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Власти Приморья подтвердили информацию о двух погибших в ДТП с автобусом - РИА Новости, 16.10.2023
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09:34 16.10.2023 (обновлено: 11:01 16.10.2023)
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Власти Приморья подтвердили информацию о двух погибших в ДТП с автобусом
Власти Приморья подтвердили информацию о двух погибших в ДТП с автобусом - РИА Новости, 16.10.2023
Власти Приморья подтвердили информацию о двух погибших в ДТП с автобусом
Два человека погибли и 17 получили травмы в ДТП с туристическим автобусом в Приморье, сообщили журналистам в краевом правительстве. РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T09:34
2023-10-16T11:01
происшествия
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 16 окт – РИА Новости. Два человека погибли и 17 получили травмы в ДТП с туристическим автобусом в Приморье, сообщили журналистам в краевом правительстве.Туристический автобус, ехавший из Китая в Уссурийск, в понедельник потерял управление и съехал в кювет в Приморье. Ранее краевое министерство ГО и ЧС информировало, что два человека погибли, много пострадавших. Всего в автобусе находились 48 пассажиров. Глава краевого агентства по туризму Арсений Крепский рассказал, что в автобусе, предварительно, находились только российские туристы, водитель – гражданин КНР, автобус принадлежит китайскому предприятию. В Хасанской ЦРБ говорили РИА Новости, что свыше 10 пострадавших в ДТП доставили в больницу."На месте двое погибших, 13 человек с травмами в среднетяжелом состоянии, четыре пассажира с сочетанными травмами в тяжелом состоянии. Хасанская центральная районная больница госпитализирует пациентов, все службы – в состоянии повышенной готовности. На место вылетает вертолет Территориального центра медицины катастроф", - рассказали власти.
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происшествия, приморский край, новости - туризм, туризм
Происшествия, Приморский край, Новости - Туризм, Туризм
Власти Приморья подтвердили информацию о двух погибших в ДТП с автобусом

Власти Приморья подтвердили данные о двух погибших в ДТП с автобусом с туристами

© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС на месте ДТП с туристическим автобусом в Хасанском районе Приморского края
Сотрудники МЧС на месте ДТП с туристическим автобусом в Хасанском районе Приморского края - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / МЧС РФ
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Сотрудники МЧС на месте ДТП с туристическим автобусом в Хасанском районе Приморского края
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ВЛАДИВОСТОК, 16 окт – РИА Новости. Два человека погибли и 17 получили травмы в ДТП с туристическим автобусом в Приморье, сообщили журналистам в краевом правительстве.
Туристический автобус, ехавший из Китая в Уссурийск, в понедельник потерял управление и съехал в кювет в Приморье. Ранее краевое министерство ГО и ЧС информировало, что два человека погибли, много пострадавших. Всего в автобусе находились 48 пассажиров. Глава краевого агентства по туризму Арсений Крепский рассказал, что в автобусе, предварительно, находились только российские туристы, водитель – гражданин КНР, автобус принадлежит китайскому предприятию. В Хасанской ЦРБ говорили РИА Новости, что свыше 10 пострадавших в ДТП доставили в больницу.
"На месте двое погибших, 13 человек с травмами в среднетяжелом состоянии, четыре пассажира с сочетанными травмами в тяжелом состоянии. Хасанская центральная районная больница госпитализирует пациентов, все службы – в состоянии повышенной готовности. На место вылетает вертолет Территориального центра медицины катастроф", - рассказали власти.
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