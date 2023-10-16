https://ria.ru/20231016/avtomobili-1902976508.html

Путин оценил качество китайских автомобилей

Путин оценил качество китайских автомобилей - РИА Новости, 16.10.2023

Путин оценил качество китайских автомобилей

Качество китайских автомобилей улучшается, поэтому россияне в соотношении цена-качество с удовольствием ориентируются на продукцию китайских производителей,... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T07:41

2023-10-16T07:41

2023-10-16T07:41

экономика

россия

китай

владимир путин

в мире

авто

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Качество китайских автомобилей улучшается, поэтому россияне в соотношении цена-качество с удовольствием ориентируются на продукцию китайских производителей, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая. "Вот я сказал про автостроение. Смотрите, буквально вчера я говорил с некоторыми людьми, которых вполне можно назвать автолюбителями с огромным, большим стажем. Совершенно искренне, не зная, что у нас будет с вами сегодня интервью, мне мои собеседники сказали: "А вы знаете, китайские машины на нашем рынке не просто обосновываются потому, что других становится меньше, не только поэтому. Качество улучшается". Качество китайских автомобилей улучшается. Поэтому наши потребители, особенно в соотношении цена-качество, с удовольствием ориентируются на продукцию китайских производителей", - сказал Путин.

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китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

О многополярном мире, Си Цзиньпине и отношениях с Китаем. Интервью Владимира Путина О многополярном мире, Си Цзиньпине и отношениях с Китаем. Интервью Владимира Путина 2023-10-16T07:41 true PT46M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, россия, китай, владимир путин, в мире, авто, видео