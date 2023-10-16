https://ria.ru/20231016/bledans-1903107986.html

"Молюсь": Бледанс рассказала о возможной мобилизации сына в Израиле

"Молюсь": Бледанс рассказала о возможной мобилизации сына в Израиле - РИА Новости, 16.10.2023

"Молюсь": Бледанс рассказала о возможной мобилизации сына в Израиле

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс призналась в интервью 5-tv.ru, что очень переживает о старшем сыне Николае, который живет в Израиле и может быть... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T18:20

2023-10-16T18:20

2023-10-16T19:19

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эвелина бледанс

палестина

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс призналась в интервью 5-tv.ru, что очень переживает о старшем сыне Николае, который живет в Израиле и может быть мобилизован. Бледанс, которая недавно ездила к сыну в гости, рассказала, что он успешно работает программистом, и даже задумался о запуске своего бизнеса. "Мы как раз с ним разговаривали о том, что пора бы уже свое дело заводить, — поделилась она. — И он говорит, какой у него прекрасный босс, как он хорошо к нему относится, как он помогает. И тут вдруг босса призывают — его нет. И он берет на себя управление компанией. Надеюсь, что он справится".Из-за мобилизации руководителя актриса волнуется за наследника. Кроме того, в Израиле находится ее сестра. Эвелина Бледанс призналась, что очень переживает за родственников. "Я, конечно, молюсь и держу кулаки за то, чтобы все было хорошо", — сообщила актриса.Телеведущая рассказала, что пока сама была на отдыхе, многие ее друзья волновались о том, что она могла оказаться в зоне палестино-израильского конфликта. По возвращении ведущая всех успокоила. "Многие мои друзья не знали, что я вернулась, и они, конечно же, писали, звонили, спрашивали, где и как я. Но я уже была здесь", — добавила она. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Военное крыло ХАМАС бригады "Аль-Кассам" объявили, что проводят операцию под названием "Потоп Аль-Аксы". Израильтяне открыли ответный огонь. Активность военных действий не снижается.

https://ria.ru/20231011/prigozhin-1902037543.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

израиль, эвелина бледанс, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, новости шоу-бизнеса, знаменитости