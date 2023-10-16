https://ria.ru/20231016/alenka-1903016856.html
Шоколад "Аленка" официально стал халяльным
Шоколад "Аленка" официально стал халяльным - РИА Новости, 16.10.2023
Шоколад "Аленка" официально стал халяльным
Фабрике "Красный Октябрь" выдали первый в России халяльный сертификат, сообщило Роскачество. РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T11:44
2023-10-16T11:44
2023-10-16T16:42
экономика
россия
алексей орлов (калмыкия)
роскачество
объединенные кондитеры
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Фабрике "Красный Октябрь" выдали первый в России халяльный сертификат, сообщило Роскачество. "Крупнейший кондитерский холдинг России "Объединенные кондитеры" получил в органе по сертификации "Роскачество — Халяль" сертификат Халяль на часть продукции фабрики "Красный Октябрь". Соответствующий сертификат стал первым в нашей стране, внесенным в федеральную государственную информационную систему Росаккредитации", — говорится в пресс-релизе. Сертификат выдали на серийное производство конфет "Аленка", "Грильяжные", "Козиначки с солью", "Птичье молоко", шоколада "Аленка", горький "Бабаевский", "Элитный" и другую продукцию.В проверках участвовали ведущие эксперты в области шариата. "Сертификация позволит нам увеличить объем производства халяльной продукции и усилить доверие потребителей", — сказал управляющий директор "Объединенных кондитеров" Алексей Орлов. Знак подтверждает соответствие всем требованиям и стандартам халяль, а также качество продукции. В частности, такие сладости не должны содержать желатин, кармин и некоторые другие пищевые добавки.Как объяснял глава центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов, шоколад — один из самых перспективных для экспорта халяльных продуктов российского АПК. Основными рынками сбыта могут стать Казахстан, Узбекистан и Азербайджан. Потенциал таких поставок к 2025 году банк оценивал примерно в полмиллиарда долларов.
https://ria.ru/20231003/khalyal-1900115850.html
https://ria.ru/20230830/khalyal-1893218723.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, алексей орлов (калмыкия), роскачество, объединенные кондитеры
Экономика, Россия, Алексей Орлов (Калмыкия), Роскачество, Объединенные кондитеры
Шоколад "Аленка" официально стал халяльным
"Красный Октябрь" получил первый халяльный сертификат на шоколад "Аленка"
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости.
Фабрике "Красный Октябрь" выдали первый в России халяльный сертификат, сообщило Роскачество
.
"Крупнейший кондитерский холдинг России "Объединенные кондитеры
" получил в органе по сертификации "Роскачество — Халяль" сертификат Халяль на часть продукции фабрики "Красный Октябрь". Соответствующий сертификат стал первым в нашей стране, внесенным в федеральную государственную информационную систему Росаккредитации
", — говорится в пресс-релизе.
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Сертификат выдали на серийное производство конфет "Аленка", "Грильяжные", "Козиначки с солью", "Птичье молоко", шоколада "Аленка", горький "Бабаевский", "Элитный" и другую продукцию.
В проверках участвовали ведущие эксперты в области шариата.
"Сертификация позволит нам увеличить объем производства халяльной продукции и усилить доверие потребителей", — сказал управляющий директор "Объединенных кондитеров" Алексей Орлов.
Знак подтверждает соответствие всем требованиям и стандартам халяль, а также качество продукции. В частности, такие сладости не должны содержать желатин, кармин и некоторые другие пищевые добавки.
Как объяснял глава центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов, шоколад — один из самых перспективных для экспорта халяльных продуктов российского АПК. Основными рынками сбыта могут стать Казахстан, Узбекистан и Азербайджан. Потенциал таких поставок к 2025 году банк оценивал примерно в полмиллиарда долларов.
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