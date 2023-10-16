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В попавшем в ДТП в Приморье автобусе был 51 пассажир - РИА Новости, 16.10.2023
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09:53 16.10.2023 (обновлено: 10:47 16.10.2023)
https://ria.ru/20231016/avtobus-1902995393.html
В попавшем в ДТП в Приморье автобусе был 51 пассажир
В попавшем в ДТП в Приморье автобусе был 51 пассажир - РИА Новости, 16.10.2023
В попавшем в ДТП в Приморье автобусе был 51 пассажир
Все пассажиры попавшего в ДТП в Приморье туристического автобуса – граждане РФ, прокуратура проводит проверку по факту аварии, сообщил РИА Новости представитель РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T09:53
2023-10-16T10:47
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 16 окт – РИА Новости. Все пассажиры попавшего в ДТП в Приморье туристического автобуса – граждане РФ, прокуратура проводит проверку по факту аварии, сообщил РИА Новости представитель краевой прокуратуры.Краевое министерство ГО и ЧС сообщило, что туристический автобус ехал из Китая в Уссурийск. Потеряв управление, он съехал в кювет. В автобусе находилось 48 пассажиров. В ДТП два человека погибли и 17 получили травмы, сообщили в правительстве региона. Глава краевого агентства по туризму Арсений Крепский рассказал, что водитель – гражданин КНР, автобус принадлежит китайскому предприятию. В Хасанской ЦРБ сообщили РИА Новости, что свыше 10 пострадавших в ДТП доставили в больницу, есть тяжелые."В момент ДТП в салоне автобуса помимо водителя находился 51 пассажир. В результате ДТП 2 человека погибли, более 10 получили травмы различной степени тяжести. Пассажирский автобус осуществлял перевозку туристов. Водитель - гражданин иностранного государства, пассажиры - граждане Российской Федерации", - сказал собеседник.Он уточнил, что автобус опрокинулся.Прокуратура Хасанского района организовала проверку по факту произошедшего.У агентства по туризму Приморья информация иная. Как там сообщили журналистам, по предварительным данным, в автобусе находился 51 человек: 48 российских туристов, двое сопровождающих и водитель - гражданин КНР.
https://ria.ru/20231016/avtobus-1902990499.html
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
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353
60
353
60
Авария с туристическим автобусом в Приморье
Пассажирский автобус осуществлял перевозку туристов. Автобус ехал из Китая в Уссурийск. Потеряв управление, он съехал в кювет. В автобусе находилось 48 пассажиров. В ДТП два человека погибли и 17 получили травмы, сообщили в правительстве региона. Глава краевого агентства по туризму Арсений Крепский рассказал, что водитель – гражданин КНР, автобус принадлежит китайскому предприятию. В Хасанской ЦРБ сообщили РИА Новости, что свыше 10 пострадавших в ДТП доставили в больницу, есть тяжелые.
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353
60
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60
приморский край, происшествия
Приморский край, Происшествия
В попавшем в ДТП в Приморье автобусе был 51 пассажир

В попавшем в ДТП в Приморье туристическом автобусе был 51 пассажир

Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 16 окт – РИА Новости. Все пассажиры попавшего в ДТП в Приморье туристического автобуса – граждане РФ, прокуратура проводит проверку по факту аварии, сообщил РИА Новости представитель краевой прокуратуры.
Краевое министерство ГО и ЧС сообщило, что туристический автобус ехал из Китая в Уссурийск. Потеряв управление, он съехал в кювет. В автобусе находилось 48 пассажиров. В ДТП два человека погибли и 17 получили травмы, сообщили в правительстве региона. Глава краевого агентства по туризму Арсений Крепский рассказал, что водитель – гражданин КНР, автобус принадлежит китайскому предприятию. В Хасанской ЦРБ сообщили РИА Новости, что свыше 10 пострадавших в ДТП доставили в больницу, есть тяжелые.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
В Узбекистане госпитализировали четырех пострадавших при взрыве в автобусе
Вчера, 09:27
"В момент ДТП в салоне автобуса помимо водителя находился 51 пассажир. В результате ДТП 2 человека погибли, более 10 получили травмы различной степени тяжести. Пассажирский автобус осуществлял перевозку туристов. Водитель - гражданин иностранного государства, пассажиры - граждане Российской Федерации", - сказал собеседник.
Он уточнил, что автобус опрокинулся.
Прокуратура Хасанского района организовала проверку по факту произошедшего.
У агентства по туризму Приморья информация иная. Как там сообщили журналистам, по предварительным данным, в автобусе находился 51 человек: 48 российских туристов, двое сопровождающих и водитель - гражданин КНР.
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
Пострадавших в ДТП с автобусом в Приморье доставили в районную больницу
Вчера, 09:25
 
Приморский крайПроисшествия
 
 
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