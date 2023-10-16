https://ria.ru/20231016/aes-1903108743.html
Корпус реактора установили на строящемся блоке Тяньваньской АЭС
Корпус реактора установили на строящемся блоке Тяньваньской АЭС - РИА Новости, 16.10.2023
Корпус реактора установили на строящемся блоке Тяньваньской АЭС
Ключевое оборудование - корпус ядерного реактора - в понедельник установлен в проектное положение на площадке строящегося с участием России энергоблока №7... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T17:27
2023-10-16T17:27
2023-10-16T17:27
ядерные технологии
китай
россия
алексей лихачев
владимир путин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
атомстройэкспорт
тяньваньская аэс
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Ключевое оборудование - корпус ядерного реактора - в понедельник установлен в проектное положение на площадке строящегося с участием России энергоблока №7 Тяньваньской АЭС в Китае, сообщила управляющая компания инжинирингового дивизиона госкорпорации "Росатом" АО "Атомстройэкспорт". "Сегодня, 16 октября, на энергоблоке №7 АЭС "Тяньвань" в Китае в проектное положение установлен корпус реактора", - говорится в сообщении. Теперь специалистам предстоит работа по монтажу главных циркуляционных насосов, парогенераторов и главного циркуляционного трубопровода. Корпус реактора весом более 334 тонн и длиной более 11 метров был доставлен на стройплощадку в Китай в начале августа. Перед установкой оборудование прошло входной контроль в соответствии с регламентными требованиями. "Согласно контрактным обязательствам в рамках установки корпуса реактора российская сторона обеспечивает техническую поддержку китайских специалистов. По завершению установки всего крупногабаритного оборудования российским инженерам и строителям предстоит осуществить шеф-монтаж и шеф-наладку оборудования "ядерного острова" энергоблока №7", - сообщил вице-президент "Атомстройэкспорта" по проектам в Китае и перспективным проектам Алексей Банник, слова которого приведены в сообщении. Корпус реактора – основной незаменяемый элемент реакторной установки любого энергоблока АЭС. Корпус реактора должен обеспечивать надежную герметизацию активной зоны, где происходит управляемая цепная ядерная реакция, в течение всего периода эксплуатации. Поэтому к материалу корпуса предъявляются требования высокой коррозионной стойкости в водном теплоносителе, высокой радиационной стойкости и устойчивости к хрупкому разрушению. Материал корпуса должен иметь малую теплоемкость, большую теплопроводность и возможно низкий коэффициент термического расширения. Поэтому корпус реактора относится к высокотехнологичной продукции. Тяньваньская АЭС - самый крупный объект российско-китайского экономического сотрудничества. Пуск энергоблоков №1 и №2 состоялся в 2007 году. Третий блок начал работу в 2017 году, четвертый - в 2018 году. "Росатом" в нынешнем году вышел на рекорд производства корпусов ядерных реакторов для энергоблоков АЭС большой мощности, в августе сообщил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным. В 2023 году машиностроители "Росатома" изготовили и отгрузили пять корпусов таких реакторов, в том числе для энергоблока №7 Тяньваньской АЭС.
https://ria.ru/20231013/aes-1902580078.html
https://ria.ru/20231011/putin-1902090204.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия, алексей лихачев, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", атомстройэкспорт, тяньваньская аэс
Ядерные технологии, Китай, Россия, Алексей Лихачев, Владимир Путин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Атомстройэкспорт, Тяньваньская АЭС
Корпус реактора установили на строящемся блоке Тяньваньской АЭС
Корпус реактора установили на строящемся блоке №7 Тяньваньской АЭС в КНР
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Ключевое оборудование - корпус ядерного реактора - в понедельник установлен в проектное положение на площадке строящегося с участием России энергоблока №7 Тяньваньской АЭС в Китае, сообщила управляющая компания инжинирингового дивизиона госкорпорации "Росатом" АО "Атомстройэкспорт".
"Сегодня, 16 октября, на энергоблоке №7 АЭС "Тяньвань
" в Китае в проектное положение установлен корпус реактора", - говорится в сообщении.
Теперь специалистам предстоит работа по монтажу главных циркуляционных насосов, парогенераторов и главного циркуляционного трубопровода.
Корпус реактора весом более 334 тонн и длиной более 11 метров был доставлен на стройплощадку в Китай в начале августа. Перед установкой оборудование прошло входной контроль в соответствии с регламентными требованиями.
"Согласно контрактным обязательствам в рамках установки корпуса реактора российская сторона обеспечивает техническую поддержку китайских специалистов. По завершению установки всего крупногабаритного оборудования российским инженерам и строителям предстоит осуществить шеф-монтаж и шеф-наладку оборудования "ядерного острова" энергоблока №7", - сообщил вице-президент "Атомстройэкспорта" по проектам в Китае и перспективным проектам Алексей Банник, слова которого приведены в сообщении.
СМИ: Буркина-Фасо подписала меморандум с Россией о строительстве АЭС
Корпус реактора – основной незаменяемый элемент реакторной установки любого энергоблока АЭС. Корпус реактора должен обеспечивать надежную герметизацию активной зоны, где происходит управляемая цепная ядерная реакция, в течение всего периода эксплуатации. Поэтому к материалу корпуса предъявляются требования высокой коррозионной стойкости в водном теплоносителе, высокой радиационной стойкости и устойчивости к хрупкому разрушению. Материал корпуса должен иметь малую теплоемкость, большую теплопроводность и возможно низкий коэффициент термического расширения. Поэтому корпус реактора относится к высокотехнологичной продукции.
Тяньваньская АЭС - самый крупный объект российско-китайского экономического сотрудничества. Пуск энергоблоков №1 и №2 состоялся в 2007 году. Третий блок начал работу в 2017 году, четвертый - в 2018 году.
"Росатом" в нынешнем году вышел на рекорд производства корпусов ядерных реакторов для энергоблоков АЭС большой мощности, в августе сообщил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев
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. В 2023 году машиностроители "Росатома" изготовили и отгрузили пять корпусов таких реакторов, в том числе для энергоблока №7 Тяньваньской АЭС.
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