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Венгрия не намерена менять поставщика ядерного топлива для АЭС "Пакш" - РИА Новости, 16.10.2023
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Ядерные технологии
 
09:14 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/aes-1902987812.html
Венгрия не намерена менять поставщика ядерного топлива для АЭС "Пакш"
Венгрия не намерена менять поставщика ядерного топлива для АЭС "Пакш" - РИА Новости, 16.10.2023
Венгрия не намерена менять поставщика ядерного топлива для АЭС "Пакш"
Будапешт не намерен искать нового поставщика ядерного топлива для АЭС "Пакш" и удовлетворен сотрудничеством с российскими компаниями "Росатом" и "ТВЭЛ", заявил... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T09:14
2023-10-16T09:14
ядерные технологии
венгрия
будапешт
россия
петер сийярто
анналена бербок
роберт хабек
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Будапешт не намерен искать нового поставщика ядерного топлива для АЭС "Пакш" и удовлетворен сотрудничеством с российскими компаниями "Росатом" и "ТВЭЛ", заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Мы очень довольны нашим сотрудничеством с "Росатомом" и с компанией "ТВЭЛ". Что касается ядерной отрасли, тут тоже ничего не нужно менять", - сказал Сийярто, отвечая на вопрос, планирует ли Венгрия в будущем заменить российское топливо на АЭС "Пакш" на западное. "Конечно, идут разные дискуссии. Когда компании к нам обращаются, мы их принимаем, ведем с ними переговоры. Но они не могут оказывать на принятие нами решений никакого влияния. Решения мы принимаем самостоятельно, основываясь на наших интересах", - подчеркнул министр. Он отметил, что Венгрия также тесно сотрудничает с французской Framatome, с которой работает и "Росатом". "Системы управления новой атомной станцией (АЭС "Пакш-2") частично будут доставлены компанией Framatome. Знаю, что Framatome и Росатом собираются плотно сотрудничать по части топлива. Раз совместная работа ведется, то можно сказать, что Framatome играет роль в Венгрии в этой отрасли. Повторюсь, речь не идет о том, чтобы чем-то заменить наше сотрудничество с Россией. Подчеркну, мы очень довольны совместной работой с "Росатомом" и "ТВЭЛ", - добавил Сийярто. Ранее Сийярто заявлял, что строительству АЭС "Пакш-2" в Венгрии препятствуют глава МИД ФРГ Анналена Бербок и министр экономики Германии Роберт Хабек из партии "зеленых", которые не выдают участвующей в строительстве новых блоков компании Siemens разрешения на поставку системы управления технологическими процессами, в то время как французское правительство компании Framatome такое разрешение выдало. По словам Сийярто, Будапешт считает поведение Германии неприемлемым и незаконным и расценивает как нарушение венгерского суверенитета. Он отмечал, что венгерская сторона ведет переговоры с французской, чтобы доля Framatome в проекте была расширена за счет немецкой компании. Глава венгерского МИД ранее также опроверг сообщения западных СМИ, что венгерская сторона якобы хочет отказаться от сотрудничества с "Росатомом" в строительстве АЭС "Пакш-2". По его словам, переговоры о расширении доли Framatome в строительстве новых блоков связаны с тем, что немецкое правительство блокирует выдачу разрешения компании Siemens на поставку системы управления технологическими процессами, которую, согласно контракту, должен был поставлять немецко-французский концерн. В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро. Ожидается, что строительство АЭС "Пакш-2" начнется осенью 2023 года, на это уже получена соответствующая строительная лицензия. Генеральным подрядчиком выступает входящая в "Росатом" "Инжиниринговая компания "АСЭ". "Росатом" поставит оборудование ядерного острова. Намечалось, что автоматизированную систему управления технологическими процессами поставит консорциум Framatome-Siemens. Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.
https://ria.ru/20231016/magate-1902982907.html
https://ria.ru/20231011/putin-1902090204.html
https://ria.ru/20231011/aes-1901989637.html
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венгрия, будапешт, россия, петер сийярто, анналена бербок, роберт хабек, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", аэс "пакш", аэс "пакш-2"
Ядерные технологии, Венгрия, Будапешт, Россия, Петер Сийярто, Анналена Бербок, Роберт Хабек, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", АЭС "Пакш", АЭС "Пакш-2"
Венгрия не намерена менять поставщика ядерного топлива для АЭС "Пакш"

