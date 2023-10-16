https://ria.ru/20231016/arest-1903087371.html

Фигурантам дела о гибели людей в коллекторе в Москве продлили арест

Фигурантам дела о гибели людей в коллекторе в Москве продлили арест - РИА Новости, 16.10.2023

Фигурантам дела о гибели людей в коллекторе в Москве продлили арест

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и продлил арест гендиректору туристического агрегатора "Спутник" Александру Киму и организатору... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T16:11

2023-10-16T16:11

2023-10-16T16:11

происшествия

москва

россия

максим решетников

александр бастрыкин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

российский союз туриндустрии (рст)

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и продлил арест гендиректору туристического агрегатора "Спутник" Александру Киму и организатору экскурсий по московским подземным коллекторам Никите Дубасу по делу о гибели восьми человек, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Продлить арест Киму и Дубасу до 21 января 2024 года", - огласила судья Евгения Николаева. Мотивируя свое ходатайство, следователь рассказал, что назначены медицинские экспертизы, запрошены сведения в кредитных организациях, МЧС, гидрометцентре. "На часть из запросов ответы еще не поступили", - пояснил он. Обвиняемые их защитники просили назначить более мягкую меру пресечения. Фигурантам предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших гибель двух и более человек). Оба вину не признали. Также по делу суд заочно арестовал директора ООО "Авангард" Александра Лазовского. По данным следствия, 20 августа гид провел экскурсию с группой из семи человек по подземному коллектору реки Неглинки в Москве. В это время начался мощный ливень. Коллектор затопило, все участники мероприятия погибли. Российский союз туриндустрии (РСТ) заявлял, что предъявление обвинения Киму по этому делу противоречит общему смыслу ч. 1 ст. 238 УК РФ, а также "фактическим и экономическим отношениям, складывающимся на туристическом рынке". В письмах за подписью президента РСТ Ильи Уманского, направленных министру экономического развития Максиму Решетникову и председателю СК РФ Александру Бастрыкину, указывалось, что компания "Спутник", как агрегатор, связывала потребителей и организатора экскурсии, продавала билеты, но "не должна нести ответственность за происшествия, которые могут происходить в ходе проведения самой экскурсии".

https://ria.ru/20231005/kollektor-1900828216.html

https://ria.ru/20230901/ekskursii-1893369297.html

москва

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, россия, максим решетников, александр бастрыкин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), российский союз туриндустрии (рст)