https://ria.ru/20231016/bayden-1902979562.html

Байден осудил нападение с ножом на мусульманку с сыном в штате Иллинойс

Байден осудил нападение с ножом на мусульманку с сыном в штате Иллинойс - РИА Новости, 16.10.2023

Байден осудил нападение с ножом на мусульманку с сыном в штате Иллинойс

Президент США Джо Байден заявил, что шокирован недавним нападением с ножом на женщину и ее шестилетнего сына на почве ненависти из-за того, что они мусульмане,... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T08:06

2023-10-16T08:06

2023-10-16T08:06

в мире

сша

иллинойс

ближний восток

джо байден

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что шокирован недавним нападением с ножом на женщину и ее шестилетнего сына на почве ненависти из-за того, что они мусульмане, на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, и заявил, что подобному нет места в США. Заявление президента США опубликовано на сайте Белого дома.Ранее офис шерифа округа Уилл штата Иллинойс опубликовал заявление, в котором сообщил, что 71-летний американец напал с ножом на женщину с шестилетним ребенком, который впоследствии скончался, на почве религиозной ненависти на фоне эскалации палестино-израильского конфликта. "(Первая леди США, Байден - ред.) Джилл и я были шокированы и возмущены, узнав о жестоком убийстве шестилетнего ребенка и покушении на убийство матери ребенка вчера в их доме в Иллинойсе... Этому ужасному акту ненависти нет места в Америке, и он противоречит нашим фундаментальным ценностям", - сказано в заявлении. По словам Байдена, американцы должны объединиться и отвергнуть исламофобию и все формы фанатизма и ненависти.

https://ria.ru/20231013/london-1902592183.html

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иллинойс

ближний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, иллинойс, ближний восток, джо байден