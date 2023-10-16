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Шоколад "Аленка" официально стал халяльным - РИА Новости, 16.10.2023
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11:44 16.10.2023 (обновлено: 16:42 16.10.2023)
https://ria.ru/20231016/alenka-1903016856.html
Шоколад "Аленка" официально стал халяльным
Шоколад "Аленка" официально стал халяльным - РИА Новости, 16.10.2023
Шоколад "Аленка" официально стал халяльным
Фабрике "Красный Октябрь" выдали первый в России халяльный сертификат, сообщило Роскачество. РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T11:44
2023-10-16T16:42
экономика
россия
алексей орлов (калмыкия)
роскачество
объединенные кондитеры
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Фабрике "Красный Октябрь" выдали первый в России халяльный сертификат, сообщило Роскачество. "Крупнейший кондитерский холдинг России "Объединенные кондитеры" получил в органе по сертификации "Роскачество — Халяль" сертификат Халяль на часть продукции фабрики "Красный Октябрь". Соответствующий сертификат стал первым в нашей стране, внесенным в федеральную государственную информационную систему Росаккредитации", — говорится в пресс-релизе. Сертификат выдали на серийное производство конфет "Аленка", "Грильяжные", "Козиначки с солью", "Птичье молоко", шоколада "Аленка", горький "Бабаевский", "Элитный" и другую продукцию.В проверках участвовали ведущие эксперты в области шариата. "Сертификация позволит нам увеличить объем производства халяльной продукции и усилить доверие потребителей", — сказал управляющий директор "Объединенных кондитеров" Алексей Орлов. Знак подтверждает соответствие всем требованиям и стандартам халяль, а также качество продукции. В частности, такие сладости не должны содержать желатин, кармин и некоторые другие пищевые добавки.Как объяснял глава центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов, шоколад — один из самых перспективных для экспорта халяльных продуктов российского АПК. Основными рынками сбыта могут стать Казахстан, Узбекистан и Азербайджан. Потенциал таких поставок к 2025 году банк оценивал примерно в полмиллиарда долларов.
https://ria.ru/20231003/khalyal-1900115850.html
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экономика, россия, алексей орлов (калмыкия), роскачество, объединенные кондитеры
Экономика, Россия, Алексей Орлов (Калмыкия), Роскачество, Объединенные кондитеры
Шоколад "Аленка" официально стал халяльным

"Красный Октябрь" получил первый халяльный сертификат на шоколад "Аленка"

© РИА Новости / Мария КосареваШоколад "Аленка"
Шоколад Аленка - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / Мария Косарева
Шоколад "Аленка". Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Фабрике "Красный Октябрь" выдали первый в России халяльный сертификат, сообщило Роскачество.
"Крупнейший кондитерский холдинг России "Объединенные кондитеры" получил в органе по сертификации "Роскачество — Халяль" сертификат Халяль на часть продукции фабрики "Красный Октябрь". Соответствующий сертификат стал первым в нашей стране, внесенным в федеральную государственную информационную систему Росаккредитации", — говорится в пресс-релизе.
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Сертификат выдали на серийное производство конфет "Аленка", "Грильяжные", "Козиначки с солью", "Птичье молоко", шоколада "Аленка", горький "Бабаевский", "Элитный" и другую продукцию.
В проверках участвовали ведущие эксперты в области шариата.
"Сертификация позволит нам увеличить объем производства халяльной продукции и усилить доверие потребителей", — сказал управляющий директор "Объединенных кондитеров" Алексей Орлов.
Знак подтверждает соответствие всем требованиям и стандартам халяль, а также качество продукции. В частности, такие сладости не должны содержать желатин, кармин и некоторые другие пищевые добавки.
Как объяснял глава центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов, шоколад — один из самых перспективных для экспорта халяльных продуктов российского АПК. Основными рынками сбыта могут стать Казахстан, Узбекистан и Азербайджан. Потенциал таких поставок к 2025 году банк оценивал примерно в полмиллиарда долларов.
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