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В ДНР зафиксировали одну из крупнейших DDoS-атак на интернет-провайдеры - РИА Новости, 16.10.2023
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17:31 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/ataka-1903110250.html
В ДНР зафиксировали одну из крупнейших DDoS-атак на интернет-провайдеры
В ДНР зафиксировали одну из крупнейших DDoS-атак на интернет-провайдеры - РИА Новости, 16.10.2023
В ДНР зафиксировали одну из крупнейших DDoS-атак на интернет-провайдеры
Одна из крупнейших DDoS-атак зафиксирована на магистральные интернет-провайдеры в ДНР, сообщил заместитель председателя правительства республики Владимир Ежиков РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T17:31
2023-10-16T17:31
донецкая народная республика
россия
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ДОНЕЦК, 16 окт - РИА Новости. Одна из крупнейших DDoS-атак зафиксирована на магистральные интернет-провайдеры в ДНР, сообщил заместитель председателя правительства республики Владимир Ежиков в Telegram-канале."Сегодня, 16.10.2023, с 03.00 наблюдается одна из крупнейших DDoS-атак на мощности магистральных интернет-провайдеров. К сожалению, пользователи замечают снижение качества предоставляемых услуг", - написал Ежиков. Зампред подчеркнул, что специалисты республики сейчас прилагают все усилия для стабилизации ситуации.
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донецкая народная республика, россия
Донецкая Народная Республика, Россия
В ДНР зафиксировали одну из крупнейших DDoS-атак на интернет-провайдеры

В ДНР выявили одну из крупнейших DDoS-атак на магистральные интернет-провайдеры

© РИА Новости / Владимир ТрефиловХакерская атака
Хакерская атака - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Хакерская атака. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 16 окт - РИА Новости. Одна из крупнейших DDoS-атак зафиксирована на магистральные интернет-провайдеры в ДНР, сообщил заместитель председателя правительства республики Владимир Ежиков в Telegram-канале.
"Сегодня, 16.10.2023, с 03.00 наблюдается одна из крупнейших DDoS-атак на мощности магистральных интернет-провайдеров. К сожалению, пользователи замечают снижение качества предоставляемых услуг", - написал Ежиков.
Зампред подчеркнул, что специалисты республики сейчас прилагают все усилия для стабилизации ситуации.
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
Число DDoS-атак в России сократилось на 10-20 процентов, сообщил эксперт
10 октября, 02:26
 
Донецкая Народная РеспубликаРоссия
 
 
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