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В поле под Саратовом нашли обломки беспилотника - РИА Новости, 16.10.2023
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10:26 16.10.2023 (обновлено: 10:38 16.10.2023)
https://ria.ru/20231016/bespilotnik-1903001536.html
В поле под Саратовом нашли обломки беспилотника
В поле под Саратовом нашли обломки беспилотника - РИА Новости, 16.10.2023
В поле под Саратовом нашли обломки беспилотника
Обломки беспилотника обнаружены на поле в Балаковском районе Саратовской области, никто не пострадал, сообщил глава района Сергей Грачев в своем... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T10:26
2023-10-16T10:38
балаковский район
саратов
саратовская область
происшествия
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САРАТОВ, 16 окт - РИА Новости. Обломки беспилотника обнаружены на поле в Балаковском районе Саратовской области, никто не пострадал, сообщил глава района Сергей Грачев в своем Telegram-канале. "В Балаковском районе обнаружены обломки беспилотного летательного аппарата. Обломки дрона обнаружены на сельскохозяйственных полях в Балаковском районе. Сейчас на месте работают экстренные службы и правоохранительные органы. Известно, что никто не пострадал", - написал Грачев. Он добавил, что разрушений нет, детали произошедшего выясняются.
https://ria.ru/20231014/bespilotnik-1902794476.html
балаковский район
саратов
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балаковский район, саратов, саратовская область, происшествия
Балаковский район, Саратов, Саратовская область, Происшествия
В поле под Саратовом нашли обломки беспилотника

В поле под Саратовом нашли обломки беспилотника, пострадавших нет

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 16 окт - РИА Новости. Обломки беспилотника обнаружены на поле в Балаковском районе Саратовской области, никто не пострадал, сообщил глава района Сергей Грачев в своем Telegram-канале.
"В Балаковском районе обнаружены обломки беспилотного летательного аппарата. Обломки дрона обнаружены на сельскохозяйственных полях в Балаковском районе. Сейчас на месте работают экстренные службы и правоохранительные органы. Известно, что никто не пострадал", - написал Грачев.
Он добавил, что разрушений нет, детали произошедшего выясняются.
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