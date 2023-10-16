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Путин открыл после ремонта движение по участку дороги Пермь —Екатеринбург - РИА Новости, 16.10.2023
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15:08 16.10.2023 (обновлено: 15:15 16.10.2023)
https://ria.ru/20231016/avtodoroga-1903072570.html
Путин открыл после ремонта движение по участку дороги Пермь —Екатеринбург
Путин открыл после ремонта движение по участку дороги Пермь —Екатеринбург - РИА Новости, 16.10.2023
Путин открыл после ремонта движение по участку дороги Пермь —Екатеринбург
Президент России Владимир Путин дал старт движению по отремонтированному участку автомобильной дороги Р-242 Пермь-Екатеринбург. РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T15:08
2023-10-16T15:15
общество
екатеринбург
россия
свердловская область
владимир путин
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал старт движению по отремонтированному участку автомобильной дороги Р-242 Пермь-Екатеринбург. В Свердловской области досрочно завершен капитальный ремонт 40 км федеральной дороги Р-242 Пермь – Екатеринбург. Участок является частью трассы М-12 "Восток" Москва – Казань - Екатеринбург, которая строится по поручению главы государства. Работы на участке со 187-го по 232-й км трассы Р-242 выполнены в два этапа. В 2022 году ввели в эксплуатацию 20,3 км, и сейчас еще 19,7 км. Устроено осевое парапетное ограждение, разделяющее встречные потоки движения. Выполнено три примыкания федеральной трассы к деревням Зобнина и Киселёвка, п. Ключевая. Работы на объекте велись без выходных в круглосуточном режиме.
https://ria.ru/20231016/putin-1903069824.html
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общество, екатеринбург, россия, свердловская область, владимир путин
Общество, Екатеринбург, Россия, Свердловская область, Владимир Путин
Путин открыл после ремонта движение по участку дороги Пермь —Екатеринбург

Путин открыл движение по участку автомобильной дороги Р-242 Пермь —Екатеринбург

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал старт движению по отремонтированному участку автомобильной дороги Р-242 Пермь-Екатеринбург.
В Свердловской области досрочно завершен капитальный ремонт 40 км федеральной дороги Р-242 ПермьЕкатеринбург. Участок является частью трассы М-12 "Восток" МоскваКазань - Екатеринбург, которая строится по поручению главы государства.
Работы на участке со 187-го по 232-й км трассы Р-242 выполнены в два этапа. В 2022 году ввели в эксплуатацию 20,3 км, и сейчас еще 19,7 км.
Устроено осевое парапетное ограждение, разделяющее встречные потоки движения. Выполнено три примыкания федеральной трассы к деревням Зобнина и Киселёвка, п. Ключевая.
Работы на объекте велись без выходных в круглосуточном режиме.
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ОбществоЕкатеринбургРоссияСвердловская областьВладимир Путин
 
 
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