https://ria.ru/20231016/drony-1903030383.html
Над Белгородской областью за сутки сбили четыре украинских дрона
Над Белгородской областью за сутки сбили четыре украинских дрона - РИА Новости, 16.10.2023
Над Белгородской областью за сутки сбили четыре украинских дрона
За прошедшие сутки над территорией Белгородской области было сбито четыре украинских беспилотника, с дронов сброшено 11 взрывных устройств, сообщил губернатор... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T12:26
2023-10-16T12:26
2023-10-16T12:26
происшествия
белгородская область
белгородский район
муром
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 16 окт - РИА Новости. За прошедшие сутки над территорией Белгородской области было сбито четыре украинских беспилотника, с дронов сброшено 11 взрывных устройств, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Согласно статистике, которую губернатор опубликовал в понедельник, за прошедшие сутки украинские военные обстреляли 6 приграничных районов 96 снарядами из артиллерии и минометов, еще 11 боеприпасов сбросили с пяти БПЛА, а село в Валуйском районе было атаковано дроном-камикадзе. По данным главы региона, пострадавших нет, в Белгородском районе в поселке Разумное осколками повреждено остекление балкона в многоквартирном доме, а в Краснояружском районе повреждена ЛЭП. "В Белгородском районе в селе Наумовка с беспилотника сброшено два взрывных устройства. В селе Журавлевка и поселке Комсомольский сбито по одному БПЛА противника. По селу Нехотеевка выпущено два артиллерийских снаряда и сброшено два осколочных боеприпаса с БПЛА", - написал Гладков. Он добавил, что в Валуйском округе в селе Долгое с дрона сброшено два взрывных устройства, также в селе средствами радиоэлектронной борьбы сбиты два беспилотника. Из ствольной артиллерии дважды обстреляли село Вериговка. Село Логачевка атаковали с помощью дрона-камикадзе. В Волоконовском районе 35 раз из гранатомета обстреляли окраину хутора Старый. Минобороны РФ накануне сообщало о двух сбитых над Белгородской областью дронах. По данным главы области, в Грайворонском горокруге по окраине села Сподарюшино выпущено 12 минометных снарядов. В Краснояружском районе по окраинам сел Вязовое, Илек-Пеньковка, Староселье и поселка Прилесье выпущено в сумме 17 артиллерийских снарядов. Также из артиллерии обстреляли территорию между селами Графовка и Демидовка – установлено 9 прилетов. Повреждена ЛЭП. "В Шебекинском городском округе в селе Середа с БПЛА сброшено 4 осколочных боеприпаса, также по селу выпущено два минометных снаряда. По хуторам Панков и Марьино выпущено 7 и 5 минометных снарядов соответственно, по МАПП "Шебекино" – 3, по селу Муром – 2 минометных снаряда. Также в Муроме с БПЛА сброшен один осколочный боеприпас", - уточнил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20231015/obstrel-1902885445.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, белгородский район, муром, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородская область, Белгородский район, Муром, Вячеслав Гладков
Над Белгородской областью за сутки сбили четыре украинских дрона
Украинские дроны сбросили 11 боеприпасов над Белгородской областью
БЕЛГОРОД, 16 окт - РИА Новости.
За прошедшие сутки над территорией Белгородской области было сбито четыре украинских беспилотника, с дронов сброшено 11 взрывных устройств, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале
.
Согласно статистике, которую губернатор опубликовал в понедельник, за прошедшие сутки украинские военные обстреляли 6 приграничных районов 96 снарядами из артиллерии и минометов, еще 11 боеприпасов сбросили с пяти БПЛА, а село в Валуйском районе
было атаковано дроном-камикадзе. По данным главы региона, пострадавших нет, в Белгородском районе
в поселке Разумное осколками повреждено остекление балкона в многоквартирном доме, а в Краснояружском районе повреждена ЛЭП.
ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область шестью дронами-камикадзе
"В Белгородском районе в селе Наумовка с беспилотника сброшено два взрывных устройства. В селе Журавлевка и поселке Комсомольский сбито по одному БПЛА противника. По селу Нехотеевка выпущено два артиллерийских снаряда и сброшено два осколочных боеприпаса с БПЛА", - написал Гладков.
Он добавил, что в Валуйском округе в селе Долгое с дрона сброшено два взрывных устройства, также в селе средствами радиоэлектронной борьбы сбиты два беспилотника. Из ствольной артиллерии дважды обстреляли село Вериговка. Село Логачевка атаковали с помощью дрона-камикадзе. В Волоконовском районе 35 раз из гранатомета обстреляли окраину хутора Старый.
Минобороны РФ
накануне сообщало о двух сбитых над Белгородской областью дронах.
По данным главы области, в Грайворонском горокруге по окраине села Сподарюшино выпущено 12 минометных снарядов. В Краснояружском районе по окраинам сел Вязовое, Илек-Пеньковка, Староселье и поселка Прилесье выпущено в сумме 17 артиллерийских снарядов. Также из артиллерии обстреляли территорию между селами Графовка и Демидовка – установлено 9 прилетов. Повреждена ЛЭП.
"В Шебекинском городском округе в селе Середа с БПЛА сброшено 4 осколочных боеприпаса, также по селу выпущено два минометных снаряда. По хуторам Панков и Марьино выпущено 7 и 5 минометных снарядов соответственно, по МАПП "Шебекино" – 3, по селу Муром
– 2 минометных снаряда. Также в Муроме с БПЛА сброшен один осколочный боеприпас", - уточнил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
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