Сийярто: Венгрия удовлетворена сотрудничеством с "Росатомом" по АЭС "Пакш"

© Фото : Росатом/АЭС "Пакш"Атомная электростанция "Пакш" в Венгрии
Атомная электростанция Пакш в Венгрии - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© Фото : Росатом/АЭС "Пакш"
Атомная электростанция "Пакш" в Венгрии. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Будапешт не намерен искать нового поставщика ядерного топлива для АЭС "Пакш" и удовлетворен сотрудничеством с российскими компаниями "Росатом" и "ТВЭЛ", заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Мы очень довольны нашим сотрудничеством с "Росатомом" и с компанией "ТВЭЛ". Что касается ядерной отрасли, тут тоже ничего не нужно менять", - сказал Сийярто, отвечая на вопрос, планирует ли Венгрия в будущем заменить российское топливо на АЭС "Пакш" на западное.
"Конечно, идут разные дискуссии. Когда компании к нам обращаются, мы их принимаем, ведем с ними переговоры. Но они не могут оказывать на принятие нами решений никакого влияния. Решения мы принимаем самостоятельно, основываясь на наших интересах", - подчеркнул министр.
Он отметил, что Венгрия также тесно сотрудничает с французской Framatome, с которой работает и "Росатом". "Системы управления новой атомной станцией (АЭС "Пакш-2") частично будут доставлены компанией Framatome. Знаю, что Framatome и Росатом собираются плотно сотрудничать по части топлива. Раз совместная работа ведется, то можно сказать, что Framatome играет роль в Венгрии в этой отрасли. Повторюсь, речь не идет о том, чтобы чем-то заменить наше сотрудничество с Россией. Подчеркну, мы очень довольны совместной работой с "Росатомом" и "ТВЭЛ", - добавил Сийярто.
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Ранее Сийярто заявлял, что строительству АЭС "Пакш-2" в Венгрии препятствуют глава МИД ФРГ Анналена Бербок и министр экономики Германии Роберт Хабек из партии "зеленых", которые не выдают участвующей в строительстве новых блоков компании Siemens разрешения на поставку системы управления технологическими процессами, в то время как французское правительство компании Framatome такое разрешение выдало.
По словам Сийярто, Будапешт считает поведение Германии неприемлемым и незаконным и расценивает как нарушение венгерского суверенитета. Он отмечал, что венгерская сторона ведет переговоры с французской, чтобы доля Framatome в проекте была расширена за счет немецкой компании.
Глава венгерского МИД ранее также опроверг сообщения западных СМИ, что венгерская сторона якобы хочет отказаться от сотрудничества с "Росатомом" в строительстве АЭС "Пакш-2". По его словам, переговоры о расширении доли Framatome в строительстве новых блоков связаны с тем, что немецкое правительство блокирует выдачу разрешения компании Siemens на поставку системы управления технологическими процессами, которую, согласно контракту, должен был поставлять немецко-французский концерн.
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В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро. Ожидается, что строительство АЭС "Пакш-2" начнется осенью 2023 года, на это уже получена соответствующая строительная лицензия.
Генеральным подрядчиком выступает входящая в "Росатом" "Инжиниринговая компания "АСЭ". "Росатом" поставит оборудование ядерного острова. Намечалось, что автоматизированную систему управления технологическими процессами поставит консорциум Framatome-Siemens.
Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.
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Ядерные технологииВенгрияБудапештРоссияПетер СийяртоАнналена БербокРоберт ХабекГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"АЭС "Пакш"АЭС "Пакш-2"
 
 
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