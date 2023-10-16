"Опасный бред". Слова Байдена о Путине шокировали пользователей Сети
Пользователей социальной сети X шокировали слова Байдена о "подавлении" Путина
© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден выступает на заседании своего кабинета в Белом доме в Вашингтоне
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден выступает на заседании своего кабинета в Белом доме в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Пользователей социальной сети X возмутило высказывание Джо Байдена о его целях на возможный второй президентский срок.
"Представьте, что будет, если мы объединим всю Европу и подавим, наконец, Путина настолько, что он больше не сможет причинять проблемы, которые причиняет", — заявил политик в интервью телеканалу CBS.
Комментаторы посчитали такие слова прямой угрозой российскому руководству, способной привести к масштабной катастрофе.
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"Президент США только что пригрозил подавить Путина? Это третья мировая!" — испугался FinestUtd.
"Полный и невероятно опасный бред", — указал jpfoursc.
"Думаю, Всемирный экономический форум и ООН не были рады словам Путина", — отметила lillybug000.
"Байден не может даже объединить Америку, почему же он тогда говорит об объединении Европы?" — пожаловался HalfSmart2.
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"Байден мог бы предотвратить конфликт на Украине, и на самом деле спонсировал ХАМАС. Сомневаюсь, что он сделает мир лучше", — подытожил daxtonbrown.
Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Трамп, бывший вице-президент Майк Пенс, губернатор Флориды Рон Десантис, бизнесмен Вивек Рамасвами, бывший постпред США при ООН Никки Хейли, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи и другие. Нынешний президент США Джо Байден в апреле заявил, что также намерен переизбираться.