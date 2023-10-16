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Байден осудил нападение с ножом на мусульманку с сыном в штате Иллинойс - РИА Новости, 16.10.2023
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08:06 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/bayden-1902979562.html
Байден осудил нападение с ножом на мусульманку с сыном в штате Иллинойс
Байден осудил нападение с ножом на мусульманку с сыном в штате Иллинойс - РИА Новости, 16.10.2023
Байден осудил нападение с ножом на мусульманку с сыном в штате Иллинойс
Президент США Джо Байден заявил, что шокирован недавним нападением с ножом на женщину и ее шестилетнего сына на почве ненависти из-за того, что они мусульмане,... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T08:06
2023-10-16T08:06
в мире
сша
иллинойс
ближний восток
джо байден
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что шокирован недавним нападением с ножом на женщину и ее шестилетнего сына на почве ненависти из-за того, что они мусульмане, на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, и заявил, что подобному нет места в США. Заявление президента США опубликовано на сайте Белого дома.Ранее офис шерифа округа Уилл штата Иллинойс опубликовал заявление, в котором сообщил, что 71-летний американец напал с ножом на женщину с шестилетним ребенком, который впоследствии скончался, на почве религиозной ненависти на фоне эскалации палестино-израильского конфликта. "(Первая леди США, Байден - ред.) Джилл и я были шокированы и возмущены, узнав о жестоком убийстве шестилетнего ребенка и покушении на убийство матери ребенка вчера в их доме в Иллинойсе... Этому ужасному акту ненависти нет места в Америке, и он противоречит нашим фундаментальным ценностям", - сказано в заявлении. По словам Байдена, американцы должны объединиться и отвергнуть исламофобию и все формы фанатизма и ненависти.
https://ria.ru/20231013/london-1902592183.html
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в мире, сша, иллинойс, ближний восток, джо байден
В мире, США, Иллинойс, Ближний Восток, Джо Байден
Байден осудил нападение с ножом на мусульманку с сыном в штате Иллинойс

Байден осудил нападение на мусульманку с сыном в Иллинойсе на почве ненависти

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что шокирован недавним нападением с ножом на женщину и ее шестилетнего сына на почве ненависти из-за того, что они мусульмане, на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, и заявил, что подобному нет места в США. Заявление президента США опубликовано на сайте Белого дома.
Ранее офис шерифа округа Уилл штата Иллинойс опубликовал заявление, в котором сообщил, что 71-летний американец напал с ножом на женщину с шестилетним ребенком, который впоследствии скончался, на почве религиозной ненависти на фоне эскалации палестино-израильского конфликта.
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"(Первая леди США, Байден - ред.) Джилл и я были шокированы и возмущены, узнав о жестоком убийстве шестилетнего ребенка и покушении на убийство матери ребенка вчера в их доме в Иллинойсе... Этому ужасному акту ненависти нет места в Америке, и он противоречит нашим фундаментальным ценностям", - сказано в заявлении.
По словам Байдена, американцы должны объединиться и отвергнуть исламофобию и все формы фанатизма и ненависти.
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