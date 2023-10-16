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Темнокожая Белоснежка и мультики про ЛГБТ: как "Дисней" ударился в повестку - РИА Новости, 16.10.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 16.10.2023 (обновлено: 08:07 16.10.2023)
https://ria.ru/20231016/disney-1901803857.html
Темнокожая Белоснежка и мультики про ЛГБТ: как "Дисней" ударился в повестку
Темнокожая Белоснежка и мультики про ЛГБТ: как "Дисней" ударился в повестку - РИА Новости, 16.10.2023
Темнокожая Белоснежка и мультики про ЛГБТ: как "Дисней" ударился в повестку
Сто лет назад в Голливуде создали студию "Дисней". В последние годы дела компании, подарившей миру Микки Мауса и десятки канонических экранизаций, идут неважно. РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T08:00
2023-10-16T08:07
культура
кино и сериалы
уолт дисней
микки маус
галь гадот
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости, Юлия Зачетова. Сто лет назад в Голливуде создали студию "Дисней". В последние годы дела компании, подарившей миру Микки Мауса и десятки канонических экранизаций, идут неважно. Виной тому — игра в толерантность и следование конъюнктуре. Как главная фабрика сказок превратилась в инструмент пропаганды — в материале РИА Новости.Красавица, чудовище и гей: недетская сказкаИгровой ремейк мультфильма "Красавица и чудовище" в 2017-м сложно было назвать детской сказкой. Там есть гомосексуальная сцена — поцелуй, о чем с гордостью сообщил режиссер мюзикла Билл Кондон.Нетрадиционной ориентацией "наградили" второстепенного персонажа Лефу — помощника антагониста Гастона. Сыграл его Джош Гад.При выходе "Красавицы и чудовища" в российский прокат возникло много споров, Минкультуры даже проверило сказку на ЛГБТ-пропаганду. Эксперты решили, что этого нет, но все же присвоили фильму возрастной ценз "16+".В том же 2017-м компания представила мультшоу для детей Doc McStuffins, посвященное действиям в чрезвычайной ситуации. Основам безопасности юных зрителей учила семейная пара лесбиянок. А в 2021-м "Дисней" совместно с "Пиксар" выпустил мультик "Выход" — о гее, который скрывает личную жизнь от родителей."Базз Лайтер" (2022) запретили на Ближнем Востоке из-за поцелуя героинь. Также многих возмутил полный "прогрессивной повестки" анимационный "Странный мир" (2022): сильные женщины, не очень сильные мужчины, мальчик, влюбленный в другого мальчика, а также многонациональное население на территории, отгороженной от остального мира. В "Элементарно" (2023) представили первого небинарного персонажа — то есть не считающего себя человеком определенного пола.Темнокожая Ариэль: к провалу в прокатеВ ремейке еще одной классической сказки — "Русалочка" (2023) — роль Ариэль исполнила темнокожая певица Холли Бэйли.Но в массовом сознании, сформированном диснеевским же мультфильмом 1989-го, Русалочка — светлокожая и с копной ярко-красных волос. В итоге фильм провалился в прокате.Годом ранее "Дисней" уже удивил сменой расы другой канонической героини. Голубую Фею в "Пиноккио" сыграла лысая темнокожая актриса Синтия Эриво. В оригинальной версии это была светлокожая блондинка. Фильм получил "Золотую малину" как худший ремейк.Несмотря на отказ публики нести деньги в кинотеатры, компания продолжает "прогрессивный" курс. В "Белоснежке", которая должна выйти в следующем году, главную героиню сыграет смуглая латиноамериканка Рейчел Зеглер. Как призналась сама актриса, она даже не представляла, что ее кандидатура вызовет столько хейта. К слову, соцсети возмущены и тем, что роль мачехи, завидующей красоте Белоснежки, исполнит признанный секс-символ Галь Гадот."Дамбо" и "Питер Пэн": дисклеймер о расизмеНа пике активности движения Black Lives Matter в 2021-м стриминговый сервис "Диснея" снабдил мультфильмы "Дамбо" (1941), "Питер Пэн" (1953), "Коты-аристократы" (1970), "Леди и Бродяга" (1955) и "Книга джунглей" (1967) дисклеймером о том, что программы могут включать культурные стереотипы. Трем первым дали возрастной ценз "7+".В "Дамбо" нашли блэкфейс, а в "Котах-аристократах" — карикатуру на восточноазиатские народы. Питера Пэна уличили в нетолерантном обращении "краснокожие" к коренным американцам.И все же есть надежда на то, что руководство "Диснея" вспомнит: сказки — это для обычных зрителей, а не политиков. Летом в компании уволили директора по расовому разнообразию Латондру Ньютон, которая и вносила "инклюзивные" изменения в фильмы.
https://ria.ru/20230704/kino-1881935280.html
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РИА Новости
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5
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кино и сериалы, уолт дисней, микки маус, галь гадот
Культура, Кино и сериалы, Уолт Дисней, Микки Маус, Галь Гадот

