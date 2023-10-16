Власти Приморья подтвердили информацию о двух погибших в ДТП с автобусом
Власти Приморья подтвердили данные о двух погибших в ДТП с автобусом с туристами
© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС на месте ДТП с туристическим автобусом в Хасанском районе Приморского края
Сотрудники МЧС на месте ДТП с туристическим автобусом в Хасанском районе Приморского края
ВЛАДИВОСТОК, 16 окт – РИА Новости. Два человека погибли и 17 получили травмы в ДТП с туристическим автобусом в Приморье, сообщили журналистам в краевом правительстве.
Туристический автобус, ехавший из Китая в Уссурийск, в понедельник потерял управление и съехал в кювет в Приморье. Ранее краевое министерство ГО и ЧС информировало, что два человека погибли, много пострадавших. Всего в автобусе находились 48 пассажиров. Глава краевого агентства по туризму Арсений Крепский рассказал, что в автобусе, предварительно, находились только российские туристы, водитель – гражданин КНР, автобус принадлежит китайскому предприятию. В Хасанской ЦРБ говорили РИА Новости, что свыше 10 пострадавших в ДТП доставили в больницу.
"На месте двое погибших, 13 человек с травмами в среднетяжелом состоянии, четыре пассажира с сочетанными травмами в тяжелом состоянии. Хасанская центральная районная больница госпитализирует пациентов, все службы – в состоянии повышенной готовности. На место вылетает вертолет Территориального центра медицины катастроф", - рассказали власти.