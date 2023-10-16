https://ria.ru/20231016/dron-1903045257.html

Су-27 заставил американский дрон резко повернуть назад над Черным морем

Су-27 заставил американский дрон резко повернуть назад над Черным морем - РИА Новости, 16.10.2023

Су-27 заставил американский дрон резко повернуть назад над Черным морем

Американский стратегический БПЛА Global Hawk при приближении российского истребителя Су-27 в воскресенье резко повернул назад и прекратил барражирование над... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T13:10

2023-10-16T13:10

2023-10-16T13:10

черное море

россия

су-27

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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Американский стратегический БПЛА Global Hawk при приближении российского истребителя Су-27 в воскресенье резко повернул назад и прекратил барражирование над Черным морем, уйдя на базу в Сицилии, следует из анализа данных Flightradar24, выполненного РИА Новости. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что 15 октября над Черным морем была обнаружена воздушная цель, приближавшаяся к российским границам. Для ее идентификации вылетел истребитель Су-27 дежурных сил ПВО. Цель была опознана как RQ-4B Global Hawk. Как следует из треков портала, американский беспилотник вылетел с базы в Сицилии 14 октября около 7.30 мск и прибыл в район центральной части Черного моря около 11.00 мск. Затем почти сутки барражировал в стандартном для этих аппаратов районе – над центральной частью Черного моря, на траверзе южной оконечности Крыма. Около 05.40 мск 15 октября беспилотник выполнил нетипичный маневр – начал движение в сторону восточной оконечности Крыма. Однако уже через 10 минут резко повернул в обратную сторону, прекратил барражирование над Черным морем и вернулся на базу в Сицилии. Как уточнили в воскресенье в российском военном ведомстве, полет российского истребителя Су-27 "выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами с соблюдением мер безопасности".

https://ria.ru/20231006/mo-1900986431.html

https://ria.ru/20231016/mir-1902972031.html

черное море

россия

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черное море, россия, су-27