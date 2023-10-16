https://ria.ru/20231016/blinken-1903019249.html

СМИ: саудовский принц заставил Блинкена всю ночь ждать встречи

СМИ: саудовский принц заставил Блинкена всю ночь ждать встречи - РИА Новости, 16.10.2023

СМИ: саудовский принц заставил Блинкена всю ночь ждать встречи

Госсекретарю США Энтони Блинкену во время визита в Саудовскую Аравию пришлось всю ночь ждать встречи с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом,... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T11:50

2023-10-16T11:50

2023-10-16T16:37

в мире

сша

энтони блинкен

мухаммед бен сальман

саудовская аравия

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Госсекретарю США Энтони Блинкену во время визита в Саудовскую Аравию пришлось всю ночь ждать встречи с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом, сообщила газета The Washington Post. "В Эр-Рияде саудовский правитель заставил Блинкена несколько часов ждать встречи, которая, как предполагалось, должна была состояться вечером (в субботу), но принц явился на нее только на следующее утро", — пишет газета, не сообщая источник информации о сдвинутом графике встречи. Блинкен встретился с бен Сальманом, который фактически правит королевством, во время своего турне по Ближнему Востоку на фоне эскалации палестино-израильского конфликта.Утром 7 октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде территории: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило две тысячи человек, а погибших жителей Израиля — тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться, по разным данным, около 150 израильтян.Москва призвала стороны прекратить боевые действия. По словам Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН двугосударственной формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и на протяжении десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. ООН в 1947 году определила создание двух государств — Израиля и Палестины, но образовалось только первое. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231014/stsenariy-1902640530.html

https://ria.ru/20231011/amerika-1901854314.html

сша

саудовская аравия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, энтони блинкен, мухаммед бен сальман, саудовская аравия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году