https://ria.ru/20231016/avtodoroga-1903072570.html

Путин открыл после ремонта движение по участку дороги Пермь —Екатеринбург

Путин открыл после ремонта движение по участку дороги Пермь —Екатеринбург - РИА Новости, 16.10.2023

Путин открыл после ремонта движение по участку дороги Пермь —Екатеринбург

Президент России Владимир Путин дал старт движению по отремонтированному участку автомобильной дороги Р-242 Пермь-Екатеринбург. РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T15:08

2023-10-16T15:08

2023-10-16T15:15

общество

екатеринбург

россия

свердловская область

владимир путин

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал старт движению по отремонтированному участку автомобильной дороги Р-242 Пермь-Екатеринбург. В Свердловской области досрочно завершен капитальный ремонт 40 км федеральной дороги Р-242 Пермь – Екатеринбург. Участок является частью трассы М-12 "Восток" Москва – Казань - Екатеринбург, которая строится по поручению главы государства. Работы на участке со 187-го по 232-й км трассы Р-242 выполнены в два этапа. В 2022 году ввели в эксплуатацию 20,3 км, и сейчас еще 19,7 км. Устроено осевое парапетное ограждение, разделяющее встречные потоки движения. Выполнено три примыкания федеральной трассы к деревням Зобнина и Киселёвка, п. Ключевая. Работы на объекте велись без выходных в круглосуточном режиме.

https://ria.ru/20231016/putin-1903069824.html

екатеринбург

россия

свердловская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, екатеринбург, россия, свердловская область, владимир путин