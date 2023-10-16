https://ria.ru/20231016/avtomobili-1902976508.html
Путин оценил качество китайских автомобилей
Путин оценил качество китайских автомобилей - РИА Новости, 16.10.2023
Путин оценил качество китайских автомобилей
Качество китайских автомобилей улучшается, поэтому россияне в соотношении цена-качество с удовольствием ориентируются на продукцию китайских производителей,... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T07:41
2023-10-16T07:41
2023-10-16T07:41
экономика
россия
китай
владимир путин
в мире
авто
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Качество китайских автомобилей улучшается, поэтому россияне в соотношении цена-качество с удовольствием ориентируются на продукцию китайских производителей, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая. "Вот я сказал про автостроение. Смотрите, буквально вчера я говорил с некоторыми людьми, которых вполне можно назвать автолюбителями с огромным, большим стажем. Совершенно искренне, не зная, что у нас будет с вами сегодня интервью, мне мои собеседники сказали: "А вы знаете, китайские машины на нашем рынке не просто обосновываются потому, что других становится меньше, не только поэтому. Качество улучшается". Качество китайских автомобилей улучшается. Поэтому наши потребители, особенно в соотношении цена-качество, с удовольствием ориентируются на продукцию китайских производителей", - сказал Путин.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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О многополярном мире, Си Цзиньпине и отношениях с Китаем. Интервью Владимира Путина
О многополярном мире, Си Цзиньпине и отношениях с Китаем. Интервью Владимира Путина
2023-10-16T07:41
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PT46M29S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, китай, владимир путин, в мире, авто, видео
Экономика, Россия, Китай, Владимир Путин, В мире, Авто
Путин оценил качество китайских автомобилей
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Качество китайских автомобилей улучшается, поэтому россияне в соотношении цена-качество с удовольствием ориентируются на продукцию китайских производителей, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая.
2023-10-16T07:41
true
PT46M29S
Путин оценил качество китайских автомобилей
Президент России Путин заявил, что качество китайских автомобилей улучшается
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Качество китайских автомобилей улучшается, поэтому россияне в соотношении цена-качество с удовольствием ориентируются на продукцию китайских производителей, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая.
"Вот я сказал про автостроение. Смотрите, буквально вчера я говорил с некоторыми людьми, которых вполне можно назвать автолюбителями с огромным, большим стажем. Совершенно искренне, не зная, что у нас будет с вами сегодня интервью, мне мои собеседники сказали: "А вы знаете, китайские машины на нашем рынке не просто обосновываются потому, что других становится меньше, не только поэтому. Качество улучшается". Качество китайских автомобилей улучшается. Поэтому наши потребители, особенно в соотношении цена-качество, с удовольствием ориентируются на продукцию китайских производителей", - сказал Путин.