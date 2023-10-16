https://ria.ru/20231016/bayden-1903011844.html

"Опасный бред". Слова Байдена о Путине шокировали пользователей Сети

"Опасный бред". Слова Байдена о Путине шокировали пользователей Сети - РИА Новости, 16.10.2023

"Опасный бред". Слова Байдена о Путине шокировали пользователей Сети

Пользователей социальной сети X возмутило высказывание Джо Байдена о его целях на возможный второй президентский срок. РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T11:22

2023-10-16T11:22

2023-10-16T11:22

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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Пользователей социальной сети X возмутило высказывание Джо Байдена о его целях на возможный второй президентский срок."Представьте, что будет, если мы объединим всю Европу и подавим, наконец, Путина настолько, что он больше не сможет причинять проблемы, которые причиняет", — заявил политик в интервью телеканалу CBS.Комментаторы посчитали такие слова прямой угрозой российскому руководству, способной привести к масштабной катастрофе."Президент США только что пригрозил подавить Путина? Это третья мировая!" — испугался FinestUtd."Полный и невероятно опасный бред", — указал jpfoursc."Думаю, Всемирный экономический форум и ООН не были рады словам Путина", — отметила lillybug000."Байден не может даже объединить Америку, почему же он тогда говорит об объединении Европы?" — пожаловался HalfSmart2."Байден мог бы предотвратить конфликт на Украине, и на самом деле спонсировал ХАМАС. Сомневаюсь, что он сделает мир лучше", — подытожил daxtonbrown.Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Трамп, бывший вице-президент Майк Пенс, губернатор Флориды Рон Десантис, бизнесмен Вивек Рамасвами, бывший постпред США при ООН Никки Хейли, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи и другие. Нынешний президент США Джо Байден в апреле заявил, что также намерен переизбираться.

https://ria.ru/20231016/proval-1903005702.html

https://ria.ru/20231016/khoddlya-1902984141.html

сша

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америка

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в мире, сша, европа, америка, джо байден, оон, владимир путин, политика