https://ria.ru/20231016/avtobus-1902995393.html

В попавшем в ДТП в Приморье автобусе был 51 пассажир

В попавшем в ДТП в Приморье автобусе был 51 пассажир - РИА Новости, 16.10.2023

В попавшем в ДТП в Приморье автобусе был 51 пассажир

Все пассажиры попавшего в ДТП в Приморье туристического автобуса – граждане РФ, прокуратура проводит проверку по факту аварии, сообщил РИА Новости представитель РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T09:53

2023-10-16T09:53

2023-10-16T10:47

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 16 окт – РИА Новости. Все пассажиры попавшего в ДТП в Приморье туристического автобуса – граждане РФ, прокуратура проводит проверку по факту аварии, сообщил РИА Новости представитель краевой прокуратуры.Краевое министерство ГО и ЧС сообщило, что туристический автобус ехал из Китая в Уссурийск. Потеряв управление, он съехал в кювет. В автобусе находилось 48 пассажиров. В ДТП два человека погибли и 17 получили травмы, сообщили в правительстве региона. Глава краевого агентства по туризму Арсений Крепский рассказал, что водитель – гражданин КНР, автобус принадлежит китайскому предприятию. В Хасанской ЦРБ сообщили РИА Новости, что свыше 10 пострадавших в ДТП доставили в больницу, есть тяжелые."В момент ДТП в салоне автобуса помимо водителя находился 51 пассажир. В результате ДТП 2 человека погибли, более 10 получили травмы различной степени тяжести. Пассажирский автобус осуществлял перевозку туристов. Водитель - гражданин иностранного государства, пассажиры - граждане Российской Федерации", - сказал собеседник.Он уточнил, что автобус опрокинулся.Прокуратура Хасанского района организовала проверку по факту произошедшего.У агентства по туризму Приморья информация иная. Как там сообщили журналистам, по предварительным данным, в автобусе находился 51 человек: 48 российских туристов, двое сопровождающих и водитель - гражданин КНР.

https://ria.ru/20231016/avtobus-1902990499.html

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приморский край

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Авария с туристическим автобусом в Приморье Пассажирский автобус осуществлял перевозку туристов. Автобус ехал из Китая в Уссурийск. Потеряв управление, он съехал в кювет. В автобусе находилось 48 пассажиров. В ДТП два человека погибли и 17 получили травмы, сообщили в правительстве региона. Глава краевого агентства по туризму Арсений Крепский рассказал, что водитель – гражданин КНР, автобус принадлежит китайскому предприятию. В Хасанской ЦРБ сообщили РИА Новости, что свыше 10 пострадавших в ДТП доставили в больницу, есть тяжелые. 2023-10-16T09:53 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

приморский край, происшествия