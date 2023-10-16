https://ria.ru/20231016/drony-1903030383.html

Над Белгородской областью за сутки сбили четыре украинских дрона

Над Белгородской областью за сутки сбили четыре украинских дрона - РИА Новости, 16.10.2023

Над Белгородской областью за сутки сбили четыре украинских дрона

За прошедшие сутки над территорией Белгородской области было сбито четыре украинских беспилотника, с дронов сброшено 11 взрывных устройств, сообщил губернатор... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T12:26

2023-10-16T12:26

2023-10-16T12:26

происшествия

белгородская область

белгородский район

муром

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 16 окт - РИА Новости. За прошедшие сутки над территорией Белгородской области было сбито четыре украинских беспилотника, с дронов сброшено 11 взрывных устройств, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Согласно статистике, которую губернатор опубликовал в понедельник, за прошедшие сутки украинские военные обстреляли 6 приграничных районов 96 снарядами из артиллерии и минометов, еще 11 боеприпасов сбросили с пяти БПЛА, а село в Валуйском районе было атаковано дроном-камикадзе. По данным главы региона, пострадавших нет, в Белгородском районе в поселке Разумное осколками повреждено остекление балкона в многоквартирном доме, а в Краснояружском районе повреждена ЛЭП. "В Белгородском районе в селе Наумовка с беспилотника сброшено два взрывных устройства. В селе Журавлевка и поселке Комсомольский сбито по одному БПЛА противника. По селу Нехотеевка выпущено два артиллерийских снаряда и сброшено два осколочных боеприпаса с БПЛА", - написал Гладков. Он добавил, что в Валуйском округе в селе Долгое с дрона сброшено два взрывных устройства, также в селе средствами радиоэлектронной борьбы сбиты два беспилотника. Из ствольной артиллерии дважды обстреляли село Вериговка. Село Логачевка атаковали с помощью дрона-камикадзе. В Волоконовском районе 35 раз из гранатомета обстреляли окраину хутора Старый. Минобороны РФ накануне сообщало о двух сбитых над Белгородской областью дронах. По данным главы области, в Грайворонском горокруге по окраине села Сподарюшино выпущено 12 минометных снарядов. В Краснояружском районе по окраинам сел Вязовое, Илек-Пеньковка, Староселье и поселка Прилесье выпущено в сумме 17 артиллерийских снарядов. Также из артиллерии обстреляли территорию между селами Графовка и Демидовка – установлено 9 прилетов. Повреждена ЛЭП. "В Шебекинском городском округе в селе Середа с БПЛА сброшено 4 осколочных боеприпаса, также по селу выпущено два минометных снаряда. По хуторам Панков и Марьино выпущено 7 и 5 минометных снарядов соответственно, по МАПП "Шебекино" – 3, по селу Муром – 2 минометных снаряда. Также в Муроме с БПЛА сброшен один осколочный боеприпас", - уточнил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20231015/obstrel-1902885445.html

https://ria.ru/20231013/bespilotnik-1902681902.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, белгородская область, белгородский район, муром, вячеслав гладков