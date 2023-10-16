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На пропалестинской акции в Берлине задержали 127 человек

На пропалестинской акции в Берлине задержали 127 человек - РИА Новости, 16.10.2023

На пропалестинской акции в Берлине задержали 127 человек

Во время разогнанного в воскресенье пропалестинского митинга в Берлине пострадали 24 полицейских, задержаны 127 человек, сообщила полиция. РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T20:36

2023-10-16T20:36

2023-10-16T20:36

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БЕРЛИН, 16 окт - РИА Новости. Во время разогнанного в воскресенье пропалестинского митинга в Берлине пострадали 24 полицейских, задержаны 127 человек, сообщила полиция. В воскресенье вечером в центре Берлина около 500 полицейских разогнали несогласованную пропалестинскую демонстрацию, в которой приняли участие около тысячи человек. "В общей сложности реализовано 127 ограничений или лишений свободы, возбуждено 76 уголовных и 68 дел об административных правонарушениях. Всего пострадали 24 сотрудника правоохранительных органов", - говорится в отчете на сайте полиции. Уточняется, что во время стычек протестующие бросали в сторону полицейских бутылки и пиротехнику. Ранее в Берлине запретили многолюдные пропалестинские демонстрации. Официальный представитель МВД Германии Мемет Ата заявлял, что попытки организовывать акции в поддержку палестинского движения ХАМАС будут пресекаться, а их участникам без немецкого гражданства грозит депортация. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля – тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС находятся более 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231016/izrail-1903063929.html

https://ria.ru/20231012/protest-1902400390.html

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Марш в поддержку Палестины в Лондоне Марш в поддержку Палестины в Лондоне 2023-10-16T20:36 true PT1M03S

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в мире, израиль, берлин (город), россия, владимир путин, хамас, оон, мвд германии, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году