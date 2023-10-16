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Су-27 заставил американский дрон резко повернуть назад над Черным морем - РИА Новости, 16.10.2023
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13:10 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/dron-1903045257.html
Су-27 заставил американский дрон резко повернуть назад над Черным морем
Су-27 заставил американский дрон резко повернуть назад над Черным морем - РИА Новости, 16.10.2023
Су-27 заставил американский дрон резко повернуть назад над Черным морем
Американский стратегический БПЛА Global Hawk при приближении российского истребителя Су-27 в воскресенье резко повернул назад и прекратил барражирование над... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T13:10
2023-10-16T13:10
черное море
россия
су-27
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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Американский стратегический БПЛА Global Hawk при приближении российского истребителя Су-27 в воскресенье резко повернул назад и прекратил барражирование над Черным морем, уйдя на базу в Сицилии, следует из анализа данных Flightradar24, выполненного РИА Новости. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что 15 октября над Черным морем была обнаружена воздушная цель, приближавшаяся к российским границам. Для ее идентификации вылетел истребитель Су-27 дежурных сил ПВО. Цель была опознана как RQ-4B Global Hawk. Как следует из треков портала, американский беспилотник вылетел с базы в Сицилии 14 октября около 7.30 мск и прибыл в район центральной части Черного моря около 11.00 мск. Затем почти сутки барражировал в стандартном для этих аппаратов районе – над центральной частью Черного моря, на траверзе южной оконечности Крыма. Около 05.40 мск 15 октября беспилотник выполнил нетипичный маневр – начал движение в сторону восточной оконечности Крыма. Однако уже через 10 минут резко повернул в обратную сторону, прекратил барражирование над Черным морем и вернулся на базу в Сицилии. Как уточнили в воскресенье в российском военном ведомстве, полет российского истребителя Су-27 "выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами с соблюдением мер безопасности".
https://ria.ru/20231006/mo-1900986431.html
https://ria.ru/20231016/mir-1902972031.html
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черное море, россия, су-27
Черное море, Россия, Су-27
Су-27 заставил американский дрон резко повернуть назад над Черным морем

Дрон Global Hawk при приближении Су-27 резко повернул назад над Черным морем

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкИстребители Су-27 ВКС России
Истребители Су-27 ВКС России - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Истребители Су-27 ВКС России. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Американский стратегический БПЛА Global Hawk при приближении российского истребителя Су-27 в воскресенье резко повернул назад и прекратил барражирование над Черным морем, уйдя на базу в Сицилии, следует из анализа данных Flightradar24, выполненного РИА Новости.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что 15 октября над Черным морем была обнаружена воздушная цель, приближавшаяся к российским границам. Для ее идентификации вылетел истребитель Су-27 дежурных сил ПВО. Цель была опознана как RQ-4B Global Hawk.
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6 октября, 16:14
Как следует из треков портала, американский беспилотник вылетел с базы в Сицилии 14 октября около 7.30 мск и прибыл в район центральной части Черного моря около 11.00 мск. Затем почти сутки барражировал в стандартном для этих аппаратов районе – над центральной частью Черного моря, на траверзе южной оконечности Крыма.
Около 05.40 мск 15 октября беспилотник выполнил нетипичный маневр – начал движение в сторону восточной оконечности Крыма. Однако уже через 10 минут резко повернул в обратную сторону, прекратил барражирование над Черным морем и вернулся на базу в Сицилии.
Как уточнили в воскресенье в российском военном ведомстве, полет российского истребителя Су-27 "выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами с соблюдением мер безопасности".
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