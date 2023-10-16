https://ria.ru/20231016/byudzhet-1903035563.html

Силуанов назвал основной приоритет российского бюджета на 2024-2026 годы

Силуанов назвал основной приоритет российского бюджета на 2024-2026 годы - РИА Новости, 16.10.2023

Силуанов назвал основной приоритет российского бюджета на 2024-2026 годы

Бюджет России на 2024-2026 годы не военный, приоритет отдается социальным вопросам, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов, выступая на заседании комитета... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T12:42

2023-10-16T12:42

2023-10-16T13:01

россия

экономика

антон силуанов

госдума рф

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Бюджет России на 2024-2026 годы не военный, приоритет отдается социальным вопросам, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов, выступая на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам."Многие говорят: у нас что теперь, военный бюджет? Нет, коллеги. Да, расходы увеличены на военное направление, но приоритет в расходах бюджета отдается социальным вопросам", - подчеркнул министр."Поскольку на вопросы социальные в бюджете в своей структуре - в бюджете направление расходов - тратится более 30% всех расходов. Если быть точным, 30,5%. Поэтому приоритет социальных расходов и повышенных социальных расходов, связанных с индексациями, пособиями, заложен в безусловном порядке", - добавил он.

https://ria.ru/20231010/ekonomiya-1901675936.html

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россия, экономика, антон силуанов, госдума рф