Темнокожая Белоснежка и мультики про ЛГБТ: как "Дисней" ударился в повестку

CC BY-SA 4.0 / Coolcaesar / Walt Disney Studios Alameda EntranceCтудия Уолта Диснея в Бербанке, Калифорния
Cтудия Уолта Диснея в Бербанке, Калифорния - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
CC BY-SA 4.0 / Coolcaesar / Walt Disney Studios Alameda Entrance
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости, Юлия Зачетова. Сто лет назад в Голливуде создали студию "Дисней". В последние годы дела компании, подарившей миру Микки Мауса и десятки канонических экранизаций, идут неважно. Виной тому — игра в толерантность и следование конъюнктуре. Как главная фабрика сказок превратилась в инструмент пропаганды — в материале РИА Новости.
© Walt Disney Pictures (2017) Кадр из фильма "Красавица и чудовище"
Кадр из фильма Красавица и чудовище
© Walt Disney Pictures (2017)
Кадр из фильма "Красавица и чудовище"

Красавица, чудовище и гей: недетская сказка

Игровой ремейк мультфильма "Красавица и чудовище" в 2017-м сложно было назвать детской сказкой. Там есть гомосексуальная сцена — поцелуй, о чем с гордостью сообщил режиссер мюзикла Билл Кондон.
Нетрадиционной ориентацией "наградили" второстепенного персонажа Лефу — помощника антагониста Гастона. Сыграл его Джош Гад.
© Фото : предоставлено WDSSPRКадр из фильма "Красавица и чудовище" (2017)
Кадр из фильма Красавица и чудовище (2017) - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© Фото : предоставлено WDSSPR
Кадр из фильма "Красавица и чудовище" (2017)
При выходе "Красавицы и чудовища" в российский прокат возникло много споров, Минкультуры даже проверило сказку на ЛГБТ-пропаганду. Эксперты решили, что этого нет, но все же присвоили фильму возрастной ценз "16+".
В том же 2017-м компания представила мультшоу для детей Doc McStuffins, посвященное действиям в чрезвычайной ситуации. Основам безопасности юных зрителей учила семейная пара лесбиянок. А в 2021-м "Дисней" совместно с "Пиксар" выпустил мультик "Выход" — о гее, который скрывает личную жизнь от родителей.
© Walt Disney Company, 2017Кадр из мультипликационного шоу для детей DocMcStuffins, серия "План на случай чрезвычайных обстоятельств" (The Emergency Plan)
Кадр из мультипликационного шоу для детей DocMcStuffins, серия План на случай чрезвычайных обстоятельств (The Emergency Plan)
© Walt Disney Company, 2017
Кадр из мультипликационного шоу для детей DocMcStuffins, серия "План на случай чрезвычайных обстоятельств" (The Emergency Plan)
"Базз Лайтер" (2022) запретили на Ближнем Востоке из-за поцелуя героинь. Также многих возмутил полный "прогрессивной повестки" анимационный "Странный мир" (2022): сильные женщины, не очень сильные мужчины, мальчик, влюбленный в другого мальчика, а также многонациональное население на территории, отгороженной от остального мира.
В "Элементарно" (2023) представили первого небинарного персонажа — то есть не считающего себя человеком определенного пола.

