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Депутат призвал брать анализ ДНК у трудовых мигрантов по прибытию в Россию
Депутат призвал брать анализ ДНК у трудовых мигрантов по прибытию в Россию - РИА Новости, 16.10.2023
Депутат призвал брать анализ ДНК у трудовых мигрантов по прибытию в Россию
Депутат Госдумы Султан Хамзаев считает, что по прибытию в Россию у трудовых мигрантов надо брать анализ ДНК. РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T15:00
2023-10-16T15:00
2023-10-16T15:00
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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев считает, что по прибытию в Россию у трудовых мигрантов надо брать анализ ДНК. Как отмечалось в "Известиях", в РФ предлагают ввести обязательную геномную регистрацию для иностранцев, которые приезжают в страну на длительный срок. Такой законопроект готовят депутаты фракции "Единая Россия". Отмечается, что сейчас такие анализы сдают мигранты, которые уже совершили преступление. "Считаю крайне важно, чтобы каждый приезжающий в страну иностранный гражданин, собирающийся жить и работать в России, был изначально идентифицирован. Забор анализа ДНК по прибытию трудовых мигрантов в страну считаю нормальным явлением, в том числе апробированным в других странах. Тем более, когда мы говорим о безопасности самого человека: в печально известных трагедиях иногда даже не удаётся опознать человека, просто из-за нехватки информации о нем в системе", - сказал Хамзаев РИА Новости. -
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госдума рф, султан хамзаев, россия, общество
Госдума РФ, Султан Хамзаев, Россия, Общество
Депутат призвал брать анализ ДНК у трудовых мигрантов по прибытию в Россию
Хамзаев: у трудовых мигрантов по прибытию в РФ надо брать анализ ДНК
МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев считает, что по прибытию в Россию у трудовых мигрантов надо брать анализ ДНК.
Как отмечалось в "Известиях", в РФ предлагают ввести обязательную геномную регистрацию для иностранцев, которые приезжают в страну на длительный срок. Такой законопроект готовят депутаты фракции "Единая Россия". Отмечается, что сейчас такие анализы сдают мигранты, которые уже совершили преступление.
"Считаю крайне важно, чтобы каждый приезжающий в страну иностранный гражданин, собирающийся жить и работать в России, был изначально идентифицирован. Забор анализа ДНК по прибытию трудовых мигрантов в страну считаю нормальным явлением, в том числе апробированным в других странах. Тем более, когда мы говорим о безопасности самого человека: в печально известных трагедиях иногда даже не удаётся опознать человека, просто из-за нехватки информации о нем в системе", - сказал Хамзаев РИА Новости. -
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