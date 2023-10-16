https://ria.ru/20231016/disney-1901803857.html

Темнокожая Белоснежка и мультики про ЛГБТ: как "Дисней" ударился в повестку

Темнокожая Белоснежка и мультики про ЛГБТ: как "Дисней" ударился в повестку - РИА Новости, 16.10.2023

Темнокожая Белоснежка и мультики про ЛГБТ: как "Дисней" ударился в повестку

Сто лет назад в Голливуде создали студию "Дисней". В последние годы дела компании, подарившей миру Микки Мауса и десятки канонических экранизаций, идут неважно. РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T08:00

2023-10-16T08:00

2023-10-16T08:07

культура

кино и сериалы

уолт дисней

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галь гадот

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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости, Юлия Зачетова. Сто лет назад в Голливуде создали студию "Дисней". В последние годы дела компании, подарившей миру Микки Мауса и десятки канонических экранизаций, идут неважно. Виной тому — игра в толерантность и следование конъюнктуре. Как главная фабрика сказок превратилась в инструмент пропаганды — в материале РИА Новости.Красавица, чудовище и гей: недетская сказкаИгровой ремейк мультфильма "Красавица и чудовище" в 2017-м сложно было назвать детской сказкой. Там есть гомосексуальная сцена — поцелуй, о чем с гордостью сообщил режиссер мюзикла Билл Кондон.Нетрадиционной ориентацией "наградили" второстепенного персонажа Лефу — помощника антагониста Гастона. Сыграл его Джош Гад.При выходе "Красавицы и чудовища" в российский прокат возникло много споров, Минкультуры даже проверило сказку на ЛГБТ-пропаганду. Эксперты решили, что этого нет, но все же присвоили фильму возрастной ценз "16+".В том же 2017-м компания представила мультшоу для детей Doc McStuffins, посвященное действиям в чрезвычайной ситуации. Основам безопасности юных зрителей учила семейная пара лесбиянок. А в 2021-м "Дисней" совместно с "Пиксар" выпустил мультик "Выход" — о гее, который скрывает личную жизнь от родителей."Базз Лайтер" (2022) запретили на Ближнем Востоке из-за поцелуя героинь. Также многих возмутил полный "прогрессивной повестки" анимационный "Странный мир" (2022): сильные женщины, не очень сильные мужчины, мальчик, влюбленный в другого мальчика, а также многонациональное население на территории, отгороженной от остального мира. В "Элементарно" (2023) представили первого небинарного персонажа — то есть не считающего себя человеком определенного пола.Темнокожая Ариэль: к провалу в прокатеВ ремейке еще одной классической сказки — "Русалочка" (2023) — роль Ариэль исполнила темнокожая певица Холли Бэйли.Но в массовом сознании, сформированном диснеевским же мультфильмом 1989-го, Русалочка — светлокожая и с копной ярко-красных волос. В итоге фильм провалился в прокате.Годом ранее "Дисней" уже удивил сменой расы другой канонической героини. Голубую Фею в "Пиноккио" сыграла лысая темнокожая актриса Синтия Эриво. В оригинальной версии это была светлокожая блондинка. Фильм получил "Золотую малину" как худший ремейк.Несмотря на отказ публики нести деньги в кинотеатры, компания продолжает "прогрессивный" курс. В "Белоснежке", которая должна выйти в следующем году, главную героиню сыграет смуглая латиноамериканка Рейчел Зеглер. Как призналась сама актриса, она даже не представляла, что ее кандидатура вызовет столько хейта. К слову, соцсети возмущены и тем, что роль мачехи, завидующей красоте Белоснежки, исполнит признанный секс-символ Галь Гадот."Дамбо" и "Питер Пэн": дисклеймер о расизмеНа пике активности движения Black Lives Matter в 2021-м стриминговый сервис "Диснея" снабдил мультфильмы "Дамбо" (1941), "Питер Пэн" (1953), "Коты-аристократы" (1970), "Леди и Бродяга" (1955) и "Книга джунглей" (1967) дисклеймером о том, что программы могут включать культурные стереотипы. Трем первым дали возрастной ценз "7+".В "Дамбо" нашли блэкфейс, а в "Котах-аристократах" — карикатуру на восточноазиатские народы. Питера Пэна уличили в нетолерантном обращении "краснокожие" к коренным американцам.И все же есть надежда на то, что руководство "Диснея" вспомнит: сказки — это для обычных зрителей, а не политиков. Летом в компании уволили директора по расовому разнообразию Латондру Ньютон, которая и вносила "инклюзивные" изменения в фильмы.

https://ria.ru/20230704/kino-1881935280.html

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кино и сериалы, уолт дисней, микки маус, галь гадот