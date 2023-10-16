Темнокожая Белоснежка и мультики про ЛГБТ: как "Дисней" ударился в повестку
CC BY-SA 4.0 / Coolcaesar / Walt Disney Studios Alameda EntranceCтудия Уолта Диснея в Бербанке, Калифорния
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости, Юлия Зачетова. Сто лет назад в Голливуде создали студию "Дисней". В последние годы дела компании, подарившей миру Микки Мауса и десятки канонических экранизаций, идут неважно. Виной тому — игра в толерантность и следование конъюнктуре. Как главная фабрика сказок превратилась в инструмент пропаганды — в материале РИА Новости.
© Walt Disney Pictures (2017) Кадр из фильма "Красавица и чудовище"
© Walt Disney Pictures (2017)
Кадр из фильма "Красавица и чудовище"
Красавица, чудовище и гей: недетская сказка
Игровой ремейк мультфильма "Красавица и чудовище" в 2017-м сложно было назвать детской сказкой. Там есть гомосексуальная сцена — поцелуй, о чем с гордостью сообщил режиссер мюзикла Билл Кондон.
Нетрадиционной ориентацией "наградили" второстепенного персонажа Лефу — помощника антагониста Гастона. Сыграл его Джош Гад.
© Фото : предоставлено WDSSPRКадр из фильма "Красавица и чудовище" (2017)
© Фото : предоставлено WDSSPR
Кадр из фильма "Красавица и чудовище" (2017)
При выходе "Красавицы и чудовища" в российский прокат возникло много споров, Минкультуры даже проверило сказку на ЛГБТ-пропаганду. Эксперты решили, что этого нет, но все же присвоили фильму возрастной ценз "16+".
В том же 2017-м компания представила мультшоу для детей Doc McStuffins, посвященное действиям в чрезвычайной ситуации. Основам безопасности юных зрителей учила семейная пара лесбиянок. А в 2021-м "Дисней" совместно с "Пиксар" выпустил мультик "Выход" — о гее, который скрывает личную жизнь от родителей.
© Walt Disney Company, 2017Кадр из мультипликационного шоу для детей DocMcStuffins, серия "План на случай чрезвычайных обстоятельств" (The Emergency Plan)
© Walt Disney Company, 2017
Кадр из мультипликационного шоу для детей DocMcStuffins, серия "План на случай чрезвычайных обстоятельств" (The Emergency Plan)
"Базз Лайтер" (2022) запретили на Ближнем Востоке из-за поцелуя героинь. Также многих возмутил полный "прогрессивной повестки" анимационный "Странный мир" (2022): сильные женщины, не очень сильные мужчины, мальчик, влюбленный в другого мальчика, а также многонациональное население на территории, отгороженной от остального мира.
В "Элементарно" (2023) представили первого небинарного персонажа — то есть не считающего себя человеком определенного пола.
Темнокожая Ариэль: к провалу в прокате
В ремейке еще одной классической сказки — "Русалочка" (2023) — роль Ариэль исполнила темнокожая певица Холли Бэйли.
© Фото : Walt Disney Pictures (2023)Кадр из фильма "Русалочка"
© Фото : Walt Disney Pictures (2023)
Кадр из фильма "Русалочка"
Но в массовом сознании, сформированном диснеевским же мультфильмом 1989-го, Русалочка — светлокожая и с копной ярко-красных волос. В итоге фильм провалился в прокате.
Годом ранее "Дисней" уже удивил сменой расы другой канонической героини. Голубую Фею в "Пиноккио" сыграла лысая темнокожая актриса Синтия Эриво. В оригинальной версии это была светлокожая блондинка. Фильм получил "Золотую малину" как худший ремейк.
Несмотря на отказ публики нести деньги в кинотеатры, компания продолжает "прогрессивный" курс.
В "Белоснежке", которая должна выйти в следующем году, главную героиню сыграет смуглая латиноамериканка Рейчел Зеглер. Как призналась сама актриса, она даже не представляла, что ее кандидатура вызовет столько хейта. К слову, соцсети возмущены и тем, что роль мачехи, завидующей красоте Белоснежки, исполнит признанный секс-символ Галь Гадот.
© Walt Disney Productions (1937), @rachelzegler/InstagramКадр из мультфильма "Белоснежка" и фотография актрисы Рейчел Зеглер
Кадр из мультфильма "Белоснежка" и фотография актрисы Рейчел Зеглер
© Walt Disney Productions (1937), @rachelzegler/Instagram
1 из 2
© AP Photo / Rebecca BlackwellАктриса Галь Гадот
Актриса Галь Гадот
© AP Photo / Rebecca Blackwell
2 из 2
Кадр из мультфильма "Белоснежка" и фотография актрисы Рейчел Зеглер
© Walt Disney Productions (1937), @rachelzegler/Instagram
1 из 2
Актриса Галь Гадот
© AP Photo / Rebecca Blackwell
2 из 2
"Дамбо" и "Питер Пэн": дисклеймер о расизме
На пике активности движения Black Lives Matter в 2021-м стриминговый сервис "Диснея" снабдил мультфильмы "Дамбо" (1941), "Питер Пэн" (1953), "Коты-аристократы" (1970), "Леди и Бродяга" (1955) и "Книга джунглей" (1967) дисклеймером о том, что программы могут включать культурные стереотипы. Трем первым дали возрастной ценз "7+".
© Walt Disney Productions (1952)Кадр из мультфильма "Питер Пэн"
Кадр из мультфильма "Питер Пэн"
© Walt Disney Productions (1952)
1 из 2
Кадр из мультфильма "Питер Пэн"
© Walt Disney Productions (1952)
1 из 2
В "Дамбо" нашли блэкфейс, а в "Котах-аристократах" — карикатуру на восточноазиатские народы. Питера Пэна уличили в нетолерантном обращении "краснокожие" к коренным американцам.
И все же есть надежда на то, что руководство "Диснея" вспомнит: сказки — это для обычных зрителей, а не политиков. Летом в компании уволили директора по расовому разнообразию Латондру Ньютон, которая и вносила "инклюзивные" изменения в фильмы.