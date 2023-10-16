https://ria.ru/20231016/azarov-1903206735.html
Дмитрий Азаров в составе российской делегации начал работу на форуме в КНР
Дмитрий Азаров в составе российской делегации начал работу на форуме в КНР - РИА Новости, 16.10.2023
Дмитрий Азаров в составе российской делегации начал работу на форуме в КНР
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вошел в состав российской делегации, которая будет работать на Третьем форум международного сотрудничества "Один... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T23:48
2023-10-16T23:48
2023-10-16T23:48
экономика
технологии
самарская область
пекин
россия
дмитрий азаров
максим соколов
автоваз
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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вошел в состав российской делегации, которая будет работать на Третьем форум международного сотрудничества "Один пояс - один путь", сообщает пресс-служба регионального правительства. Форум стартует во вторник, 17 октября, в Пекине. В нем примут участие представители 130 стран. Делегация из России – одна из самых представительных. В ее составе - руководство МИД и других министерств, губернаторы ряда наиболее перспективных для сотрудничества с Китаем регионов России. В ходе двух дней форума запланирована обширная программа, включающая в себя переговоры, тематические сессии, подписание соглашений. В преддверии первого дня форума глава самарского региона провел ряд важных переговоров, говорится в сообщении. "Закончился первый день работы в Пекине. Здесь стартует форум "Один пояс - один путь", в котором принимают участие представители 130 стран. Рад принимать участие в работе форума в составе российской делегации",- отметил самарский губернатор, слова которого привели в пресс-службе. В подготовительный день работы форума Азаров вместе с президентом компании "АВТОВАЗ" Максимом Соколовым провел переговоры с партнерами, посвященные развитию автопроизводителя. "Сегодня подготовительный день, и день очень важный, поскольку мы сегодня вместе с Максимом Юрьевичем Соколовым занимались вопросами развития АВТОВАЗа, развития партнерских отношений с китайскими компаниями. И я очень рад, что эти переговоры, которые сегодня прошли здесь, в первый день моей работы в Пекине, были успешны",- подчеркнул глава региона. Азаров выразил уверенность в том, что форум даст новый импульс сотрудничеству между Россией и Китаем. "Залогом тому - добрые, по-настоящему партнерские и дружеские отношения между лидерами наших государств. А делегация Российской Федерации, в которую я вхожу, приложит максимальные усилия для расширения взаимовыгодного сотрудничества между нашими народами", - отметил губернатор. Одной из главных тем форума станет развитие трансграничной инфраструктуры, налаживание энергетических и телекоммуникационных цепочек, снятие барьеров и макроэкономическая поддержка, переход на расчеты в национальных валютах, наращивание контактов между людьми. В ходе форума Самарская область выступит с предложениями по развитию логистического, инвестиционного потенциала, созданию новых производственных кооперационных связей, сотрудничеству в иных сферах, добавили в пресс-службе. Там пояснили, что сегодня в Самарской области активными темпами идет строительство важнейшего инфраструктурного объекта – моста через Волгу и новой трассы в обход Тольятти. Эта дорога станет частью международного маршрута в Западный Китай. Работы должны завершиться уже в следующем году. Кроме того, прорабатывается проект создания в регионе логистического хаба.
https://ria.ru/20231012/khab-1902313363.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, самарская область, пекин, россия, дмитрий азаров, максим соколов, автоваз
Экономика, Технологии, Самарская область, Пекин, Россия, Дмитрий Азаров, Максим Соколов, АвтоВАЗ
МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вошел в состав российской делегации, которая будет работать на Третьем форум международного сотрудничества "Один пояс - один путь", сообщает пресс-служба регионального правительства.
Форум стартует во вторник, 17 октября, в Пекине
. В нем примут участие представители 130 стран. Делегация из России
– одна из самых представительных. В ее составе - руководство МИД и других министерств, губернаторы ряда наиболее перспективных для сотрудничества с Китаем
регионов России. В ходе двух дней форума запланирована обширная программа, включающая в себя переговоры, тематические сессии, подписание соглашений. В преддверии первого дня форума глава самарского региона провел ряд важных переговоров, говорится в сообщении.
«
"Закончился первый день работы в Пекине. Здесь стартует форум "Один пояс - один путь", в котором принимают участие представители 130 стран. Рад принимать участие в работе форума в составе российской делегации",- отметил самарский губернатор, слова которого привели в пресс-службе.
В подготовительный день работы форума Азаров вместе с президентом компании "АВТОВАЗ
" Максимом Соколовым
провел переговоры с партнерами, посвященные развитию автопроизводителя.
Дмитрий Азаров обсудил с ВТБ проект создания в области логистического хаба
«
"Сегодня подготовительный день, и день очень важный, поскольку мы сегодня вместе с Максимом Юрьевичем Соколовым занимались вопросами развития АВТОВАЗа, развития партнерских отношений с китайскими компаниями. И я очень рад, что эти переговоры, которые сегодня прошли здесь, в первый день моей работы в Пекине, были успешны",- подчеркнул глава региона.
Азаров выразил уверенность в том, что форум даст новый импульс сотрудничеству между Россией и Китаем. "Залогом тому - добрые, по-настоящему партнерские и дружеские отношения между лидерами наших государств. А делегация Российской Федерации, в которую я вхожу, приложит максимальные усилия для расширения взаимовыгодного сотрудничества между нашими народами", - отметил губернатор.
Одной из главных тем форума станет развитие трансграничной инфраструктуры, налаживание энергетических и телекоммуникационных цепочек, снятие барьеров и макроэкономическая поддержка, переход на расчеты в национальных валютах, наращивание контактов между людьми. В ходе форума Самарская область выступит с предложениями по развитию логистического, инвестиционного потенциала, созданию новых производственных кооперационных связей, сотрудничеству в иных сферах, добавили в пресс-службе.
Там пояснили, что сегодня в Самарской области активными темпами идет строительство важнейшего инфраструктурного объекта – моста через Волгу и новой трассы в обход Тольятти
. Эта дорога станет частью международного маршрута в Западный Китай. Работы должны завершиться уже в следующем году. Кроме того, прорабатывается проект создания в регионе логистического хаба.
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