https://ria.ru/20231016/boets-1903117256.html
Бойцу ВСУ, обстрелявшему в 2019 году жилые районы в ДНР, вынесли приговор
Бойцу ВСУ, обстрелявшему в 2019 году жилые районы в ДНР, вынесли приговор - РИА Новости, 16.10.2023
Бойцу ВСУ, обстрелявшему в 2019 году жилые районы в ДНР, вынесли приговор
Украинский военный, обстреливавший в 2019 году жилые районы в ДНР, получил 15 лет колонии строгого режима, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T18:01
2023-10-16T18:01
2023-10-16T18:01
донецкая народная республика
новоазовский район
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Украинский военный, обстреливавший в 2019 году жилые районы в ДНР, получил 15 лет колонии строгого режима, сообщается на сайте СК РФ. "Доказательства... признаны судом достаточными для вынесения приговора военнослужащему вооруженных сил Украины Сергею Присяжнюку... Приговором суда Присяжнюку назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Он признан виновным по статье о жестоком обращении с гражданским населением, применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов. Установлено, что в августе-сентябре 2019 года старший матрос Присяжнюк вместе с сослуживцами дислоцировался в ДНР. Получив от руководства приказ, он прицельно обстрелял из миномета Новоазовский район. При этом Присяжнюк осознавал, что могут погибнуть мирные граждане. В результате его действий были разрушены жилые дома и иные объекты.
https://ria.ru/20231004/prigovor-1900476726.html
https://ria.ru/20231003/boevik-1900183585.html
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донецкая народная республика, новоазовский район, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, россия
Донецкая Народная Республика, Новоазовский район, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, Россия
Бойцу ВСУ, обстрелявшему в 2019 году жилые районы в ДНР, вынесли приговор
Боец ВСУ, обстрелявший в 2019 году жилые районы в ДНР, получил 15 лет колонии