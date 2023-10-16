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"Молюсь": Бледанс рассказала о возможной мобилизации сына в Израиле - РИА Новости, 16.10.2023
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Шоубиз
 
18:20 16.10.2023 (обновлено: 19:19 16.10.2023)
https://ria.ru/20231016/bledans-1903107986.html
"Молюсь": Бледанс рассказала о возможной мобилизации сына в Израиле
"Молюсь": Бледанс рассказала о возможной мобилизации сына в Израиле - РИА Новости, 16.10.2023
"Молюсь": Бледанс рассказала о возможной мобилизации сына в Израиле
Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс призналась в интервью 5-tv.ru, что очень переживает о старшем сыне Николае, который живет в Израиле и может быть... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T18:20
2023-10-16T19:19
шоубиз
израиль
эвелина бледанс
палестина
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
новости шоу-бизнеса
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс призналась в интервью 5-tv.ru, что очень переживает о старшем сыне Николае, который живет в Израиле и может быть мобилизован. Бледанс, которая недавно ездила к сыну в гости, рассказала, что он успешно работает программистом, и даже задумался о запуске своего бизнеса. &quot;Мы как раз с ним разговаривали о том, что пора бы уже свое дело заводить, — поделилась она. — И он говорит, какой у него прекрасный босс, как он хорошо к нему относится, как он помогает. И тут вдруг босса призывают — его нет. И он берет на себя управление компанией. Надеюсь, что он справится&quot;.Из-за мобилизации руководителя актриса волнуется за наследника. Кроме того, в Израиле находится ее сестра. Эвелина Бледанс призналась, что очень переживает за родственников. &quot;Я, конечно, молюсь и держу кулаки за то, чтобы все было хорошо&quot;, — сообщила актриса.Телеведущая рассказала, что пока сама была на отдыхе, многие ее друзья волновались о том, что она могла оказаться в зоне палестино-израильского конфликта. По возвращении ведущая всех успокоила. &quot;Многие мои друзья не знали, что я вернулась, и они, конечно же, писали, звонили, спрашивали, где и как я. Но я уже была здесь&quot;, — добавила она. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Военное крыло ХАМАС бригады "Аль-Кассам" объявили, что проводят операцию под названием "Потоп Аль-Аксы". Израильтяне открыли ответный огонь. Активность военных действий не снижается.
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израиль, эвелина бледанс, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, новости шоу-бизнеса, знаменитости
Шоубиз, Израиль, Эвелина Бледанс, Палестина, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости
"Молюсь": Бледанс рассказала о возможной мобилизации сына в Израиле

Бледанс переживает за старшего сына, которому грозит мобилизация в Израиле

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкАктриса Эвелина Бледанс
Актриса Эвелина Бледанс
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс призналась в интервью 5-tv.ru, что очень переживает о старшем сыне Николае, который живет в Израиле и может быть мобилизован.
Бледанс, которая недавно ездила к сыну в гости, рассказала, что он успешно работает программистом, и даже задумался о запуске своего бизнеса.
«

"Мы как раз с ним разговаривали о том, что пора бы уже свое дело заводить, — поделилась она. — И он говорит, какой у него прекрасный босс, как он хорошо к нему относится, как он помогает. И тут вдруг босса призывают — его нет. И он берет на себя управление компанией. Надеюсь, что он справится".

Из-за мобилизации руководителя актриса волнуется за наследника. Кроме того, в Израиле находится ее сестра. Эвелина Бледанс призналась, что очень переживает за родственников.
«

"Я, конечно, молюсь и держу кулаки за то, чтобы все было хорошо", — сообщила актриса.

Телеведущая рассказала, что пока сама была на отдыхе, многие ее друзья волновались о том, что она могла оказаться в зоне палестино-израильского конфликта. По возвращении ведущая всех успокоила.
«

"Многие мои друзья не знали, что я вернулась, и они, конечно же, писали, звонили, спрашивали, где и как я. Но я уже была здесь", — добавила она.

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Военное крыло ХАМАС бригады "Аль-Кассам" объявили, что проводят операцию под названием "Потоп Аль-Аксы". Израильтяне открыли ответный огонь. Активность военных действий не снижается.
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ШоубизИзраильЭвелина БледансПалестинаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуНовости шоу-бизнесаЗнаменитости
 
 
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