https://ria.ru/20231016/alenka-1903016856.html

Шоколад "Аленка" официально стал халяльным

Шоколад "Аленка" официально стал халяльным - РИА Новости, 16.10.2023

Шоколад "Аленка" официально стал халяльным

Фабрике "Красный Октябрь" выдали первый в России халяльный сертификат, сообщило Роскачество. РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T11:44

2023-10-16T11:44

2023-10-16T16:42

экономика

россия

алексей орлов (калмыкия)

роскачество

объединенные кондитеры

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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Фабрике "Красный Октябрь" выдали первый в России халяльный сертификат, сообщило Роскачество. "Крупнейший кондитерский холдинг России "Объединенные кондитеры" получил в органе по сертификации "Роскачество — Халяль" сертификат Халяль на часть продукции фабрики "Красный Октябрь". Соответствующий сертификат стал первым в нашей стране, внесенным в федеральную государственную информационную систему Росаккредитации", — говорится в пресс-релизе. Сертификат выдали на серийное производство конфет "Аленка", "Грильяжные", "Козиначки с солью", "Птичье молоко", шоколада "Аленка", горький "Бабаевский", "Элитный" и другую продукцию.В проверках участвовали ведущие эксперты в области шариата. "Сертификация позволит нам увеличить объем производства халяльной продукции и усилить доверие потребителей", — сказал управляющий директор "Объединенных кондитеров" Алексей Орлов. Знак подтверждает соответствие всем требованиям и стандартам халяль, а также качество продукции. В частности, такие сладости не должны содержать желатин, кармин и некоторые другие пищевые добавки.Как объяснял глава центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов, шоколад — один из самых перспективных для экспорта халяльных продуктов российского АПК. Основными рынками сбыта могут стать Казахстан, Узбекистан и Азербайджан. Потенциал таких поставок к 2025 году банк оценивал примерно в полмиллиарда долларов.

https://ria.ru/20231003/khalyal-1900115850.html

https://ria.ru/20230830/khalyal-1893218723.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, алексей орлов (калмыкия), роскачество, объединенные кондитеры