https://ria.ru/20231016/avtobus-1902983509.html
В Приморье автобус с туристами съехал в кювет, два человека погибли
В Приморье автобус с туристами съехал в кювет, два человека погибли - РИА Новости, 16.10.2023
В Приморье автобус с туристами съехал в кювет, два человека погибли
Два человека погибли в Приморье, после того как автобус с туристами, следовавший из КНР в Уссурийск, съехал в кювет, сообщило краевое Министерство ГО и ЧС. РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T08:48
2023-10-16T08:48
2023-10-16T13:44
происшествия
уссурийск
хасанский район
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ВЛАДИВОСТОК, 16 окт — РИА Новости. Два человека погибли в Приморье, после того как автобус с туристами, следовавший из КНР в Уссурийск, съехал в кювет, сообщило краевое Министерство ГО и ЧС."Серьезное ДТП произошло по дороге в Хасанском районе. По предварительной информации, туристический автобус ехал из Китая в Уссурийск. Потеряв управление, автобус съехал в кювет", — уточнили в ведомстве.Как уточнил Минздрав региона, после ДТП в больницу доставили 30 человек, 29 их них госпитализировали с различными травмами после первичного осмотра."Девять пациентов с серьезными костными повреждениями сейчас доставляют во Владивостокскую клиническую больницу № 2 санитарной авиацией", — добавили в краевом правительстве.Среди госпитализированных — один ребенок 16 лет.По информации краевой прокуратуры, всего в машине был 51 пассажир, все они — россияне. За рулем находился гражданин КНР, автобус также относится к китайскому транспортному предприятию.При этом информация агентства по туризму Приморья несколько отличается. Как сообщили там журналистам, по предварительным данным, в автобусе находился 51 человек: 48 российских туристов, двое сопровождающих и водитель — гражданин КНР.Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и нарушение правил дорожного движения.По предварительной информации, 50-летний водитель автобуса не справился с управлением. "По предварительным данным, водитель автобуса, гражданин КНР, не учел скоростной режим и совершил съезд с автодороги", — сказал начальник ОМВД "Хасанский", полковник полиции Андрей Сухойван.Водителя отправили на медосвидетельствование.На место происшествия выехали спасатели и пожарные, наряд ДПС, скорая помощь. Также туда отправили вертолет Территориального центра медицины катастроф.
https://ria.ru/20231015/dtp-1902853931.html
уссурийск
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китай
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/10/1903002949_77:0:1517:1080_1920x0_80_0_0_18c61ecce421028c1131cebcced91a1f.jpg
Авария с туристическим автобусом в Приморье
Пассажирский автобус осуществлял перевозку туристов. Автобус ехал из Китая в Уссурийск. Потеряв управление, он съехал в кювет. В автобусе находилось 48 пассажиров. В ДТП два человека погибли и 17 получили травмы, сообщили в правительстве региона. Глава краевого агентства по туризму Арсений Крепский рассказал, что водитель – гражданин КНР, автобус принадлежит китайскому предприятию. В Хасанской ЦРБ сообщили РИА Новости, что свыше 10 пострадавших в ДТП доставили в больницу, есть тяжелые.
2023-10-16T08:48
true
PT0M28S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, уссурийск, хасанский район, китай, новости - туризм, туризм, туристы
Происшествия, Уссурийск, Хасанский район, Китай, Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы
В Приморье автобус с туристами съехал в кювет, два человека погибли
В Приморье автобус с туристами, ехавший из Китая, съехал в кювет, двое погибли
ВЛАДИВОСТОК, 16 окт — РИА Новости.
Два человека погибли в Приморье, после того как автобус с туристами, следовавший из КНР в Уссурийск, съехал в кювет, сообщило
краевое Министерство ГО и ЧС.
«
"Серьезное ДТП произошло по дороге в Хасанском районе. По предварительной информации, туристический автобус ехал из Китая в Уссурийск. Потеряв управление, автобус съехал в кювет", — уточнили в ведомстве.
Как уточнил Минздрав региона, после ДТП в больницу доставили 30 человек, 29 их них госпитализировали с различными травмами после первичного осмотра.
«
"Девять пациентов с серьезными костными повреждениями сейчас доставляют во Владивостокскую клиническую больницу № 2 санитарной авиацией", — добавили в краевом правительстве.
Среди госпитализированных — один ребенок 16 лет.
По информации краевой прокуратуры, всего в машине был 51 пассажир, все они — россияне. За рулем находился гражданин КНР, автобус также относится к китайскому транспортному предприятию.
При этом информация агентства по туризму Приморья несколько отличается. Как сообщили там журналистам, по предварительным данным, в автобусе находился 51 человек: 48 российских туристов, двое сопровождающих и водитель — гражданин КНР.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и нарушение правил дорожного движения.
По предварительной информации, 50-летний водитель автобуса не справился с управлением.
«
"По предварительным данным, водитель автобуса, гражданин КНР, не учел скоростной режим и совершил съезд с автодороги", — сказал начальник ОМВД "Хасанский", полковник полиции Андрей Сухойван.
Водителя отправили на медосвидетельствование.
На место происшествия выехали спасатели и пожарные, наряд ДПС, скорая помощь. Также туда отправили вертолет Территориального центра медицины катастроф.
В Хабаровске "скорая" попала в ДТП, есть пострадавшие