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Путин оценил качество китайских автомобилей - РИА Новости, 16.10.2023
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07:41 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/avtomobili-1902976508.html
Путин оценил качество китайских автомобилей
Путин оценил качество китайских автомобилей - РИА Новости, 16.10.2023
Путин оценил качество китайских автомобилей
Качество китайских автомобилей улучшается, поэтому россияне в соотношении цена-качество с удовольствием ориентируются на продукцию китайских производителей,... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T07:41
2023-10-16T07:41
экономика
россия
китай
владимир путин
в мире
авто
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Качество китайских автомобилей улучшается, поэтому россияне в соотношении цена-качество с удовольствием ориентируются на продукцию китайских производителей, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая. "Вот я сказал про автостроение. Смотрите, буквально вчера я говорил с некоторыми людьми, которых вполне можно назвать автолюбителями с огромным, большим стажем. Совершенно искренне, не зная, что у нас будет с вами сегодня интервью, мне мои собеседники сказали: "А вы знаете, китайские машины на нашем рынке не просто обосновываются потому, что других становится меньше, не только поэтому. Качество улучшается". Качество китайских автомобилей улучшается. Поэтому наши потребители, особенно в соотношении цена-качество, с удовольствием ориентируются на продукцию китайских производителей", - сказал Путин.
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О многополярном мире, Си Цзиньпине и отношениях с Китаем. Интервью Владимира Путина
О многополярном мире, Си Цзиньпине и отношениях с Китаем. Интервью Владимира Путина
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экономика, россия, китай, владимир путин, в мире, авто, видео
Экономика, Россия, Китай, Владимир Путин, В мире, Авто
Путин оценил качество китайских автомобилей
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Качество китайских автомобилей улучшается, поэтому россияне в соотношении цена-качество с удовольствием ориентируются на продукцию китайских производителей, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая.
2023-10-16T07:41
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Путин оценил качество китайских автомобилей

Президент России Путин заявил, что качество китайских автомобилей улучшается

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкРазгрузка автомобилей, прибывших грузовым судном из Китая, во Владивостокском морском торговом порту
Разгрузка автомобилей, прибывших грузовым судном из Китая, во Владивостокском морском торговом порту - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Качество китайских автомобилей улучшается, поэтому россияне в соотношении цена-качество с удовольствием ориентируются на продукцию китайских производителей, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая.
"Вот я сказал про автостроение. Смотрите, буквально вчера я говорил с некоторыми людьми, которых вполне можно назвать автолюбителями с огромным, большим стажем. Совершенно искренне, не зная, что у нас будет с вами сегодня интервью, мне мои собеседники сказали: "А вы знаете, китайские машины на нашем рынке не просто обосновываются потому, что других становится меньше, не только поэтому. Качество улучшается". Качество китайских автомобилей улучшается. Поэтому наши потребители, особенно в соотношении цена-качество, с удовольствием ориентируются на продукцию китайских производителей", - сказал Путин.
 
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