер РФ.
Уголь - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
Филиппины в июле возобновили закупку угля из России
30 сентября, 08:12
 
ЭкономикаРоссияЕвропаАлександр Новак
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала