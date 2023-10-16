https://ria.ru/20231016/arest-1903142862.html

Следователи потребуют ареста мэра Тулуна

Следователи потребуют ареста мэра Тулуна - РИА Новости, 16.10.2023

Следователи потребуют ареста мэра Тулуна

Следователи будут ходатайствовать об аресте мэра Тулуна Иркутской области Юрия Кариха, которого подозревают в мошенничестве при расселении людей из аварийного... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T19:02

2023-10-16T19:02

2023-10-16T19:02

происшествия

тулун

жилье

иркутская область

нижнеудинск

следственный комитет россии (ск рф)

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ИРКУТСК, 16 окт - РИА Новости. Следователи будут ходатайствовать об аресте мэра Тулуна Иркутской области Юрия Кариха, которого подозревают в мошенничестве при расселении людей из аварийного жилья после наводнения 2019 года, сообщает управление СК по региону. Уголовное дело возбудили 2 октября. В этот день Кариха допросили, у него дома и в мэрии прошли обыски. По версии следствия, мэр вместе с подчиненными незаконно заселили людей в аварийное жилье, а впоследствии им предоставили новое как нуждающимся в переселении. Обвинение в мошенничестве предъявлено Кариху и еще пяти фигурантам, в числе которых экс-глава комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии. "Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании мэру города Тулуна меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. Летом 2019 года в Иркутской области произошло масштабное наводнение, от которого пострадали около 11 тысяч жилых домов и более 45 тысяч человек. Погибли 26 человек, пропали без вести четверо. Наиболее сильно от стихии пострадали города Тулун и Нижнеудинск.

https://ria.ru/20231003/tulun-1900097123.html

тулун

иркутская область

нижнеудинск

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, тулун, жилье, иркутская область, нижнеудинск, следственный комитет россии (ск рф)