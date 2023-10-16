https://ria.ru/20231016/doma-1903100488.html

В Берлине начали наносить шестиконечные звезды на дома евреев

В Берлине начали наносить шестиконечные звезды на дома евреев - РИА Новости, 16.10.2023

В Берлине начали наносить шестиконечные звезды на дома евреев

В Берлине участились случаи нанесения краской шестиконечных звезд на дома, где, предположительно, проживают евреи, сообщает в понедельник телерадиокомпания... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T17:01

2023-10-16T17:01

2023-10-16T17:02

в мире

израиль

владимир путин

хамас

оон

берлин (город)

германия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/12/1577455328_28:803:2242:2048_1920x0_80_0_0_2e1dbd203a5cdc0085d7a4f04b02291c.jpg

БЕРЛИН, 16 окт - РИА Новости. В Берлине участились случаи нанесения краской шестиконечных звезд на дома, где, предположительно, проживают евреи, сообщает в понедельник телерадиокомпания Rundfunk Berlin-Brandenburg со ссылкой на пресс-службу столичной полиции. "Полиция Берлина фиксирует в городе увеличение количества случаев нанесения граффити со звездой Давида в связи со вновь вспыхнувшим ближневосточным конфликтом", - говорится в сообщении телерадиокомпании. Первый случай был зафиксирован в четверг в районе Пренцлауэр-Берг, в пятницу в разных частях города появились уже три таких знака. В субботу полицию вызывали жители семи домов, на дверях или стенах которых были обнаружены шестиконечные звезды. Данных об аналогичных случаях в воскресенье и понедельник у стражей порядка пока нет. Отмечается, что к расследованиям происшествий подключен отдел госбезопасности. Ранее о схожих инцидентах в соцсетях сообщили представители еврейских общин в ряде городов Германии. Звезда Давида во времена национал-социализма использовалась для обозначения еврейского населения и поэтому по сей день в данном контексте считается символом антисемитского преследования. Ранее издание Bild сообщило о рассылке еврейской общины Мюнхена "Israelitische Kultusgemeinde" (IKG), в которой евреям рекомендуется вести себя незаметно, не носить иудейские символы и избегать пропалестинских демонстраций. В ряде городов Германии подобные демонстрации были запрещены из опасения, что на таких собраниях могут быть выражены противозаконные антисемитские и экстремистские позиции. В пятницу официальный представитель министерства внутренних дел Германии Мемет Ата заявил, что попытки организовывать акции в поддержку движения ХАМАС будут пресекаться, участникам таких демонстраций из числа лиц без немецкого гражданства грозит депортация. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231016/ataka-1903094567.html

https://ria.ru/20231016/izrail-1903058495.html

https://ria.ru/20231016/molitva-1903035049.html

израиль

берлин (город)

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, владимир путин, хамас, оон, берлин (город), германия