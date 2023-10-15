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Россиянам рассказали, когда продажа части дома признается ничтожной
Россиянам рассказали, когда продажа части дома признается ничтожной - РИА Новости, 15.10.2023
Россиянам рассказали, когда продажа части дома признается ничтожной
Депутат Госдумы (Фракция "Единая Россия"), председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал РИА Новости, в каких случаях сделка по продаже части... РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T10:00
2023-10-15T10:00
2023-10-15T10:00
общество
жилье
россия
никита чаплин
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы (Фракция "Единая Россия"), председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал РИА Новости, в каких случаях сделка по продаже части дома признается ничтожной, а также перечислил варианты оформления собственности на двух и более собственников. В частном секторе во многих регионах России большое количество домов "на двух хозяев" с разными входами, отметил депутат. "Сложность в продаже такого дома, что очень небольшое количество банков, которые выдают ипотеку на покупку дома на нескольких хозяев", - добавил он. "Также у соседа по дому будет приоритетное право на выкуп вашей доли, поэтому сначала придется предложить ему купить вашу половину дома и, лучше в письменной форме, получить отказ либо согласие", - отметил Чаплин. Он подчеркнул, что при покупке половины дома покупателям необходимо запрашивать у владельцев такой документ, иначе сделка будет считаться незаконной. "А вот подарить свою часть имущества и земли другому лицу можно без согласия и даже без уведомления соседей. В судебной практике были случаи, когда сосед дарил свою часть постороннему лицу, а на самом деле это был покупатель, который передал деньги наличными. И если есть доказательства, то позднее сделка признавалась ничтожной из-за реальных мотивов дарения, то есть продажи", - сообщил парламентарий. Также он уточнил, что есть три варианта оформления дома на две семьи. "Первый - долевая собственность, согласно этому варианту оформления каждая семья становится собственником долей земли и жилого строения. Второй вариант - личная собственность: это случай, когда застройщик при возведении дома на несколько хозяев сразу оформляет на каждого право собственности. Третий вариант - личная собственность, которую оформили из долевой", - рассказал Чаплин.
https://ria.ru/20230819/dacha-1890977336.html
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https://realty.ria.ru/20231011/podorozhanie-1902012979.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, жилье, россия, никита чаплин, госдума рф
Общество, Жилье, Россия, Никита Чаплин, Госдума РФ
Россиянам рассказали, когда продажа части дома признается ничтожной
Чаплин: продажу части дома под видом дарения могут признать ничтожной сделкой
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы (Фракция "Единая Россия"), председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал РИА Новости, в каких случаях сделка по продаже части дома признается ничтожной, а также перечислил варианты оформления собственности на двух и более собственников.
В частном секторе во многих регионах России
большое количество домов "на двух хозяев" с разными входами, отметил депутат. "Сложность в продаже такого дома, что очень небольшое количество банков, которые выдают ипотеку на покупку дома на нескольких хозяев", - добавил он.
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«
"Также у соседа по дому будет приоритетное право на выкуп вашей доли, поэтому сначала придется предложить ему купить вашу половину дома и, лучше в письменной форме, получить отказ либо согласие", - отметил Чаплин.
Он подчеркнул, что при покупке половины дома покупателям необходимо запрашивать у владельцев такой документ, иначе сделка будет считаться незаконной.
«
"А вот подарить свою часть имущества и земли другому лицу можно без согласия и даже без уведомления соседей. В судебной практике были случаи, когда сосед дарил свою часть постороннему лицу, а на самом деле это был покупатель, который передал деньги наличными. И если есть доказательства, то позднее сделка признавалась ничтожной из-за реальных мотивов дарения, то есть продажи", - сообщил парламентарий.
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Также он уточнил, что есть три варианта оформления дома на две семьи.
"Первый - долевая собственность, согласно этому варианту оформления каждая семья становится собственником долей земли и жилого строения. Второй вариант - личная собственность: это случай, когда застройщик при возведении дома на несколько хозяев сразу оформляет на каждого право собственности. Третий вариант - личная собственность, которую оформили из долевой", - рассказал Чаплин.
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