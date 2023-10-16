https://ria.ru/20231016/ataka-1903110250.html
В ДНР зафиксировали одну из крупнейших DDoS-атак на интернет-провайдеры
В ДНР зафиксировали одну из крупнейших DDoS-атак на интернет-провайдеры - РИА Новости, 16.10.2023
В ДНР зафиксировали одну из крупнейших DDoS-атак на интернет-провайдеры
Одна из крупнейших DDoS-атак зафиксирована на магистральные интернет-провайдеры в ДНР, сообщил заместитель председателя правительства республики Владимир Ежиков РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T17:31
2023-10-16T17:31
2023-10-16T17:31
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ДОНЕЦК, 16 окт - РИА Новости. Одна из крупнейших DDoS-атак зафиксирована на магистральные интернет-провайдеры в ДНР, сообщил заместитель председателя правительства республики Владимир Ежиков в Telegram-канале."Сегодня, 16.10.2023, с 03.00 наблюдается одна из крупнейших DDoS-атак на мощности магистральных интернет-провайдеров. К сожалению, пользователи замечают снижение качества предоставляемых услуг", - написал Ежиков. Зампред подчеркнул, что специалисты республики сейчас прилагают все усилия для стабилизации ситуации.
https://ria.ru/20231010/ddos-1901641999.html
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донецкая народная республика, россия
Донецкая Народная Республика, Россия
В ДНР зафиксировали одну из крупнейших DDoS-атак на интернет-провайдеры
В ДНР выявили одну из крупнейших DDoS-атак на магистральные интернет-провайдеры