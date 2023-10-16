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Новак поручил увеличить выпуск зимнего дизтоплива для внутреннего рынка - РИА Новости, 16.10.2023
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18:42 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/diztoplivo-1903137280.html
Новак поручил увеличить выпуск зимнего дизтоплива для внутреннего рынка
Новак поручил увеличить выпуск зимнего дизтоплива для внутреннего рынка - РИА Новости, 16.10.2023
Новак поручил увеличить выпуск зимнего дизтоплива для внутреннего рынка
Вице-премьер РФ Александр Новак поручил нефтяным компаниям увеличить производство зимнего дизельного топлива для внутреннего рынка и проведения северного... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T18:42
2023-10-16T18:42
экономика
россия
александр новак
цены на нефть
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
аи-95
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил нефтяным компаниям увеличить производство зимнего дизельного топлива для внутреннего рынка и проведения северного завоза, сообщило на сайте правительство РФ. Новак провел очередное совещание по внутреннему рынку нефтепродуктов с руководством нефтяных компаний, представителями Минэнерго, ФАС и Минсельхоза. Участники отметили стабильную ситуацию с ценами на нефтепродукты в розничном сегменте, снижение биржевых и мелкооптовых цен, а также стоимости топлива для сельхозпроизводителей. "Нефтяным компаниям поручено увеличить производство зимнего дизельного топлива для нужд внутреннего рынка и проведения северного завоза", - говорится на сайте правительства. Также Новак поручил Минсельхозу совместно с властями регионов продолжить мониторинг цен посредников при продаже топлива аграриям. А ФАС должна организовать проверки в проблемных регионах на предмет снижения цен на АЗС и в мелкооптовом сегменте крупными нефтяными компаниями и независимыми участниками рынка в соответствии с динамикой цен на бирже, где это топливо закупается. Биржевые цены на топливо в России несколько месяцев держались на рекордных уровнях, особенно ситуация усугубилась в начале осени. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Правительство России с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизтоплива. Позже, 6 октября, кабмин принял ряд системных мер для стабилизации ситуации на топливном рынке. Среди них - возврат к выплатам по демпферу в полном объеме с 1 октября, снятие запрета на экспорт дизтоплива по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее 50%. Также для предотвращения серого экспорта вводится заградительная пошлина на экспорт для непроизводителей топлива, она составит 50 тысяч рублей за тонну. Кроме того, повышены нормативы обязательных продаж бензина Аи-95 и дизтоплива на бирже до 15% и 12,5% соответственно.
https://ria.ru/20231006/benzin-1900858552.html
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экономика, россия, александр новак, цены на нефть, федеральная антимонопольная служба (фас россии), аи-95, министерство энергетики рф (минэнерго россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Александр Новак, Цены на нефть, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), АИ-95, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Новак поручил увеличить выпуск зимнего дизтоплива для внутреннего рынка

Новак поручил увеличить производство зимнего дизтоплива для внутреннего рынка

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил нефтяным компаниям увеличить производство зимнего дизельного топлива для внутреннего рынка и проведения северного завоза, сообщило на сайте правительство РФ.
Новак провел очередное совещание по внутреннему рынку нефтепродуктов с руководством нефтяных компаний, представителями Минэнерго, ФАС и Минсельхоза. Участники отметили стабильную ситуацию с ценами на нефтепродукты в розничном сегменте, снижение биржевых и мелкооптовых цен, а также стоимости топлива для сельхозпроизводителей.
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Рейтинг российских регионов по доступности бензина для населения
31 июля, 00:01
"Нефтяным компаниям поручено увеличить производство зимнего дизельного топлива для нужд внутреннего рынка и проведения северного завоза", - говорится на сайте правительства.
Также Новак поручил Минсельхозу совместно с властями регионов продолжить мониторинг цен посредников при продаже топлива аграриям. А ФАС должна организовать проверки в проблемных регионах на предмет снижения цен на АЗС и в мелкооптовом сегменте крупными нефтяными компаниями и независимыми участниками рынка в соответствии с динамикой цен на бирже, где это топливо закупается.
Биржевые цены на топливо в России несколько месяцев держались на рекордных уровнях, особенно ситуация усугубилась в начале осени. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Правительство России с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизтоплива.
Позже, 6 октября, кабмин принял ряд системных мер для стабилизации ситуации на топливном рынке. Среди них - возврат к выплатам по демпферу в полном объеме с 1 октября, снятие запрета на экспорт дизтоплива по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее 50%. Также для предотвращения серого экспорта вводится заградительная пошлина на экспорт для непроизводителей топлива, она составит 50 тысяч рублей за тонну. Кроме того, повышены нормативы обязательных продаж бензина Аи-95 и дизтоплива на бирже до 15% и 12,5% соответственно.
Железнодорожные вагоны-цистерны для перевозки нефти и топлива - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
В России повысили нормативы обязательных продаж на бирже бензина и ДТ
6 октября, 09:29
 
ЭкономикаРоссияАлександр НовакЦены на нефтьФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)АИ-95Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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