Темнокожая Ариэль: к провалу в прокате

В ремейке еще одной классической сказки — "Русалочка" (2023) — роль Ариэль исполнила темнокожая певица Холли Бэйли.
© Фото : Walt Disney Pictures (2023)Кадр из фильма "Русалочка"
Кадр из фильма Русалочка - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© Фото : Walt Disney Pictures (2023)
Кадр из фильма "Русалочка"
Но в массовом сознании, сформированном диснеевским же мультфильмом 1989-го, Русалочка — светлокожая и с копной ярко-красных волос. В итоге фильм провалился в прокате.
Годом ранее "Дисней" уже удивил сменой расы другой канонической героини. Голубую Фею в "Пиноккио" сыграла лысая темнокожая актриса Синтия Эриво. В оригинальной версии это была светлокожая блондинка. Фильм получил "Золотую малину" как худший ремейк.
© "Disney+"Кадр из фильма "Пиноккио" (2022)
Кадр из фильма Пиноккио (2022)
© "Disney+"
Кадр из фильма "Пиноккио" (2022)
Несмотря на отказ публики нести деньги в кинотеатры, компания продолжает "прогрессивный" курс.
В "Белоснежке", которая должна выйти в следующем году, главную героиню сыграет смуглая латиноамериканка Рейчел Зеглер. Как призналась сама актриса, она даже не представляла, что ее кандидатура вызовет столько хейта. К слову, соцсети возмущены и тем, что роль мачехи, завидующей красоте Белоснежки, исполнит признанный секс-символ Галь Гадот.
© Walt Disney Productions (1937), @rachelzegler/InstagramКадр из мультфильма "Белоснежка" и фотография актрисы Рейчел Зеглер
Кадр из мультфильма Белоснежка и фотография актрисы Рейчел Зеглер
Кадр из мультфильма "Белоснежка" и фотография актрисы Рейчел Зеглер
© Walt Disney Productions (1937), @rachelzegler/Instagram
1 из 2
© AP Photo / Rebecca BlackwellАктриса Галь Гадот
Актриса Галь Гадот
Актриса Галь Гадот
© AP Photo / Rebecca Blackwell
2 из 2
Кадр из мультфильма "Белоснежка" и фотография актрисы Рейчел Зеглер
© Walt Disney Productions (1937), @rachelzegler/Instagram
1 из 2
Актриса Галь Гадот
© AP Photo / Rebecca Blackwell
2 из 2

"Дамбо" и "Питер Пэн": дисклеймер о расизме

На пике активности движения Black Lives Matter в 2021-м стриминговый сервис "Диснея" снабдил мультфильмы "Дамбо" (1941), "Питер Пэн" (1953), "Коты-аристократы" (1970), "Леди и Бродяга" (1955) и "Книга джунглей" (1967) дисклеймером о том, что программы могут включать культурные стереотипы. Трем первым дали возрастной ценз "7+".
© Walt Disney Productions (1952)Кадр из мультфильма "Питер Пэн"
Кадр из мультфильма Питер Пэн
Кадр из мультфильма "Питер Пэн"
© Walt Disney Productions (1952)
1 из 2
© Фото : Walt Disney Productions 195Кадр из мультфильма "Леди и Бродяга"
Кадр из мультфильма Леди и Бродяга
Кадр из мультфильма "Леди и Бродяга"
© Фото : Walt Disney Productions 195
2 из 2
Кадр из мультфильма "Питер Пэн"
© Walt Disney Productions (1952)
1 из 2
Кадр из мультфильма "Леди и Бродяга"
© Фото : Walt Disney Productions 195
2 из 2
В "Дамбо" нашли блэкфейс, а в "Котах-аристократах" — карикатуру на восточноазиатские народы. Питера Пэна уличили в нетолерантном обращении "краснокожие" к коренным американцам.
И все же есть надежда на то, что руководство "Диснея" вспомнит: сказки — это для обычных зрителей, а не политиков. Летом в компании уволили директора по расовому разнообразию Латондру Ньютон, которая и вносила "инклюзивные" изменения в фильмы.
Зрители в кинотеатре - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
Запретные кадры: что нельзя показывать в кино в России
4 июля, 08:00
 
КультураКино и сериалыУолт ДиснейМикки МаусГаль Гадот
 
 
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