"Молюсь": Бледанс рассказала о возможной мобилизации сына в Израиле
Бледанс переживает за старшего сына, которому грозит мобилизация в Израиле
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс призналась в интервью 5-tv.ru, что очень переживает о старшем сыне Николае, который живет в Израиле и может быть мобилизован.
Бледанс, которая недавно ездила к сыну в гости, рассказала, что он успешно работает программистом, и даже задумался о запуске своего бизнеса.
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"Мы как раз с ним разговаривали о том, что пора бы уже свое дело заводить, — поделилась она. — И он говорит, какой у него прекрасный босс, как он хорошо к нему относится, как он помогает. И тут вдруг босса призывают — его нет. И он берет на себя управление компанией. Надеюсь, что он справится".
Из-за мобилизации руководителя актриса волнуется за наследника. Кроме того, в Израиле находится ее сестра. Эвелина Бледанс призналась, что очень переживает за родственников.
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"Я, конечно, молюсь и держу кулаки за то, чтобы все было хорошо", — сообщила актриса.
Телеведущая рассказала, что пока сама была на отдыхе, многие ее друзья волновались о том, что она могла оказаться в зоне палестино-израильского конфликта. По возвращении ведущая всех успокоила.
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"Многие мои друзья не знали, что я вернулась, и они, конечно же, писали, звонили, спрашивали, где и как я. Но я уже была здесь", — добавила она.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Военное крыло ХАМАС бригады "Аль-Кассам" объявили, что проводят операцию под названием "Потоп Аль-Аксы". Израильтяне открыли ответный огонь. Активность военных действий не снижается.