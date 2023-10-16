https://ria.ru/20231016/boets-1903117256.html

Бойцу ВСУ, обстрелявшему в 2019 году жилые районы в ДНР, вынесли приговор

Бойцу ВСУ, обстрелявшему в 2019 году жилые районы в ДНР, вынесли приговор - РИА Новости, 16.10.2023

Бойцу ВСУ, обстрелявшему в 2019 году жилые районы в ДНР, вынесли приговор

Украинский военный, обстреливавший в 2019 году жилые районы в ДНР, получил 15 лет колонии строгого режима, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T18:01

2023-10-16T18:01

2023-10-16T18:01

донецкая народная республика

новоазовский район

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Украинский военный, обстреливавший в 2019 году жилые районы в ДНР, получил 15 лет колонии строгого режима, сообщается на сайте СК РФ. "Доказательства... признаны судом достаточными для вынесения приговора военнослужащему вооруженных сил Украины Сергею Присяжнюку... Приговором суда Присяжнюку назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Он признан виновным по статье о жестоком обращении с гражданским населением, применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов. Установлено, что в августе-сентябре 2019 года старший матрос Присяжнюк вместе с сослуживцами дислоцировался в ДНР. Получив от руководства приказ, он прицельно обстрелял из миномета Новоазовский район. При этом Присяжнюк осознавал, что могут погибнуть мирные граждане. В результате его действий были разрушены жилые дома и иные объекты.

https://ria.ru/20231004/prigovor-1900476726.html

https://ria.ru/20231003/boevik-1900183585.html

донецкая народная республика

новоазовский район

россия

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донецкая народная республика, новоазовский район, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, россия