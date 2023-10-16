https://ria.ru/20231016/diztoplivo-1903137280.html
Новак поручил увеличить выпуск зимнего дизтоплива для внутреннего рынка
Новак поручил увеличить выпуск зимнего дизтоплива для внутреннего рынка - РИА Новости, 16.10.2023
Новак поручил увеличить выпуск зимнего дизтоплива для внутреннего рынка
Вице-премьер РФ Александр Новак поручил нефтяным компаниям увеличить производство зимнего дизельного топлива для внутреннего рынка и проведения северного... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T18:42
2023-10-16T18:42
2023-10-16T18:42
экономика
россия
александр новак
цены на нефть
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
аи-95
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил нефтяным компаниям увеличить производство зимнего дизельного топлива для внутреннего рынка и проведения северного завоза, сообщило на сайте правительство РФ. Новак провел очередное совещание по внутреннему рынку нефтепродуктов с руководством нефтяных компаний, представителями Минэнерго, ФАС и Минсельхоза. Участники отметили стабильную ситуацию с ценами на нефтепродукты в розничном сегменте, снижение биржевых и мелкооптовых цен, а также стоимости топлива для сельхозпроизводителей. "Нефтяным компаниям поручено увеличить производство зимнего дизельного топлива для нужд внутреннего рынка и проведения северного завоза", - говорится на сайте правительства. Также Новак поручил Минсельхозу совместно с властями регионов продолжить мониторинг цен посредников при продаже топлива аграриям. А ФАС должна организовать проверки в проблемных регионах на предмет снижения цен на АЗС и в мелкооптовом сегменте крупными нефтяными компаниями и независимыми участниками рынка в соответствии с динамикой цен на бирже, где это топливо закупается. Биржевые цены на топливо в России несколько месяцев держались на рекордных уровнях, особенно ситуация усугубилась в начале осени. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Правительство России с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизтоплива. Позже, 6 октября, кабмин принял ряд системных мер для стабилизации ситуации на топливном рынке. Среди них - возврат к выплатам по демпферу в полном объеме с 1 октября, снятие запрета на экспорт дизтоплива по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее 50%. Также для предотвращения серого экспорта вводится заградительная пошлина на экспорт для непроизводителей топлива, она составит 50 тысяч рублей за тонну. Кроме того, повышены нормативы обязательных продаж бензина Аи-95 и дизтоплива на бирже до 15% и 12,5% соответственно.
https://ria.ru/20231006/benzin-1900858552.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, александр новак, цены на нефть, федеральная антимонопольная служба (фас россии), аи-95, министерство энергетики рф (минэнерго россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Александр Новак, Цены на нефть, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), АИ-95, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Новак поручил увеличить выпуск зимнего дизтоплива для внутреннего рынка
Новак поручил увеличить производство зимнего дизтоплива для внутреннего рынка
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.
Вице-премьер РФ Александр Новак поручил нефтяным компаниям увеличить производство зимнего дизельного топлива для внутреннего рынка и проведения северного завоза, сообщило на сайте
правительство РФ.
Новак провел очередное совещание по внутреннему рынку нефтепродуктов с руководством нефтяных компаний, представителями Минэнерго
, ФАС
и Минсельхоза
. Участники отметили стабильную ситуацию с ценами на нефтепродукты в розничном сегменте, снижение биржевых и мелкооптовых цен, а также стоимости топлива для сельхозпроизводителей.
Рейтинг российских регионов по доступности бензина для населения
"Нефтяным компаниям поручено увеличить производство зимнего дизельного топлива для нужд внутреннего рынка и проведения северного завоза", - говорится на сайте правительства.
Также Новак поручил Минсельхозу совместно с властями регионов продолжить мониторинг цен посредников при продаже топлива аграриям. А ФАС должна организовать проверки в проблемных регионах на предмет снижения цен на АЗС и в мелкооптовом сегменте крупными нефтяными компаниями и независимыми участниками рынка в соответствии с динамикой цен на бирже, где это топливо закупается.
Биржевые цены на топливо в России несколько месяцев держались на рекордных уровнях, особенно ситуация усугубилась в начале осени. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Правительство России с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизтоплива.
Позже, 6 октября, кабмин принял ряд системных мер для стабилизации ситуации на топливном рынке. Среди них - возврат к выплатам по демпферу в полном объеме с 1 октября, снятие запрета на экспорт дизтоплива по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее 50%. Также для предотвращения серого экспорта вводится заградительная пошлина на экспорт для непроизводителей топлива, она составит 50 тысяч рублей за тонну. Кроме того, повышены нормативы обязательных продаж бензина Аи-95 и дизтоплива на бирже до 15% и 12,5% соответственно.
В России повысили нормативы обязательных продаж на бирже бензина и ДТ