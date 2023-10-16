https://ria.ru/20231016/byust-1903011504.html

Бюст Герою России Козловскому установили в Астраханской области

Бюст Герою России Козловскому установили в Астраханской области - РИА Новости, 16.10.2023

Бюст Герою России Козловскому установили в Астраханской области

Бюст Герою России Евгению Козловскому, погибшему в зоне проведения спецоперации, установили в селе Покровка Астраханской области, сообщает администрация... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T11:22

2023-10-16T11:22

2023-10-16T11:22

астраханская область

ахтубинский район

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 окт - РИА Новости. Бюст Герою России Евгению Козловскому, погибшему в зоне проведения спецоперации, установили в селе Покровка Астраханской области, сообщает администрация губернатора региона. "Новый мемориал в селе Покровка открыли глава Ахтубинского района Владимир Михед и родители Героя России. Капитан Евгений Козловский погиб в ходе спецоперации, трижды вызвав огонь на себя", - говорится в сообщении. Также жители района провели митинг памяти, где вспомнили о подвиге земляка, прочитали написанные им стихотворения, возложили к бюсту цветы и выпустили в небо белых голубей. Ранее на здании сельской школы, в которой учился Козловский, установили мемориальную доску. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20230925/kamen-1898428136.html

ахтубинский район

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ахтубинский район