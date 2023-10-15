https://ria.ru/20231015/zhile-1902868842.html

Россиянам рассказали, когда продажа части дома признается ничтожной

Россиянам рассказали, когда продажа части дома признается ничтожной - РИА Новости, 15.10.2023

Россиянам рассказали, когда продажа части дома признается ничтожной

Депутат Госдумы (Фракция "Единая Россия"), председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал РИА Новости, в каких случаях сделка по продаже части... РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T10:00

2023-10-15T10:00

2023-10-15T10:00

общество

жилье

россия

никита чаплин

госдума рф

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы (Фракция "Единая Россия"), председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал РИА Новости, в каких случаях сделка по продаже части дома признается ничтожной, а также перечислил варианты оформления собственности на двух и более собственников. В частном секторе во многих регионах России большое количество домов "на двух хозяев" с разными входами, отметил депутат. "Сложность в продаже такого дома, что очень небольшое количество банков, которые выдают ипотеку на покупку дома на нескольких хозяев", - добавил он. "Также у соседа по дому будет приоритетное право на выкуп вашей доли, поэтому сначала придется предложить ему купить вашу половину дома и, лучше в письменной форме, получить отказ либо согласие", - отметил Чаплин. Он подчеркнул, что при покупке половины дома покупателям необходимо запрашивать у владельцев такой документ, иначе сделка будет считаться незаконной. "А вот подарить свою часть имущества и земли другому лицу можно без согласия и даже без уведомления соседей. В судебной практике были случаи, когда сосед дарил свою часть постороннему лицу, а на самом деле это был покупатель, который передал деньги наличными. И если есть доказательства, то позднее сделка признавалась ничтожной из-за реальных мотивов дарения, то есть продажи", - сообщил парламентарий. Также он уточнил, что есть три варианта оформления дома на две семьи. "Первый - долевая собственность, согласно этому варианту оформления каждая семья становится собственником долей земли и жилого строения. Второй вариант - личная собственность: это случай, когда застройщик при возведении дома на несколько хозяев сразу оформляет на каждого право собственности. Третий вариант - личная собственность, которую оформили из долевой", - рассказал Чаплин.

https://ria.ru/20230819/dacha-1890977336.html

https://realty.ria.ru/20230816/zhile-1890350899.html

https://realty.ria.ru/20231011/podorozhanie-1902012979.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, жилье, россия, никита чаплин, госдума рф