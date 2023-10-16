Фигурантам дела о гибели людей в коллекторе в Москве продлили арест
Фигурантам дела о гибели людей на экскурсии в коллекторе в Москве продлили арест
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкГенеральный директор компании "Спутник" Александр Ким в Замоскворецком суде
Генеральный директор компании "Спутник" Александр Ким в Замоскворецком суде. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и продлил арест гендиректору туристического агрегатора "Спутник" Александру Киму и организатору экскурсий по московским подземным коллекторам Никите Дубасу по делу о гибели восьми человек, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Продлить арест Киму и Дубасу до 21 января 2024 года", - огласила судья Евгения Николаева.
Мотивируя свое ходатайство, следователь рассказал, что назначены медицинские экспертизы, запрошены сведения в кредитных организациях, МЧС, гидрометцентре. "На часть из запросов ответы еще не поступили", - пояснил он.
Обвиняемые их защитники просили назначить более мягкую меру пресечения.
Фигурантам предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших гибель двух и более человек). Оба вину не признали. Также по делу суд заочно арестовал директора ООО "Авангард" Александра Лазовского.
По данным следствия, 20 августа гид провел экскурсию с группой из семи человек по подземному коллектору реки Неглинки в Москве. В это время начался мощный ливень. Коллектор затопило, все участники мероприятия погибли.
Российский союз туриндустрии (РСТ) заявлял, что предъявление обвинения Киму по этому делу противоречит общему смыслу ч. 1 ст. 238 УК РФ, а также "фактическим и экономическим отношениям, складывающимся на туристическом рынке". В письмах за подписью президента РСТ Ильи Уманского, направленных министру экономического развития Максиму Решетникову и председателю СК РФ Александру Бастрыкину, указывалось, что компания "Спутник", как агрегатор, связывала потребителей и организатора экскурсии, продавала билеты, но "не должна нести ответственность за происшествия, которые могут происходить в ходе проведения самой экскурсии".