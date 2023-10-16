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Следователи потребуют ареста мэра Тулуна - РИА Новости, 16.10.2023
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19:02 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/arest-1903142862.html
Следователи потребуют ареста мэра Тулуна
Следователи потребуют ареста мэра Тулуна - РИА Новости, 16.10.2023
Следователи потребуют ареста мэра Тулуна
Следователи будут ходатайствовать об аресте мэра Тулуна Иркутской области Юрия Кариха, которого подозревают в мошенничестве при расселении людей из аварийного... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T19:02
2023-10-16T19:02
происшествия
тулун
жилье
иркутская область
нижнеудинск
следственный комитет россии (ск рф)
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ИРКУТСК, 16 окт - РИА Новости. Следователи будут ходатайствовать об аресте мэра Тулуна Иркутской области Юрия Кариха, которого подозревают в мошенничестве при расселении людей из аварийного жилья после наводнения 2019 года, сообщает управление СК по региону. Уголовное дело возбудили 2 октября. В этот день Кариха допросили, у него дома и в мэрии прошли обыски. По версии следствия, мэр вместе с подчиненными незаконно заселили людей в аварийное жилье, а впоследствии им предоставили новое как нуждающимся в переселении. Обвинение в мошенничестве предъявлено Кариху и еще пяти фигурантам, в числе которых экс-глава комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии. "Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании мэру города Тулуна меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. Летом 2019 года в Иркутской области произошло масштабное наводнение, от которого пострадали около 11 тысяч жилых домов и более 45 тысяч человек. Погибли 26 человек, пропали без вести четверо. Наиболее сильно от стихии пострадали города Тулун и Нижнеудинск.
https://ria.ru/20231003/tulun-1900097123.html
тулун
иркутская область
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происшествия, тулун, жилье, иркутская область, нижнеудинск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Тулун, Жилье, Иркутская область, Нижнеудинск, Следственный комитет России (СК РФ)
Следователи потребуют ареста мэра Тулуна

Следователи будут требовать ареста мэра Тулуна, задержанного за мошенничество

© Фото : официальный сайт города ТулунМэр города Тулун Юрий Карих
Мэр города Тулун Юрий Карих - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© Фото : официальный сайт города Тулун
Мэр города Тулун Юрий Карих. Архивное фото
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ИРКУТСК, 16 окт - РИА Новости. Следователи будут ходатайствовать об аресте мэра Тулуна Иркутской области Юрия Кариха, которого подозревают в мошенничестве при расселении людей из аварийного жилья после наводнения 2019 года, сообщает управление СК по региону.
Уголовное дело возбудили 2 октября. В этот день Кариха допросили, у него дома и в мэрии прошли обыски. По версии следствия, мэр вместе с подчиненными незаконно заселили людей в аварийное жилье, а впоследствии им предоставили новое как нуждающимся в переселении. Обвинение в мошенничестве предъявлено Кариху и еще пяти фигурантам, в числе которых экс-глава комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии.
«
"Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании мэру города Тулуна меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Летом 2019 года в Иркутской области произошло масштабное наводнение, от которого пострадали около 11 тысяч жилых домов и более 45 тысяч человек. Погибли 26 человек, пропали без вести четверо. Наиболее сильно от стихии пострадали города Тулун и Нижнеудинск.
Затопленная улица в городе Тулун в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
Мэр Тулуна, которого допрашивали из-за уголовного дела, вышел на работу
3 октября, 09:16
 
ПроисшествияТулунЖильеИркутская областьНижнеудинскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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