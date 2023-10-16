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В автобусе с туристами, попавшем в ДТП в Приморье, находились россияне - РИА Новости, 16.10.2023
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Туризм
 
09:00 16.10.2023 (обновлено: 11:01 16.10.2023)
https://ria.ru/20231016/avtobus-1902985231.html
В автобусе с туристами, попавшем в ДТП в Приморье, находились россияне
В автобусе с туристами, попавшем в ДТП в Приморье, находились россияне - РИА Новости, 16.10.2023
В автобусе с туристами, попавшем в ДТП в Приморье, находились россияне
В автобусе, ехавшем из Китая и попавшем в ДТП в Хасанском районе Приморья, предварительно, находились только российские туристы, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T09:00
2023-10-16T11:01
китай
хасанский район
уссурийск
происшествия
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
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ВЛАДИВОСТОК, 16 окт – РИА Новости. В автобусе, ехавшем из Китая и попавшем в ДТП в Хасанском районе Приморья, предварительно, находились только российские туристы, сообщил РИА Новости глава краевого агентства по туризму Арсений Крепский. Краевое министерство ГО и ЧС ранее информировало, что туристический автобус, ехавший из Китая в Уссурийск, потерял управление и съехал в кювет. По предварительным данным, двое погибли, есть много пострадавших. Всего в автобусе находились 48 пассажиров. "Предварительно, только наши (туристы)", - сказал Крепский. По его информации, два человека погибли, данные уточняются.
https://ria.ru/20231015/dtp-1902853931.html
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китай, хасанский район, уссурийск, происшествия, новости - туризм, туризм, туристы
Китай, Хасанский район, Уссурийск, Происшествия, Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы
В автобусе с туристами, попавшем в ДТП в Приморье, находились россияне

В автобусе, ехавшем из Китая и попавшем в ДТП в Приморье, были только россияне

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 16 окт – РИА Новости. В автобусе, ехавшем из Китая и попавшем в ДТП в Хасанском районе Приморья, предварительно, находились только российские туристы, сообщил РИА Новости глава краевого агентства по туризму Арсений Крепский.
Краевое министерство ГО и ЧС ранее информировало, что туристический автобус, ехавший из Китая в Уссурийск, потерял управление и съехал в кювет. По предварительным данным, двое погибли, есть много пострадавших. Всего в автобусе находились 48 пассажиров.
"Предварительно, только наши (туристы)", - сказал Крепский.
По его информации, два человека погибли, данные уточняются.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
В Хабаровске "скорая" попала в ДТП, есть пострадавшие
15 октября, 06:12
 
ТуризмКитайХасанский районУссурийскПроисшествияНовости - ТуризмТуризмтуристы
 
 
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