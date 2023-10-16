https://ria.ru/20231016/dengi-1903204724.html
ФПА рассказала о схеме, с помощью которой у адвокатов могут украсть деньги
ФПА рассказала о схеме, с помощью которой у адвокатов могут украсть деньги - РИА Новости, 16.10.2023
ФПА рассказала о схеме, с помощью которой у адвокатов могут украсть деньги
Мошенники придумали способ красть деньги у адвокатов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной палаты адвокатов РФ (ФПА). РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T23:31
2023-10-16T23:31
2023-10-16T23:31
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Мошенники придумали способ красть деньги у адвокатов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной палаты адвокатов РФ (ФПА). Там отметили, что сообщения о подобных попытках поступили из нескольких регионов России. Мошенники создают Telegram-чат, в качестве изображения профиля которого используется фотография президента адвокатской палаты конкретного субъекта РФ. От имени президента палаты адвокатам данного региона рассылаются предупреждения о том, что им якобы должен позвонить "начальник безопасности адвокатской палаты", с которым обязательно надо пообщаться. "Далее звонит мошенник и представляется сотрудником службы безопасности. Он разговаривает жестко, требует конфиденциальности общения, расспрашивает о лояльности к президенту РФ, об отношении к СВО. Затем он сообщает, что требуется перечислить деньги на поддержку военных (вариант: бывший бухгалтер палаты распространила данные о расчетном счете адвоката и теперь его деньги перечисляются на нужды ВСУ, поэтому для сохранения денег адвокату предлагается пойти в банк)", - предупредили в ФПА. В случает отказа перечислить деньги мошенник в чате, представляющийся президентом палаты, пытается убедить адвоката выполнить требования звонившего. В ФПА попросили адвокатов быть осторожнее, а информацию обо всех известных случаях такого мошенничества передали в правоохранительные органы.
https://ria.ru/20231013/moshenniki-1902405049.html
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россия, федеральная палата адвокатов рф, вооруженные силы украины
Россия, Федеральная палата адвокатов РФ, Вооруженные силы Украины
ФПА рассказала о схеме, с помощью которой у адвокатов могут украсть деньги
В ФПА рассказали о схеме, с помощью которой у адвокатов пытаются украсть деньги
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Мошенники придумали способ красть деньги у адвокатов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной палаты адвокатов РФ (ФПА).
Там отметили, что сообщения о подобных попытках поступили из нескольких регионов России. Мошенники создают Telegram-чат, в качестве изображения профиля которого используется фотография президента адвокатской палаты конкретного субъекта РФ. От имени президента палаты адвокатам данного региона рассылаются предупреждения о том, что им якобы должен позвонить "начальник безопасности адвокатской палаты", с которым обязательно надо пообщаться.
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"Далее звонит мошенник и представляется сотрудником службы безопасности. Он разговаривает жестко, требует конфиденциальности общения, расспрашивает о лояльности к президенту РФ, об отношении к СВО. Затем он сообщает, что требуется перечислить деньги на поддержку военных (вариант: бывший бухгалтер палаты распространила данные о расчетном счете адвоката и теперь его деньги перечисляются на нужды ВСУ, поэтому для сохранения денег адвокату предлагается пойти в банк)", - предупредили в ФПА.
В случает отказа перечислить деньги мошенник в чате, представляющийся президентом палаты, пытается убедить адвоката выполнить требования звонившего.
В ФПА попросили адвокатов быть осторожнее, а информацию обо всех известных случаях такого мошенничества передали в правоохранительные органы.
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