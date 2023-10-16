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Бюст Герою России Козловскому установили в Астраханской области - РИА Новости, 16.10.2023
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Астраханская область
Астраханская область
 
11:22 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/byust-1903011504.html
Бюст Герою России Козловскому установили в Астраханской области
Бюст Герою России Козловскому установили в Астраханской области - РИА Новости, 16.10.2023
Бюст Герою России Козловскому установили в Астраханской области
Бюст Герою России Евгению Козловскому, погибшему в зоне проведения спецоперации, установили в селе Покровка Астраханской области, сообщает администрация... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T11:22
2023-10-16T11:22
астраханская область
ахтубинский район
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 окт - РИА Новости. Бюст Герою России Евгению Козловскому, погибшему в зоне проведения спецоперации, установили в селе Покровка Астраханской области, сообщает администрация губернатора региона. "Новый мемориал в селе Покровка открыли глава Ахтубинского района Владимир Михед и родители Героя России. Капитан Евгений Козловский погиб в ходе спецоперации, трижды вызвав огонь на себя", - говорится в сообщении. Также жители района провели митинг памяти, где вспомнили о подвиге земляка, прочитали написанные им стихотворения, возложили к бюсту цветы и выпустили в небо белых голубей. Ранее на здании сельской школы, в которой учился Козловский, установили мемориальную доску. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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ахтубинский район
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Артем Смирнов
Артем Смирнов
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ахтубинский район
Астраханская область, Ахтубинский район

Бюст Герою России Козловскому установили в Астраханской области

© Фото : Управление пресс-службы и информации администрации губернатора Астраханской области Бюст Герою России Козловскому установили в Астраханской области
 Бюст Герою России Козловскому установили в Астраханской области - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© Фото : Управление пресс-службы и информации администрации губернатора Астраханской области
Бюст Герою России Козловскому установили в Астраханской области
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 окт - РИА Новости. Бюст Герою России Евгению Козловскому, погибшему в зоне проведения спецоперации, установили в селе Покровка Астраханской области, сообщает администрация губернатора региона.
"Новый мемориал в селе Покровка открыли глава Ахтубинского района Владимир Михед и родители Героя России. Капитан Евгений Козловский погиб в ходе спецоперации, трижды вызвав огонь на себя", - говорится в сообщении.
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Также жители района провели митинг памяти, где вспомнили о подвиге земляка, прочитали написанные им стихотворения, возложили к бюсту цветы и выпустили в небо белых голубей.
Ранее на здании сельской школы, в которой учился Козловский, установили мемориальную доску.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
 
Астраханская областьАхтубинский район
 
 
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