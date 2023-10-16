https://ria.ru/20231016/azarov-1903206735.html

Дмитрий Азаров в составе российской делегации начал работу на форуме в КНР

Дмитрий Азаров в составе российской делегации начал работу на форуме в КНР - РИА Новости, 16.10.2023

Дмитрий Азаров в составе российской делегации начал работу на форуме в КНР

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вошел в состав российской делегации, которая будет работать на Третьем форум международного сотрудничества "Один... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T23:48

2023-10-16T23:48

2023-10-16T23:48

экономика

технологии

самарская область

пекин

россия

дмитрий азаров

максим соколов

автоваз

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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вошел в состав российской делегации, которая будет работать на Третьем форум международного сотрудничества "Один пояс - один путь", сообщает пресс-служба регионального правительства. Форум стартует во вторник, 17 октября, в Пекине. В нем примут участие представители 130 стран. Делегация из России – одна из самых представительных. В ее составе - руководство МИД и других министерств, губернаторы ряда наиболее перспективных для сотрудничества с Китаем регионов России. В ходе двух дней форума запланирована обширная программа, включающая в себя переговоры, тематические сессии, подписание соглашений. В преддверии первого дня форума глава самарского региона провел ряд важных переговоров, говорится в сообщении. "Закончился первый день работы в Пекине. Здесь стартует форум "Один пояс - один путь", в котором принимают участие представители 130 стран. Рад принимать участие в работе форума в составе российской делегации",- отметил самарский губернатор, слова которого привели в пресс-службе. В подготовительный день работы форума Азаров вместе с президентом компании "АВТОВАЗ" Максимом Соколовым провел переговоры с партнерами, посвященные развитию автопроизводителя. "Сегодня подготовительный день, и день очень важный, поскольку мы сегодня вместе с Максимом Юрьевичем Соколовым занимались вопросами развития АВТОВАЗа, развития партнерских отношений с китайскими компаниями. И я очень рад, что эти переговоры, которые сегодня прошли здесь, в первый день моей работы в Пекине, были успешны",- подчеркнул глава региона. Азаров выразил уверенность в том, что форум даст новый импульс сотрудничеству между Россией и Китаем. "Залогом тому - добрые, по-настоящему партнерские и дружеские отношения между лидерами наших государств. А делегация Российской Федерации, в которую я вхожу, приложит максимальные усилия для расширения взаимовыгодного сотрудничества между нашими народами", - отметил губернатор. Одной из главных тем форума станет развитие трансграничной инфраструктуры, налаживание энергетических и телекоммуникационных цепочек, снятие барьеров и макроэкономическая поддержка, переход на расчеты в национальных валютах, наращивание контактов между людьми. В ходе форума Самарская область выступит с предложениями по развитию логистического, инвестиционного потенциала, созданию новых производственных кооперационных связей, сотрудничеству в иных сферах, добавили в пресс-службе. Там пояснили, что сегодня в Самарской области активными темпами идет строительство важнейшего инфраструктурного объекта – моста через Волгу и новой трассы в обход Тольятти. Эта дорога станет частью международного маршрута в Западный Китай. Работы должны завершиться уже в следующем году. Кроме того, прорабатывается проект создания в регионе логистического хаба.

https://ria.ru/20231012/khab-1902313363.html

https://ria.ru/20231010/zasedanie-1901862538.html

самарская область

пекин

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, самарская область, пекин, россия, дмитрий азаров, максим соколов, автоваз