https://ria.ru/20231016/avtobus-1902985231.html

В автобусе с туристами, попавшем в ДТП в Приморье, находились россияне

В автобусе с туристами, попавшем в ДТП в Приморье, находились россияне - РИА Новости, 16.10.2023

В автобусе с туристами, попавшем в ДТП в Приморье, находились россияне

В автобусе, ехавшем из Китая и попавшем в ДТП в Хасанском районе Приморья, предварительно, находились только российские туристы, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T09:00

2023-10-16T09:00

2023-10-16T11:01

китай

хасанский район

уссурийск

происшествия

туризм

новости - туризм

туризм

туристы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1887966658_0:518:2719:2048_1920x0_80_0_0_6acc993661317fa11715b63f24f3572b.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 16 окт – РИА Новости. В автобусе, ехавшем из Китая и попавшем в ДТП в Хасанском районе Приморья, предварительно, находились только российские туристы, сообщил РИА Новости глава краевого агентства по туризму Арсений Крепский. Краевое министерство ГО и ЧС ранее информировало, что туристический автобус, ехавший из Китая в Уссурийск, потерял управление и съехал в кювет. По предварительным данным, двое погибли, есть много пострадавших. Всего в автобусе находились 48 пассажиров. "Предварительно, только наши (туристы)", - сказал Крепский. По его информации, два человека погибли, данные уточняются.

https://ria.ru/20231015/dtp-1902853931.html

китай

хасанский район

уссурийск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

китай, хасанский район, уссурийск, происшествия, новости - туризм, туризм, туристы