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Власти Приморья подтвердили информацию о двух погибших в ДТП с автобусом

Власти Приморья подтвердили информацию о двух погибших в ДТП с автобусом - РИА Новости, 16.10.2023

Власти Приморья подтвердили информацию о двух погибших в ДТП с автобусом

Два человека погибли и 17 получили травмы в ДТП с туристическим автобусом в Приморье, сообщили журналистам в краевом правительстве. РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T09:34

2023-10-16T09:34

2023-10-16T11:01

происшествия

приморский край

новости - туризм

туризм

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ВЛАДИВОСТОК, 16 окт – РИА Новости. Два человека погибли и 17 получили травмы в ДТП с туристическим автобусом в Приморье, сообщили журналистам в краевом правительстве.Туристический автобус, ехавший из Китая в Уссурийск, в понедельник потерял управление и съехал в кювет в Приморье. Ранее краевое министерство ГО и ЧС информировало, что два человека погибли, много пострадавших. Всего в автобусе находились 48 пассажиров. Глава краевого агентства по туризму Арсений Крепский рассказал, что в автобусе, предварительно, находились только российские туристы, водитель – гражданин КНР, автобус принадлежит китайскому предприятию. В Хасанской ЦРБ говорили РИА Новости, что свыше 10 пострадавших в ДТП доставили в больницу."На месте двое погибших, 13 человек с травмами в среднетяжелом состоянии, четыре пассажира с сочетанными травмами в тяжелом состоянии. Хасанская центральная районная больница госпитализирует пациентов, все службы – в состоянии повышенной готовности. На место вылетает вертолет Территориального центра медицины катастроф", - рассказали власти.

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приморский край

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, приморский край, новости - туризм, туризм