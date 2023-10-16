Байден рассказал о целях на второй срок
Байден хочет подавить власть России и урегулировать ближневосточный конфликт
© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Джо Байден прибывает на мессу в католическую церковь Святой Троицы в районе Джорджтауна в Вашингтоне
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Джо Байден прибывает на мессу в католическую церковь Святой Троицы в районе Джорджтауна в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден в интервью телеканалу CBS пофантазировал о целях своего возможного второго срока, назвав среди них подавление российского руководства и урегулирование конфликта на Ближнем Востоке.
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"Представьте, что будет, если мы объединим всю Европу и подавим, наконец, (президента России Владимира. — Прим. ред.) Путина настолько, что он больше не сможет причинять проблемы, которые причиняет", — сказал он.
Как напомнил Байден, в момент своего выдвижения он заявил, что мир находится в переломной точке. И сейчас, на фоне последних мировых кризисов и проблем в США, остающихся без функционирующей палаты представителей, действующий президент не изменил решения баллотироваться вновь.
Политик отметил, что "мир меняется", но у Штатов есть возможность действовать.
"Представьте, если бы мы смогли преуспеть в мирном урегулировании на Ближнем Востоке. Я думаю, мы сможем это сделать", — добавил Байден.
По словам американского лидера, у США "есть огромные возможности сделать мир лучше".
Палестино-израильский конфликт резко обострился 7 октября. Число жертв в секторе Газа превысило две тысячи человек, а погибших жителей Израиля — тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Президент России Владимир Путин назвал обострение палестино-израильского конфликта масштабной трагедией, ставшей итогом провальной политики США на Ближнем Востоке.