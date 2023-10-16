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Медведев прокомментировал слова Байдена о подавлении российских властей - РИА Новости, 16.10.2023
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14:38 16.10.2023 (обновлено: 14:53 16.10.2023)
https://ria.ru/20231016/bayden-1903064110.html
Медведев прокомментировал слова Байдена о подавлении российских властей
Медведев прокомментировал слова Байдена о подавлении российских властей - РИА Новости, 16.10.2023
Медведев прокомментировал слова Байдена о подавлении российских властей
Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что президенту США Джо Байдену не удастся "подавить" руководство Российской Федерации - деменция хорошая... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T14:38
2023-10-16T14:53
дмитрий медведев
россия
в мире
сша
джо байден
владимир путин
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что президенту США Джо Байдену не удастся "подавить" руководство Российской Федерации - деменция хорошая вещь, Байден уже забыл о своем намерении.Ранее Байден пофантазировал о целях возможного второго срока: урегулирование конфликта на Ближнем Востоке и подавление российского руководства. Президент США высказался об объединении Европы для "подавления" России."Байден объявил о своем желании баллотироваться, объединить всю Европу и подавить президента России (Владимира Путина)... Так вот в чем заключается миссия президента США! А мы раньше думали, наивно, что в том, чтобы обеспечивать благосостояние американцев. В любом случае, ничего такого не произойдет. Одна из причин в том, что он уже забыл, что сказал. Деменция - полезная вещь", - написал Медведев в своем англоязычном аккаунте в соцсети X.
https://ria.ru/20230722/bayden-1885628473.html
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дмитрий медведев, россия, в мире, сша, джо байден, владимир путин
Дмитрий Медведев, Россия, В мире, США, Джо Байден, Владимир Путин
Медведев прокомментировал слова Байдена о подавлении российских властей

Медведев: страдающему деменцией Байдену не удастся подавить Путина

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что президенту США Джо Байдену не удастся "подавить" руководство Российской Федерации - деменция хорошая вещь, Байден уже забыл о своем намерении.
Ранее Байден пофантазировал о целях возможного второго срока: урегулирование конфликта на Ближнем Востоке и подавление российского руководства. Президент США высказался об объединении Европы для "подавления" России.
"Байден объявил о своем желании баллотироваться, объединить всю Европу и подавить президента России (Владимира Путина)... Так вот в чем заключается миссия президента США! А мы раньше думали, наивно, что в том, чтобы обеспечивать благосостояние американцев. В любом случае, ничего такого не произойдет. Одна из причин в том, что он уже забыл, что сказал. Деменция - полезная вещь", - написал Медведев в своем англоязычном аккаунте в соцсети X.
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