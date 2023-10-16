https://ria.ru/20231016/aes-1903108743.html

Корпус реактора установили на строящемся блоке Тяньваньской АЭС

Корпус реактора установили на строящемся блоке Тяньваньской АЭС - РИА Новости, 16.10.2023

Корпус реактора установили на строящемся блоке Тяньваньской АЭС

Ключевое оборудование - корпус ядерного реактора - в понедельник установлен в проектное положение на площадке строящегося с участием России энергоблока №7... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T17:27

2023-10-16T17:27

2023-10-16T17:27

ядерные технологии

китай

россия

алексей лихачев

владимир путин

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

атомстройэкспорт

тяньваньская аэс

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Ключевое оборудование - корпус ядерного реактора - в понедельник установлен в проектное положение на площадке строящегося с участием России энергоблока №7 Тяньваньской АЭС в Китае, сообщила управляющая компания инжинирингового дивизиона госкорпорации "Росатом" АО "Атомстройэкспорт". "Сегодня, 16 октября, на энергоблоке №7 АЭС "Тяньвань" в Китае в проектное положение установлен корпус реактора", - говорится в сообщении. Теперь специалистам предстоит работа по монтажу главных циркуляционных насосов, парогенераторов и главного циркуляционного трубопровода. Корпус реактора весом более 334 тонн и длиной более 11 метров был доставлен на стройплощадку в Китай в начале августа. Перед установкой оборудование прошло входной контроль в соответствии с регламентными требованиями. "Согласно контрактным обязательствам в рамках установки корпуса реактора российская сторона обеспечивает техническую поддержку китайских специалистов. По завершению установки всего крупногабаритного оборудования российским инженерам и строителям предстоит осуществить шеф-монтаж и шеф-наладку оборудования "ядерного острова" энергоблока №7", - сообщил вице-президент "Атомстройэкспорта" по проектам в Китае и перспективным проектам Алексей Банник, слова которого приведены в сообщении. Корпус реактора – основной незаменяемый элемент реакторной установки любого энергоблока АЭС. Корпус реактора должен обеспечивать надежную герметизацию активной зоны, где происходит управляемая цепная ядерная реакция, в течение всего периода эксплуатации. Поэтому к материалу корпуса предъявляются требования высокой коррозионной стойкости в водном теплоносителе, высокой радиационной стойкости и устойчивости к хрупкому разрушению. Материал корпуса должен иметь малую теплоемкость, большую теплопроводность и возможно низкий коэффициент термического расширения. Поэтому корпус реактора относится к высокотехнологичной продукции. Тяньваньская АЭС - самый крупный объект российско-китайского экономического сотрудничества. Пуск энергоблоков №1 и №2 состоялся в 2007 году. Третий блок начал работу в 2017 году, четвертый - в 2018 году. "Росатом" в нынешнем году вышел на рекорд производства корпусов ядерных реакторов для энергоблоков АЭС большой мощности, в августе сообщил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным. В 2023 году машиностроители "Росатома" изготовили и отгрузили пять корпусов таких реакторов, в том числе для энергоблока №7 Тяньваньской АЭС.

https://ria.ru/20231013/aes-1902580078.html

https://ria.ru/20231011/putin-1902090204.html

китай

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

китай, россия, алексей лихачев, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", атомстройэкспорт, тяньваньская аэс