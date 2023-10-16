https://ria.ru/20231016/ataka-1903110250.html

В ДНР зафиксировали одну из крупнейших DDoS-атак на интернет-провайдеры

В ДНР зафиксировали одну из крупнейших DDoS-атак на интернет-провайдеры - РИА Новости, 16.10.2023

В ДНР зафиксировали одну из крупнейших DDoS-атак на интернет-провайдеры

Одна из крупнейших DDoS-атак зафиксирована на магистральные интернет-провайдеры в ДНР, сообщил заместитель председателя правительства республики Владимир Ежиков РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T17:31

2023-10-16T17:31

2023-10-16T17:31

донецкая народная республика

россия

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ДОНЕЦК, 16 окт - РИА Новости. Одна из крупнейших DDoS-атак зафиксирована на магистральные интернет-провайдеры в ДНР, сообщил заместитель председателя правительства республики Владимир Ежиков в Telegram-канале."Сегодня, 16.10.2023, с 03.00 наблюдается одна из крупнейших DDoS-атак на мощности магистральных интернет-провайдеров. К сожалению, пользователи замечают снижение качества предоставляемых услуг", - написал Ежиков. Зампред подчеркнул, что специалисты республики сейчас прилагают все усилия для стабилизации ситуации.

https://ria.ru/20231010/ddos-1901641999.html

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2023

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донецкая народная республика, россия