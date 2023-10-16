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Депутат призвал брать анализ ДНК у трудовых мигрантов по прибытию в Россию - РИА Новости, 16.10.2023
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15:00 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/dnk-1903070754.html
Депутат призвал брать анализ ДНК у трудовых мигрантов по прибытию в Россию
Депутат призвал брать анализ ДНК у трудовых мигрантов по прибытию в Россию - РИА Новости, 16.10.2023
Депутат призвал брать анализ ДНК у трудовых мигрантов по прибытию в Россию
Депутат Госдумы Султан Хамзаев считает, что по прибытию в Россию у трудовых мигрантов надо брать анализ ДНК. РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T15:00
2023-10-16T15:00
госдума рф
султан хамзаев
россия
общество
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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев считает, что по прибытию в Россию у трудовых мигрантов надо брать анализ ДНК. Как отмечалось в "Известиях", в РФ предлагают ввести обязательную геномную регистрацию для иностранцев, которые приезжают в страну на длительный срок. Такой законопроект готовят депутаты фракции "Единая Россия". Отмечается, что сейчас такие анализы сдают мигранты, которые уже совершили преступление. "Считаю крайне важно, чтобы каждый приезжающий в страну иностранный гражданин, собирающийся жить и работать в России, был изначально идентифицирован. Забор анализа ДНК по прибытию трудовых мигрантов в страну считаю нормальным явлением, в том числе апробированным в других странах. Тем более, когда мы говорим о безопасности самого человека: в печально известных трагедиях иногда даже не удаётся опознать человека, просто из-за нехватки информации о нем в системе", - сказал Хамзаев РИА Новости. -
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госдума рф, султан хамзаев, россия, общество
Госдума РФ, Султан Хамзаев, Россия, Общество
Депутат призвал брать анализ ДНК у трудовых мигрантов по прибытию в Россию

Хамзаев: у трудовых мигрантов по прибытию в РФ надо брать анализ ДНК

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкТрудовые мигранты
Трудовые мигранты - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Трудовые мигранты . Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев считает, что по прибытию в Россию у трудовых мигрантов надо брать анализ ДНК.
Как отмечалось в "Известиях", в РФ предлагают ввести обязательную геномную регистрацию для иностранцев, которые приезжают в страну на длительный срок. Такой законопроект готовят депутаты фракции "Единая Россия". Отмечается, что сейчас такие анализы сдают мигранты, которые уже совершили преступление.
"Считаю крайне важно, чтобы каждый приезжающий в страну иностранный гражданин, собирающийся жить и работать в России, был изначально идентифицирован. Забор анализа ДНК по прибытию трудовых мигрантов в страну считаю нормальным явлением, в том числе апробированным в других странах. Тем более, когда мы говорим о безопасности самого человека: в печально известных трагедиях иногда даже не удаётся опознать человека, просто из-за нехватки информации о нем в системе", - сказал Хамзаев РИА Новости. -
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Госдума РФСултан ХамзаевРоссияОбщество
 
 
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