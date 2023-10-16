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"Опасный бред". Слова Байдена о Путине шокировали пользователей Сети - РИА Новости, 16.10.2023
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11:22 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/bayden-1903011844.html
"Опасный бред". Слова Байдена о Путине шокировали пользователей Сети
"Опасный бред". Слова Байдена о Путине шокировали пользователей Сети - РИА Новости, 16.10.2023
"Опасный бред". Слова Байдена о Путине шокировали пользователей Сети
Пользователей социальной сети X возмутило высказывание Джо Байдена о его целях на возможный второй президентский срок. РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T11:22
2023-10-16T11:22
в мире
сша
европа
америка
джо байден
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владимир путин
политика
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Пользователей социальной сети X возмутило высказывание Джо Байдена о его целях на возможный второй президентский срок."Представьте, что будет, если мы объединим всю Европу и подавим, наконец, Путина настолько, что он больше не сможет причинять проблемы, которые причиняет", — заявил политик в интервью телеканалу CBS.Комментаторы посчитали такие слова прямой угрозой российскому руководству, способной привести к масштабной катастрофе.&quot;Президент США только что пригрозил подавить Путина? Это третья мировая!&quot; — испугался FinestUtd."Полный и невероятно опасный бред", — указал jpfoursc."Думаю, Всемирный экономический форум и ООН не были рады словам Путина", — отметила lillybug000."Байден не может даже объединить Америку, почему же он тогда говорит об объединении Европы?" — пожаловался HalfSmart2.&quot;Байден мог бы предотвратить конфликт на Украине, и на самом деле спонсировал ХАМАС. Сомневаюсь, что он сделает мир лучше&quot;, — подытожил daxtonbrown.Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Трамп, бывший вице-президент Майк Пенс, губернатор Флориды Рон Десантис, бизнесмен Вивек Рамасвами, бывший постпред США при ООН Никки Хейли, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи и другие. Нынешний президент США Джо Байден в апреле заявил, что также намерен переизбираться.
https://ria.ru/20231016/proval-1903005702.html
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в мире, сша, европа, америка, джо байден, оон, владимир путин, политика
В мире, США, Европа, Америка, Джо Байден, ООН, Владимир Путин, Политика
"Опасный бред". Слова Байдена о Путине шокировали пользователей Сети

Пользователей социальной сети X шокировали слова Байдена о "подавлении" Путина

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден выступает на заседании своего кабинета в Белом доме в Вашингтоне
Президент США Джо Байден выступает на заседании своего кабинета в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден выступает на заседании своего кабинета в Белом доме в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Пользователей социальной сети X возмутило высказывание Джо Байдена о его целях на возможный второй президентский срок.
"Представьте, что будет, если мы объединим всю Европу и подавим, наконец, Путина настолько, что он больше не сможет причинять проблемы, которые причиняет", — заявил политик в интервью телеканалу CBS.
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Комментаторы посчитали такие слова прямой угрозой российскому руководству, способной привести к масштабной катастрофе.
«

"Президент США только что пригрозил подавить Путина? Это третья мировая!" — испугался FinestUtd.

"Полный и невероятно опасный бред", — указал jpfoursc.
"Думаю, Всемирный экономический форум и ООН не были рады словам Путина", — отметила lillybug000.
"Байден не может даже объединить Америку, почему же он тогда говорит об объединении Европы?" — пожаловался HalfSmart2.
«

"Байден мог бы предотвратить конфликт на Украине, и на самом деле спонсировал ХАМАС. Сомневаюсь, что он сделает мир лучше", — подытожил daxtonbrown.

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Трамп, бывший вице-президент Майк Пенс, губернатор Флориды Рон Десантис, бизнесмен Вивек Рамасвами, бывший постпред США при ООН Никки Хейли, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи и другие. Нынешний президент США Джо Байден в апреле заявил, что также намерен переизбираться.
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