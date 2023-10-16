https://ria.ru/20231016/avtobus-1902983509.html

В Приморье автобус с туристами съехал в кювет, два человека погибли

В Приморье автобус с туристами съехал в кювет, два человека погибли - РИА Новости, 16.10.2023

В Приморье автобус с туристами съехал в кювет, два человека погибли

Два человека погибли в Приморье, после того как автобус с туристами, следовавший из КНР в Уссурийск, съехал в кювет, сообщило краевое Министерство ГО и ЧС. РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T08:48

2023-10-16T08:48

2023-10-16T13:44

происшествия

уссурийск

хасанский район

китай

туризм

новости - туризм

туризм

туристы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/10/1903002949_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_58a90b77fbc2cd47eae0e8eca03a0640.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 16 окт — РИА Новости. Два человека погибли в Приморье, после того как автобус с туристами, следовавший из КНР в Уссурийск, съехал в кювет, сообщило краевое Министерство ГО и ЧС."Серьезное ДТП произошло по дороге в Хасанском районе. По предварительной информации, туристический автобус ехал из Китая в Уссурийск. Потеряв управление, автобус съехал в кювет", — уточнили в ведомстве.Как уточнил Минздрав региона, после ДТП в больницу доставили 30 человек, 29 их них госпитализировали с различными травмами после первичного осмотра."Девять пациентов с серьезными костными повреждениями сейчас доставляют во Владивостокскую клиническую больницу № 2 санитарной авиацией", — добавили в краевом правительстве.Среди госпитализированных — один ребенок 16 лет.По информации краевой прокуратуры, всего в машине был 51 пассажир, все они — россияне. За рулем находился гражданин КНР, автобус также относится к китайскому транспортному предприятию.При этом информация агентства по туризму Приморья несколько отличается. Как сообщили там журналистам, по предварительным данным, в автобусе находился 51 человек: 48 российских туристов, двое сопровождающих и водитель — гражданин КНР.Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и нарушение правил дорожного движения.По предварительной информации, 50-летний водитель автобуса не справился с управлением. "По предварительным данным, водитель автобуса, гражданин КНР, не учел скоростной режим и совершил съезд с автодороги", — сказал начальник ОМВД "Хасанский", полковник полиции Андрей Сухойван.Водителя отправили на медосвидетельствование.На место происшествия выехали спасатели и пожарные, наряд ДПС, скорая помощь. Также туда отправили вертолет Территориального центра медицины катастроф.

https://ria.ru/20231015/dtp-1902853931.html

уссурийск

хасанский район

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Авария с туристическим автобусом в Приморье Пассажирский автобус осуществлял перевозку туристов. Автобус ехал из Китая в Уссурийск. Потеряв управление, он съехал в кювет. В автобусе находилось 48 пассажиров. В ДТП два человека погибли и 17 получили травмы, сообщили в правительстве региона. Глава краевого агентства по туризму Арсений Крепский рассказал, что водитель – гражданин КНР, автобус принадлежит китайскому предприятию. В Хасанской ЦРБ сообщили РИА Новости, что свыше 10 пострадавших в ДТП доставили в больницу, есть тяжелые. 2023-10-16T08:48 true PT0M28S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, уссурийск, хасанский район, китай, новости - туризм, туризм, туристы