https://ria.ru/20231016/avtobus-1902995393.html
В попавшем в ДТП в Приморье автобусе был 51 пассажир
В попавшем в ДТП в Приморье автобусе был 51 пассажир - РИА Новости, 16.10.2023
В попавшем в ДТП в Приморье автобусе был 51 пассажир
Все пассажиры попавшего в ДТП в Приморье туристического автобуса – граждане РФ, прокуратура проводит проверку по факту аварии, сообщил РИА Новости представитель РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T09:53
2023-10-16T09:53
2023-10-16T10:47
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 16 окт – РИА Новости. Все пассажиры попавшего в ДТП в Приморье туристического автобуса – граждане РФ, прокуратура проводит проверку по факту аварии, сообщил РИА Новости представитель краевой прокуратуры.Краевое министерство ГО и ЧС сообщило, что туристический автобус ехал из Китая в Уссурийск. Потеряв управление, он съехал в кювет. В автобусе находилось 48 пассажиров. В ДТП два человека погибли и 17 получили травмы, сообщили в правительстве региона. Глава краевого агентства по туризму Арсений Крепский рассказал, что водитель – гражданин КНР, автобус принадлежит китайскому предприятию. В Хасанской ЦРБ сообщили РИА Новости, что свыше 10 пострадавших в ДТП доставили в больницу, есть тяжелые."В момент ДТП в салоне автобуса помимо водителя находился 51 пассажир. В результате ДТП 2 человека погибли, более 10 получили травмы различной степени тяжести. Пассажирский автобус осуществлял перевозку туристов. Водитель - гражданин иностранного государства, пассажиры - граждане Российской Федерации", - сказал собеседник.Он уточнил, что автобус опрокинулся.Прокуратура Хасанского района организовала проверку по факту произошедшего.У агентства по туризму Приморья информация иная. Как там сообщили журналистам, по предварительным данным, в автобусе находился 51 человек: 48 российских туристов, двое сопровождающих и водитель - гражданин КНР.
https://ria.ru/20231016/avtobus-1902990499.html
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приморский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/10/1903002949_77:0:1517:1080_1920x0_80_0_0_18c61ecce421028c1131cebcced91a1f.jpg
Авария с туристическим автобусом в Приморье
Пассажирский автобус осуществлял перевозку туристов. Автобус ехал из Китая в Уссурийск. Потеряв управление, он съехал в кювет. В автобусе находилось 48 пассажиров. В ДТП два человека погибли и 17 получили травмы, сообщили в правительстве региона. Глава краевого агентства по туризму Арсений Крепский рассказал, что водитель – гражданин КНР, автобус принадлежит китайскому предприятию. В Хасанской ЦРБ сообщили РИА Новости, что свыше 10 пострадавших в ДТП доставили в больницу, есть тяжелые.
2023-10-16T09:53
true
PT0M28S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
приморский край, происшествия
Приморский край, Происшествия
В попавшем в ДТП в Приморье автобусе был 51 пассажир
В попавшем в ДТП в Приморье туристическом автобусе был 51 пассажир
ВЛАДИВОСТОК, 16 окт – РИА Новости. Все пассажиры попавшего в ДТП в Приморье туристического автобуса – граждане РФ, прокуратура проводит проверку по факту аварии, сообщил РИА Новости представитель краевой прокуратуры.
Краевое министерство ГО и ЧС сообщило, что туристический автобус ехал из Китая в Уссурийск. Потеряв управление, он съехал в кювет. В автобусе находилось 48 пассажиров. В ДТП два человека погибли и 17 получили травмы, сообщили в правительстве региона. Глава краевого агентства по туризму Арсений Крепский рассказал, что водитель – гражданин КНР, автобус принадлежит китайскому предприятию. В Хасанской ЦРБ сообщили РИА Новости, что свыше 10 пострадавших в ДТП доставили в больницу, есть тяжелые.
В Узбекистане госпитализировали четырех пострадавших при взрыве в автобусе
"В момент ДТП в салоне автобуса помимо водителя находился 51 пассажир. В результате ДТП 2 человека погибли, более 10 получили травмы различной степени тяжести. Пассажирский автобус осуществлял перевозку туристов. Водитель - гражданин иностранного государства, пассажиры - граждане Российской Федерации", - сказал собеседник.
Он уточнил, что автобус опрокинулся.
Прокуратура Хасанского района
организовала проверку по факту произошедшего.
У агентства по туризму Приморья информация иная. Как там сообщили журналистам, по предварительным данным, в автобусе находился 51 человек: 48 российских туристов, двое сопровождающих и водитель - гражданин КНР
.
Пострадавших в ДТП с автобусом в Приморье доставили в районную больницу