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В Приморье автобус с туристами съехал в кювет, два человека погибли - РИА Новости, 16.10.2023
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Туризм
 
08:48 16.10.2023 (обновлено: 13:44 16.10.2023)
https://ria.ru/20231016/avtobus-1902983509.html
В Приморье автобус с туристами съехал в кювет, два человека погибли
В Приморье автобус с туристами съехал в кювет, два человека погибли - РИА Новости, 16.10.2023
В Приморье автобус с туристами съехал в кювет, два человека погибли
Два человека погибли в Приморье, после того как автобус с туристами, следовавший из КНР в Уссурийск, съехал в кювет, сообщило краевое Министерство ГО и ЧС. РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T08:48
2023-10-16T13:44
происшествия
уссурийск
хасанский район
китай
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
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ВЛАДИВОСТОК, 16 окт — РИА Новости. Два человека погибли в Приморье, после того как автобус с туристами, следовавший из КНР в Уссурийск, съехал в кювет, сообщило краевое Министерство ГО и ЧС.&quot;Серьезное ДТП произошло по дороге в Хасанском районе. По предварительной информации, туристический автобус ехал из Китая в Уссурийск. Потеряв управление, автобус съехал в кювет&quot;, — уточнили в ведомстве.Как уточнил Минздрав региона, после ДТП в больницу доставили 30 человек, 29 их них госпитализировали с различными травмами после первичного осмотра.&quot;Девять пациентов с серьезными костными повреждениями сейчас доставляют во Владивостокскую клиническую больницу № 2 санитарной авиацией&quot;, — добавили в краевом правительстве.Среди госпитализированных — один ребенок 16 лет.По информации краевой прокуратуры, всего в машине был 51 пассажир, все они — россияне. За рулем находился гражданин КНР, автобус также относится к китайскому транспортному предприятию.При этом информация агентства по туризму Приморья несколько отличается. Как сообщили там журналистам, по предварительным данным, в автобусе находился 51 человек: 48 российских туристов, двое сопровождающих и водитель — гражданин КНР.Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и нарушение правил дорожного движения.По предварительной информации, 50-летний водитель автобуса не справился с управлением. &quot;По предварительным данным, водитель автобуса, гражданин КНР, не учел скоростной режим и совершил съезд с автодороги&quot;, — сказал начальник ОМВД &quot;Хасанский&quot;, полковник полиции Андрей Сухойван.Водителя отправили на медосвидетельствование.На место происшествия выехали спасатели и пожарные, наряд ДПС, скорая помощь. Также туда отправили вертолет Территориального центра медицины катастроф.
https://ria.ru/20231015/dtp-1902853931.html
уссурийск
хасанский район
китай
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РИА Новости
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Авария с туристическим автобусом в Приморье
Пассажирский автобус осуществлял перевозку туристов. Автобус ехал из Китая в Уссурийск. Потеряв управление, он съехал в кювет. В автобусе находилось 48 пассажиров. В ДТП два человека погибли и 17 получили травмы, сообщили в правительстве региона. Глава краевого агентства по туризму Арсений Крепский рассказал, что водитель – гражданин КНР, автобус принадлежит китайскому предприятию. В Хасанской ЦРБ сообщили РИА Новости, что свыше 10 пострадавших в ДТП доставили в больницу, есть тяжелые.
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РИА Новости
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происшествия, уссурийск, хасанский район, китай, новости - туризм, туризм, туристы
Происшествия, Уссурийск, Хасанский район, Китай, Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы
В Приморье автобус с туристами съехал в кювет, два человека погибли

В Приморье автобус с туристами, ехавший из Китая, съехал в кювет, двое погибли

Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 16 окт — РИА Новости. Два человека погибли в Приморье, после того как автобус с туристами, следовавший из КНР в Уссурийск, съехал в кювет, сообщило краевое Министерство ГО и ЧС.
«

"Серьезное ДТП произошло по дороге в Хасанском районе. По предварительной информации, туристический автобус ехал из Китая в Уссурийск. Потеряв управление, автобус съехал в кювет", — уточнили в ведомстве.

Как уточнил Минздрав региона, после ДТП в больницу доставили 30 человек, 29 их них госпитализировали с различными травмами после первичного осмотра.
«

"Девять пациентов с серьезными костными повреждениями сейчас доставляют во Владивостокскую клиническую больницу № 2 санитарной авиацией", — добавили в краевом правительстве.

Среди госпитализированных — один ребенок 16 лет.
По информации краевой прокуратуры, всего в машине был 51 пассажир, все они — россияне. За рулем находился гражданин КНР, автобус также относится к китайскому транспортному предприятию.
При этом информация агентства по туризму Приморья несколько отличается. Как сообщили там журналистам, по предварительным данным, в автобусе находился 51 человек: 48 российских туристов, двое сопровождающих и водитель — гражданин КНР.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и нарушение правил дорожного движения.
По предварительной информации, 50-летний водитель автобуса не справился с управлением.
«

"По предварительным данным, водитель автобуса, гражданин КНР, не учел скоростной режим и совершил съезд с автодороги", — сказал начальник ОМВД "Хасанский", полковник полиции Андрей Сухойван.

Водителя отправили на медосвидетельствование.
На место происшествия выехали спасатели и пожарные, наряд ДПС, скорая помощь. Также туда отправили вертолет Территориального центра медицины катастроф.
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ТуризмПроисшествияУссурийскХасанский районКитайНовости - ТуризмТуризмтуристы
 
 
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