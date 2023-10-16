https://ria.ru/20231016/bayden-1902970845.html

Байден рассказал о целях на второй срок

Байден рассказал о целях на второй срок - РИА Новости, 16.10.2023

Байден рассказал о целях на второй срок

Президент США Джо Байден в интервью телеканалу CBS пофантазировал о целях своего возможного второго срока, назвав среди них подавление российского руководства и РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T06:33

2023-10-16T06:33

2023-10-16T11:42

в мире

сша

джо байден

россия

ближний восток

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 16 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден в интервью телеканалу CBS пофантазировал о целях своего возможного второго срока, назвав среди них подавление российского руководства и урегулирование конфликта на Ближнем Востоке. "Представьте, что будет, если мы объединим всю Европу и подавим, наконец, (президента России Владимира. — Прим. ред.) Путина настолько, что он больше не сможет причинять проблемы, которые причиняет", — сказал он.Как напомнил Байден, в момент своего выдвижения он заявил, что мир находится в переломной точке. И сейчас, на фоне последних мировых кризисов и проблем в США, остающихся без функционирующей палаты представителей, действующий президент не изменил решения баллотироваться вновь. Политик отметил, что "мир меняется", но у Штатов есть возможность действовать. "Представьте, если бы мы смогли преуспеть в мирном урегулировании на Ближнем Востоке. Я думаю, мы сможем это сделать", — добавил Байден. По словам американского лидера, у США "есть огромные возможности сделать мир лучше".Палестино-израильский конфликт резко обострился 7 октября. Число жертв в секторе Газа превысило две тысячи человек, а погибших жителей Израиля — тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Президент России Владимир Путин назвал обострение палестино-израильского конфликта масштабной трагедией, ставшей итогом провальной политики США на Ближнем Востоке.

https://ria.ru/20231009/rasplata-1901379450.html

https://ria.ru/20231016/bayden-1902963934.html

сша

россия

ближний восток

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в мире, сша, джо байден, россия, ближний восток, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году